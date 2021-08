Ble utvalgt blant 652 søkere: Praktikantene i Oljefondet slapp gjennom nåløyet

Oljefond-sjef Nicolai Tangen har i sommer tatt 25 av landets flinkeste studenter under sine vinger. – Det blir vanskelig å finne noe lignende som dette, sier studentene.

IVRIGE: Det blir vanskelig for nye arbeidsgivere å leve opp til sommerens opplevelse, sier studentene. Fra venstre står Casper Stenersen, Nicolai Greve-Isdahl Mohn, Agnes Gehrken Hjeltnes og Marius Dioli i Oslo. Vis mer byoutline Gabriel Aas Skålevik / VG

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Norges Bank Investment Management, kjent som Oljefondet, tilbyr i år for første gang et åtte uker langt praktikantprogram, et såkalt «summer internship», for studenter.

Tilnærmingen til praktikantene skal være den samme som til investeringer - langsiktig.

Å lande den ettertraktede sommerjobben var imidlertid ingen enkel sak.

Av totalt 652 søkere var det kun 25 studenter som kom gjennom nåløyet etter flere tøffe intervjurunder, en rekke tester og casearbeid.

E24 har snakket med fem av de utvalgte studentene, som har alt fra utenlandsopphold og relevant arbeidserfaring til ulike verv å skilte med.

De har nå muligheten til å gå videre til det toårige talentprogrammet til Oljefondet - dersom de presterer ekstra godt i sommer.

HÅPEFULLE: Praktikantene kan gå videre til det toårige talentprogrammet om de imponerer. Vis mer byoutline Gabriel Aas Skålevik / VG

– Planen var å lage Norges beste sommerprogram, hvor studentene lærer mye, og hvor vi også lærer av studentene. Jeg har brukt en del tid med dem, og det er virkelig en helt fantastisk gjeng. Jeg håper at vi at vi kan ansette noen av dem i fondet, sier Nicolai Tangen, sjef for Oljefondet, til E24.

Utfordret til å tenke abstrakt og kritisk

– Det har vært ekstremt spennende, vi har fått mye ansvar og mange kule prosjekter, sier Nicolai Greve-Isdahl Mohn.

Han er én av praktikantene som boltrer seg på ulike prosjekter i et av verdens største fond i sommer. Mohn har tidligere bodd i Shanghai, Singapore og New York, og snakker mandarin flytende.

Dette jobber de med i Oljefondet Marius Dioli: Jobber med maskinlæring. Prosjektet hans handler om å utvikle en maskinlærings-pipeline som tilgjengeliggjør bruken av maskinlæring til personer uten teknisk bakgrunn.

Mille Bugge: Jobber med sustainability på London-kontoret. Hovedprosjektet hennes er å samle inn data til fondets årlige sustainability-vurdering, hvorpå hun spesifikt ser på selskapers håndtering av og rapportering på menneske- og barnerettigheter.

Agnes Gehrken Hjeltnes: Jobber med såkalt «equity enhanced indexing» i et prosjekt hvor ambisjonen er en modell som skal forsøke å indikere om en fremtidig investering vil være lønnsom eller ikke, basert på historisk data.

Casper Stenersen: Jobber med risikoanalyse. Prosjektet handler om å lage prognoser for selskapers regnskapstall ved hjelp av maskinlæringsmetoder.

Nicolai Greve-Isdahl Mohn: Jobber med eiendom og infrastruktur. Prosjektet handler om å se på markedet for investeringer i fornybar infrastruktur og Regent Street-porteføljen til fondet i London. Vis mer vg-expand-down

To av praktikantene jobber fra London-kontoret, mens resten sitter i Oslo. Den geografiske spredningen virker ikke å være noen utfordring for studentene.

– Man kan bare sende en e-post til noen, så setter de av tid og hjelper til. Det er en veldig åpen kultur, forklarer Mille Bugge over video fra London.

Mille Bugge jobber med bærekraft fra London-kontoret i sommer. Vis mer byoutline NBIM

Praktikantene forteller at de har fått stor frihet til å vise kreativitet i jobben.

– Friheten gjør oss motivert til å legge ned litt ekstra arbeid, siden vi synes arbeidet er så kult. Vi møtes ofte til lunsj for å diskutere, og da blir vi kjent med andre fra ulike deler av organisasjonen, sier Mohn.

