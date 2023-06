Fæbrik-sjefen: – Du bør være den største cheerleaderen

Fæbrik ligger an til å doble omsetningen i år. Daglig leder Karoline Solberg Kjønniksen (30) sverger til å heie frem sine kolleger i hverdagen.

UNG LEDER: Karoline Solberg Kjønniksen (30) hadde sin første lederjobb som salgssjef som 24-åring. Nå er hun daglig leder for Fæbrik.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Fæbrik tilbyr blant annet sykurs, mønster, podkast og inspirasjon til gjenbruk og sying av klær.

Selskapet ledes av Karoline Solberg Kjønniksen som var 24 år gammel da hun ble leder for første gang. Da jobbet hun for klesmerket Holzweiler.

– Tok det deg tid å opparbeide autoritet som leder?

– Autoritet og lederposisjon henger ikke nødvendigvis sammen. Dersom du ser kollegaene dine, respekterer deres tid og rett og slett er et godt medmenneske, vil de respektere deg tilbake.

AUTORITET: Kjønniksen mener at det å ha autoritet og ha en lederposisjon ikke nødvendigvis henger sammen. Hun fokuserer på gjensidig respekt.

Kjenner du et ledertalent under 35 år? Nå kan du sende inn ditt tips til E24s Ledertalentene her.- frist 1. juli!

– Hva er det som driver deg i lederjobben?

– Jeg elsker å jobbe med mennesker som er flinkere enn meg! Det å sette sammen team og la andre mennesker få blomstre er det aller morsomste jeg vet om. I Fæbrik opplever jeg dette daglig og det driver meg.

-Hva er det beste med å være en leder?

– Det beste med å være en leder er å kunne jobbe med mennesker og bli kjent med kollegaene på et dypere nivå. Jeg synes det er gøy å bli kjent med mange ulike mennesker og skape resultater sammen.

CHEERLEADER: Kjønniksen mener at en leder skal være sine kollegaers største cheerleader.

Liker at ting går fort

Syfabrikken Fæbrik ble etablert i 2020 av Jenny Skavlan, Ingrid Bergrun, Mari Norden og Ingrid Vik Lysne. I desember 2022 kom Karoline Solberg Kjønniksen på banen som daglig leder for firmaet.

Hittil i år har de slått fjorårets omsetning og ligger an til å doble omsetningen i 2023. Fæbrik vant Årets business på Vixen Awards Vixen AwardsVixen Awards er en samling norske medie- og reklamepriser og en kåring av Norges beste «influencere», det vil bloggere, internettkjendiser og andre enkeltpersoner som inspirerer med nye ideer og påvirker holdninger og handlinger gjennom sosiale medier og andre kanaler. Fæbrik vant "Årets business" i 2022. 2023.

– Hva er det vanskeligste med å være leder?

– Det må nok være det å huske å sette seg inn i en annen person sitt perspektiv. Jeg er en type person som liker at ting skal gå fort. Da kan det hende at jeg kanskje svarer litt kort og angrer litt på måten jeg sa noe på.

Råd til ferske ledere

– Hvis du skulle gi råd til en som er helt fersk i lederrollen, hva ville det vært?

Det er viktig å ha noen å sparre med! Enten det er noen i familie, en venn eller kollega. Du bør også være dine kollegers største cheerleader! Ikke tenk «hva kan de gjøre for meg?», men «hva kan jeg gjøre for dem?». Ta risiko!

AMMING UNDER MØTER: Kjønniksen ønsker å normalisere det å være på jobb med barna.

Småbarn og karriere

Kjønniksen har to barn, en på ett og et halvt år og en på tre år. Det å balansere en karriere med småbarnslivet kan være krevende, men hun har jobbet for å lage en balanse som passer for henne.

Da hun fikk barn var hun samtidig salgssjef i klesmerket Holzweiler. Der jobbet hun fra 2017 til 2022.

– Jeg fikk barn under lockdown. Da satt jeg å ammet under videomøter. Jeg ville være med når avgjørelser skulle bli tatt, men jeg ville også mate barnet mitt.

BALANSE: Kjønniksen mener at balansen mellom karriere og familie er viktig, men alle trenger en hjelpende hånd.

Kjønniksen mener at hun bevisst sendte et signal som leder: «Det går an å være mamma og ha stilling som leder».

Hun skjønner likevel at dette ikke passer for alle, men det passet henne.

– Hvordan balanserer du småbarnslivet og karriere?

– Jeg har akseptert at det kommer til å se kaos ut hjemme i hvert fall fem år til. Samtidig er det viktig for meg med en fin balanse hvor jeg prøver å prioritere riktig. Barna mine er små nå, det får jeg aldri tilbake igjen.

Kjønniksen understreker også at hun får mye hjelp fra partner hjemme.

– Jeg og partneren min deler husarbeidsoppgavene veldig likt, vi er et team hjemme. Han skulle gjerne reist mer med jobben, men nå mens barna er små er det fint for han å være mer til stede.

Hun har et råd til andre som prøver å balansere familie og karriere:

– Ikke vær redd for å be om hjelp og bruk hjelpen!