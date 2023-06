Hvem fortjener å bli Årets ledertalent? Send inn ditt tips!

Kjenner du et ungt ledertalent som fortjener heder og ære? Nå åpnes det for tips til årets kåring av E24.

JUBEL I MARMORSALEN: De ti fremste ledertalentene kåret av E24 i fjor, sammen med deler av juryen (til venstre) på scenen på Sentralen ved fjorårets kåring.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

For femtende gang kårer E24 Norges største ledertalent under 35 år. Nå åpnes det for å sende inn tips om hvem som fortjener tittelen Årets ledertalent 2023.

ÅRETS LEDERTALENT 2022: Voi-sjef Christina Moe Gjerde fikk overrakt førsteprisen av juryleder Cathrine Foss Stene under Ledertalent-kåringen 30. november i fjor.

I fjor var det Voi-sjef Christina Moe Gjerde som i hard konkurranse med flere hundre kandidater stakk av med førsteplassen og tittelen Årets ledertalent 2022.

Her er hele fjorårets vinnerliste.

MeyerHaugen inn som partner

Nytt av året er at rekrutterings- og rådgivningsselskapet MeyerHaugen deltar som samarbeidspartner for kåringen.

Deres profesjonelle rekrutterere vil intervjue og vurdere kandidatene før juryen tar fatt på sitt arbeid.

– Vi er veldig stolte over å bli valgt som ny samarbeidspartner for denne kåringen. Nå gleder vi oss til å bli kjent med neste generasjons toppledere, sier administrerende direktør Jane Aamodt Haugland i MeyerHaugen.

TRANGT NÅLØYE: Jane Aamodt Haugland i MeyerHaugen, som skal hjelpe E24 å vurdere kandidatene til Årets ledertalent.

Å havne på en slik toppliste kan ifølge Haugland ha mye å si for den videre karrieren.

– Bare å bli tipset om til denne konkurransen betyr at man har gjort en forskjell for noen. Havner man også på listen til slutt, har man kommet gjennom et trangt nåløye. Det betyr at man har noen egenskaper som vil være veldig verdifulle også andre steder, sier hun.

– Gir fart i karrieren

Ansvarlig redaktør Lars Håkon Grønning i E24 forteller at avisen ønsker å stimulere til bedre lederskap gjennom å løfte frem de fremste talentene i landet.

– Vi vet at Ledertalent-utmerkelsene henger høyt, og er noe som gir mange god fart videre i karrieren, sier han.

Han oppfordrer derfor alle til å sende inn tips om lovende ledere i sin bedrift.

– Å sende inn nominasjoner til Ledertalentene kan bidra positivt både for dem som nomineres og for bedriften som helhet. Så her er det bare å gripe muligheten.

TAR IMOT TIPS: – Her er det bare å gripe muligheten, sier ansvarlig redaktør Lars Håkon Grønning i E24.

Grundig vurdering

Tipsene som kommer inn vurderes først av fageksperter på de ulike fagområdene, deretter av rekrutteringsselskapet MeyerHaugen - og til slutt av juryen.

Årets jury består av erfarne ledere fra næringslivet:

Cathrine Foss Stene (juryleder), leder- og organisasjonsutvikler. Gründer og leder for SKAPr Consulting.

Martin Schütt , gründer og daglig leder for Askeladden & co.

Pablo Barrera Lopez , konsernsjef for Haugaland Kraft. Tidligere konserndirektør i Yara og kåret til Årets ledertalent 2018.

Maria Moræus Hanssen, erfaren næringslivsleder, i dag styreleder i Nasjonalmuseet og styremedlem i flere internasjonale selskaper.

NERVØS STEMNING: En fullsatt sal ved Ledertalent-kåringen i 2022 venter på resultatene fra juryen.

Disse titlene konkurreres det om

I tillegg til førsteplassen med den gjeve tittelen «Årets ledertalent», ender kåringen opp i en liste med inntil 100 navn på årets fremste ledertalenter. Det kåres også en topp-ti-liste og følgende titler (kategorivinnere):

Årets økonomistjerne

Årets teknologihode

Årets selskapsbygger

Årets organisasjonsutvikler

Årets salgsleder

Årets markedsfører

Årets bærekraft