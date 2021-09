Vis mer

Anita svarer: Må jeg være «bitch» for å bli tatt seriøst som sjef?

Hver uke svarer Anita Krohn Traaseth og Yrja Oftedahl på dine spørsmål om karriere og ledelse. Denne uken gir Anita råd til en ny leder som er glad i å lage god stemning på kontoret, men som er redd for at det gjør at hun ikke blir tatt seriøst nok.