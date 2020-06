NHO-sjefen om coronakrisen: – Jeg er mer optimistisk enn jeg var i slutten av mars

Coronakrisen kommer til å prege samfunnet de neste ti årene, og NHO-sjefen tror aldri samfunnet kommer til å bli det samme igjen. Men det kommer til å gå bra.

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, forteller at det har vært meningsfullt å hjelpe medlemsbedriftene i krisen. Vis mer Moment

Publisert: 24. juni 2020 06:29

– Jeg er mer optimistisk enn jeg var i slutten av mars. Men jeg er nok ikke så optimistisk som mange andre, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, og legger til at han mener andre «tar litt lett på det».

Deretter sier han fort: – Det kommer til å gå bra. Men det kommer til å ta tid.

Høyeste arbeidsledighetstall siden 30-tallet

Det er godt og vel tre måneder siden coronakrisen traff Norge, og landet stengte ned. Tiden etterpå har vært tøff for mange bedrifter, og mange arbeidstagere har opplevd å bli permittert eller å miste jobben.

Almlid skisserer at det vil ta tre år før økonomien er tilbake på samme nivå som ved inngangen til 2020, og samfunnet kommer til å være preget av krisen i ti år fremover. Vi har vært gjennom en periode der vi ikke har sett høyere arbeidsledighetstall siden depresjonen på 30-tallet.

– Det har vært ordentlig alvorlig, og det er det fortsatt, sier han.

Hans jobb har vært å lose næringslivet gjennom krisen, besøke bedrifter og forstå hva de trenger. Samtidig har NHO jobbet opp mot myndighetene for å sikre politiske vedtak som støtter opp om bedriftene.

Det har vært travle dager på kontoret.

– Vi har bare måttet kjøre på og jobbe masse. Det har vært meningsfullt, og mange av våre bedrifter har lent seg på oss gjennom krisen, forteller han.

For mange bedrifter har krisen vært utfordrende. Den siste medlemsundersøkelsen til NHO viser at 27 prosent av bedrifter med over 50 ansatte planlegger oppsigelser. Reiselivs- og flybransjen er spesielt hardt rammet.

Krisetider stiller store krav til ledelse, og Almlid trekker frem viktigheten av tydelighet, ærlighet og besluttsomhet.

– Det er lederegenskaper man trenger i mange sammenhenger, men kanskje spesielt når man må håndtere situasjoner som snur opp ned på virksomheten. Man må være tydelig på hvordan situasjonen er og hva man skal gjøre for å håndtere den, sier han og legger til:

– Det betyr ikke hardere ledelse, men man må være tydelig og bli forstått.

Almlid trekker frem tydelighet, ærlighet og besluttsomhet som viktige lederegenskaper i krisetider. Vis mer Karoline Johannessen Litland

Muligheter for unge ledere

I tillegg peker han på viktigheten av å holde blikket langt frem.

Man må ikke bli motløs, men håndtere krisen slik den er. Å være omstillingsdyktig og visjonær mener han er viktige egenskaper når man skal lede en virksomhet ut av krise.

Det kan bety at man må gjøre dramatiske grep.

– Du må ha tro på at du kan få virksomheten din gjennom det, enten i samme bransje, eller kanskje legge om bedriften og satse i nye bransjer. For mange kommer det til å gå bedre, men det kommer til å ta noen år. Det kan virke langt frem når man står i gjørma. Da trenger man ledere som står opp og tar ansvar, jobber og ser nye muligheter, sier han.

I krisetider mener han også det er spesielt viktig å sørge for rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere.

– Man sier ofte at det kommer mye bra ut av en krise, at kriser skaper mer innovasjon og omstilling. Det er absolutt ikke sikkert. Under kriser kan man risikere at utviklingen stopper opp, sier Almlid – som er sjef for Ledertalentenes nye partner.

