Pilotstudentenes fremtidsutsikter snudd på hodet: – Ingen som går rett ut i jobb nå

Fremtidige piloter rammes hardt av coronaviruset, og i løpet av noen uker ble jobbfremtiden betydelig endret. Student Torolf Kamrud (27) holder motet oppe i flykrisen. – For min del er det ikke noe alternativ å snu, sier han.

Innrammet er pilotstudent Torolf Kamrud. – For min del er det ikke noe alternativ å snu. Jeg skal fullføre dette uansett, selv om det ikke er helt krystallklart hva veien videre etter studiet blir, sier han om den usikre pilotfremtiden. Vis mer Foto: Carina Johansen / NTB scanpix / Privat

Publisert: Publisert: 1. mai 2020 14:18

Luftfarten er i krise, med fly som står på bakken verden over og konkurstruede flyselskaper som må gjennom betydelige kutt og restruktureringer for å redde videre drift.

SAS meldte blant annet tirsdag at det vil kvitte seg med halvparten av sine ansatte, og Norwegian er for tiden i tøffe forhandlinger med eiere og kreditorer.

E24 har snakket med flere pilotstudenter som beskriver en utfordrende periode, men at de som unge fortsatt klarer å se forbi viruskrisen.

– Det er veldig blandet stemning, med mye negativt som blir fremstilt i mediene. Vi vet at det er krevende for pilotbransjen nå, men samtidig så byr dette for oss unge på unike muligheter hvis man klarer å se to-tre år frem i tid, sier Torolf Kamrud.

– Jeg skal fullføre dette uansett

27-åringen fra Valdres er studentrepresentant ved det private pilotstudiet Pilot Flight Academy, med skoler i Sandefjord og Notodden. Studieløpet koster i underkant av en million kroner.

– De som nå blir sagt opp og er over 50 år, vil kanskje slite med å bli ansatt igjen. Da vil det forhåpentligvis være de unge som ansettes, sier Kamrud, som er på sitt første av to år på studiet.

Han forklarer at for ham selv, og en rekke medstudenter, så «skal det mye til for å gi opp».

– Blir man bekymret når studiet har en såpass høy prislapp?

– For min del er det ikke noe alternativ å snu. Jeg skal fullføre dette uansett, selv om det ikke er helt krystallklart hva veien videre etter studiet blir. Mange som går på studiet har hatt pilotdrømmen fra de var små. Selv ser jeg fortsatt på meg selv som heldig som har mulighet til å realisere drømmen min, fordi jeg bor i Norge og har gunstig finansiering fra staten, selv om det i bunn og grunn er egne penger.

– Ingen som går rett ut i jobb nå

– Vi lider selvfølgelig av at vi som skole har vært nødt til å stenge, sier Frode Granlund, som er sjef og grunnlegger av Pilot Flight Academy.

Granlund forteller at det før viruset inntraff var stor etterspørsel hos flyselskapene og at studentene ville gå rett ut i jobb.

– Så de ville bli så fort som mulig ferdig, men nå er den situasjonen dessverre betydelig endret. Det er ingen som går rett ut i jobb nå, sier han.

Granlund forklarer at de om kort tid ønsker å starte opp med utdanning i flysimulatorer og i fly igjen. Samtidig melder han om fortsatt stor interesse for å studere hos Pilot Flight Academy. Han frykter dermed ikke at folk trekker søknadene sine.

– Det er veldig stor påmelding av nye studenter til skolen. Jeg tror det skyldes at de som har et ønske å bli pilot har hatt den drømmen lenge og uansett forfølger karrierevalget sitt.

– Om det skulle gå to-tre år før vi er tilbake til normalen, så tror jeg også det underliggende behovet for piloter fortsatt vil være til stede. Det er ikke sikkert alle flyselskapene overlever, men markedet vil fortsatt være der og flyene kommer tilbake i luften, sier han.

– Kan ikke være bundet til å jobbe i Norge

Det norske flyselskapet Norwegian står nå på kanten av stupet, der en konkurs eller overtagelse fra utenlandske eiere kan bli en realitet.

Norwegian-sjef Jacob Schram sier i et intervju med E24 tirsdag at han er spent på om «vi skal få lov til å fortsette eller ikke». Torsdag klokken 23 gikk fristen ut for obligasjonseiernes beslutning for om de godtar Norwegians redningsplan, og fredag ettermiddag er det fortsatt ikke offentlig kjent hvordan de stiller seg til forslaget.

Dersom det ikke går den rette veien for flyselskapet, vil det kunne minske pilotmulighetene i Norge for studenter som Torolf Kamrud.

– Frykter dere et scenario der Norwegian går konkurs?

– Et flyselskap kommer til å fortsette i Norge uansett. Og som pilotstudent må du ha den mentaliteten om at du ikke kan være bundet til å jobbe i Norge, selv om det hadde vært behagelig å jobbe her, med norske lønninger, svarer Kamrud.