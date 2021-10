Jette F. Christensen blir hodejeger

Tidligere Arbeiderparti-politiker og stortingsrepresentant Jette F. Christensen skal jakte toppledere til næringslivet.

Jette F. Christensen blir i vinter seniorrådgiver i Visindi. Vis mer

– Jeg gleder meg veldig. Å finne riktig person med riktig kompetanse til riktig sted, er det som motiverer meg.

I begynnelsen av desember begynner Jette F. Christensen som seniorrådgiver i Visindi, som driver med rekruttering av ledere og styremedlemmer til både private og offentlig eide selskaper.

Ble overbevist

Allerede i februar 2020 skrev Christensen på sin Facebook-side at hun ikke kom til å stille til gjenvalg som stortingsrepresentant fra Hordaland. Hun fortalte til Bergens Tidende kort tid etter at det var en avgjørelse hun allerede hadde tatt to år tidligere.

– Jeg hadde egentlig tenkt å bruke mer tid, men etter hvert som jeg ble kjent med Visindi og måten de tenker helhetlig rundt samfunnsansvaret det er å finne rett person til rett stilling, var det enkelt å bestemme seg, sier Christensen til E24.

Jette F. Christensen har 11 års erfaring fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og utenriks- og forsvarskomiteen. Vis mer

– En sårbar posisjon

Christensen kom inn som vara på Stortinget i 2010, og har de siste åtte årene sittet der som fast representant.

– Som politiker har jeg sett hvor viktig det er at de riktige ressursene finner hverandre, både i privat og offentlig sektor. Slik blir land, selskap og folk den beste versjonen av seg selv.

– Det er en sårbar posisjon for et selskap å skulle finne nye ansatte, det er endring og det kan ofte være skummelt. Jeg ønsker å bidra med trygghet og hjelpe kandidatene til å få utnyttet sitt potensial slik at selskapene får den kompetansen de trenger og nå sine mål.

– Innsikt i offentlig sektor

Christensen har vært medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, utdannings- og forskningskomiteen og nå sist Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Hun har også sittet i styret i Universitetet i Bergen og ledet i år Riksvalgsstyret.

Hun er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen.

– Min kompetanse er at jeg er statsviter og har innsikt i hvordan offentlig sektor fungerer. Jeg har ledet og jeg har blitt ledet, noe jeg mener er nyttig jeg selv nå skal se etter gode ledere, sier Christensen.

– Med Jette om bord styrker vi oss spesielt innen rekruttering til offentlig sektor og jeg gleder meg til Jette blir en del av teamet, sier Jenny Homme, daglig leder i Visindi, i en melding fra selskapet.