Ole Erik Almlid Har ledet NHO siden 2018. Opprinnelig fra Malm i Trøndelag. Han har bakgrunn som mediemann, og har blant annet vært nyhetsredaktør og sjef for politisk avdeling i Aftenposten, sjefredaktør i Trønder-Avisa, Østlendingen og Hamar Dagblad, samt daglig leder i Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Han ble utnevnt til kommunikasjonsdirektør i NHO i 2013, og han ble deretter viseadministrerende direktør før så å ta over som administrerende direktør. Han er sønn av Kolbjørn Almlid, tidligere fylkesordfører (Sp) i Nord-Trøndelag. Vis mer vg-expand-down

Mange av dem som kommer til å bli rammet av coronakrisen, er unge som står på kanten til arbeidslivet.

Arbeidsledigheten er høy og kommer trolig til å være det lenge. I verste fall kommer samfunnet til å stå overfor en ledighetskrise lik den på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet.

Men dersom Almlid var ung i dag, hadde han ikke tenkt det var håpløst. Han mener det vil komme mange lederskifter etter coronakrisen, og det kan bety muligheter for unge talenter.

Det som var viktig før krisen, eksempelvis digitalisering og «det grønne skiftet», kommer til å bli enda viktigere fremover.

– Mange vil kanskje få en lederutfordring raskere enn de hadde tenkt, og den sjansen skal man benytte seg av. Nå er det rom for endringsledelse, og unge ledere som ser muligheter innenfor bærekraft, digitalisering og teknologi, og som i tillegg er flinke med mennesker, har gode tider foran seg. Men det krever at virksomheten er bevisst, ser og utvikler talentene, sier han.

Å bli nominert til Ledertalentene mener Almlid er attraktivt.

– Vi går en spennende tid i møte. Selv om det kommer til å bli tungt for mange bedrifter, kommer det også til å være muligheter for mange. Å være ung leder nå, det tror jeg kan være fint, sier han

– En krise kan forandre mer, men det var annerledes i 2018 enn i 2019 også. Alt blir alltid annerledes. Men det blir kanskje litt ekstra annerledes nå, sier NHO-sjefen. Vis mer Karoline Johannessen Litland

Samfunnet blir aldri det samme igjen

En dag vil hverdagen bli normal igjen. Å holde motet oppe, selv i perioder når det føles håpløst, har vært viktig for ham og kollegene. Ofte bringer kriser mennesker sammen på en annen måte. Det har også Almlid opplevd den siste tiden.

– Det har kommet noe godt ut av krisen?

– Det skal vi være forsiktige med å si. Arbeidsledigheten er fortsatt høy, og mange har mistet jobben sin. Det er veldig leit, svarer han.

Han peker likevel på tre positive effekter krisen har hatt. Samfunnet har blitt mer digitalisert, og mange har sett nye muligheter i bedriften. I tillegg tror Almlid mange har fått øynene opp for viktigheten av at folk har lønnsomme jobber i privat sektor som gir skatteinntekter.

– Privat sektor er viktig både for å sikre at det er jobber til folk, og at vi utvikler løsninger slik at vi er rustet til å møte nye kriser. Å ha en jobb å gå til er viktig for både enkeltmennesket og samfunnet, forklarer han.

– Tror du noensinne samfunnet kommer til å bli det samme igjen?

– Det blir det aldri, uavhengig av krise. Historien gjentar seg aldri, men det er innmari lurt å forstå den. En krise kan forandre mer, men det var annerledes i 2018 enn i 2019 også. Alt blir alltid annerledes. Men det blir kanskje litt ekstra annerledes nå, svarer han.

Selv om det kommer til å bli tøft, tror Almlid vi kommer til å se tilbake på 2020 som året der vi fant gode løsninger. En dag blir hverdagen normal igjen. Noen bransjer vil komme tilbake raskere, andre vil trenge mer tid. Men dersom vi handler riktig, tror han Norge vil komme styrket ut igjen. Og den som forstår historien, vet at det kommer til å gå bra til slutt.

– Etter svartedauden tok det 200 år før vi var på samme nivå igjen, men det gikk jo bra. Denne gangen tar det tre år før økonomien er tilbake igjen på samme nivå som ved inngangen til dette året. Vi kommer til å få det til, avslutter han.

Ole Erik Almlid deltok på pressekonferansen om kompensasjonsordning til bedrifter. Vis mer Ole Berg-Rusten