Men det var slett ikke enkelt å lande sommerjobben i et av verdens største fond, og studentene forteller at de ble utfordret til å tenke både abstrakt og kritisk.

– De var veldig opptatt av hvordan vi kunne bruke vår spesifikke kompetanse i jobben, det var ikke bare løs prat, forklarer Mohn.

LOVENDE: Agnes Gehrken Hjeltnes er én av flere studenter som tilegner seg praktisk erfaring fra Oljefondet i sommer. Den investeringen kan få meget god avkastning, tror rekrutteringseksperter. Vis mer byoutline Gabriel Aas Skålevik / VG

– Løpet er ikke kjørt

Hege Solbakken, leder for konsulent- og rekrutteringsselskapet Jefferson Wells, mener det vitner om en grundig og solid prosess.

– En slik prosess gir folk anledning til å vise seg frem. Jo grundigere prosessen er, desto større mangfold får man av kandidater, sier Solbakken til E24.

Hun er tydelig på at det er sterkt å komme gjennom et så trangt nåløye, og at kandidatene da må ha vist at de besitter «spesielle kvaliteter». Dermed kan Nicolai Tangen og resten av Oljefondet ha sikret seg at det ikke er bare de «verbale atletene» som finner frem, poengterer Solbakken.

– Og Oljefondet er jo en vanvittig spennende organisasjon av stor samfunnsbetydning, så det er en stor styrke å ha dette på CV-en, mener hun.

– Hva med de som ikke nådde opp i søknadsprosessen? Er løpet kjørt om man ikke lander en slik jobb tidlig i karrieren?

– Nei, på ingen måte. Det er fantastisk mange spennende jobber der ute, så det er bare å jobbe på med krum hals. Dette er en klassisk bekymring mange har, men det er stor etterspørsel etter flinke folk og et stort kompetansebehov på mange områder, beroliger den erfarne rekruttereren.

Pål Zubi, daglig leder i rekrutteringsselskapet Azets, er ikke overrasket over at så mange er interessert i akkurat denne sommerjobben.

– Det er en merkevare som trekker til seg masse folk med et slags myteomspunnet miljø, sier han.

ATTRAKTIVT: En sommerjobb i regi av Oljefond-sjef Nicolai Tangen ser bra ut på CV-en, mener Hege Solbakken i konsulent- og rekrutteringsselskapet Jefferson Wells. Vis mer byoutline Helge Hansen

Toppsjefens entusiasme smitter: – Finans er det kuleste i verden

De unge praktikantene smiler bredt når de får spørsmål om Oljefondet-sjef Nicolai Tangen, som de har fått muligheten til å bli kjent med.

– Tangen har holdt foredrag for oss, vi har hatt ham til bords til middager og lunsjer, og har fått muligheten til å bli kjent med ham og stille våre spørsmål, forklarer Mohn.

– Det har vært overraskende hvor interessert han virker i praktikantprogrammet, vi har virkelig fått følelsen av at det er noe han prioriterer, forteller Agnes Gehrken Hjeltnes, som studerer industriell økonomi- og teknologiledelse ved NTNU.

Praktikantenes interesse for finans har ikke blitt noe mindre etter møtene med oljefondssjefen.

– Jeg har blitt litt smittet av entusiasmen til Tangen når han sier at «finans er det kuleste i verden», supplerer Dioli.

Dioli har bakgrunn fra realfag og teknologi, og er imponert over både kompetansenivået og læringsviljen hos de ansatte i Oljefondet.

– Det er veldig stort fokus på å holde seg oppdatert her, forklarer han.

Praksisplassen ser definitivt ut til å ha gitt mersmak for de unge studentene.

– Jeg tror ikke det finnes noe som dette noe annet sted i Norge, sier Mohn, og høster anerkjennende nikk fra de andre.

– Det går ikke an å sammenligne med noen andre finansielle institusjoner, det er unikt. Vi har kanskje blitt litt bortskjemt her, mener Bugge.

FORNØYDE: Casper Stenersen (til venstre) synes det er kult at Oljefondet er tverrfaglige og satser på teknologi. Vis mer byoutline Gabriel Aas Skålevik / VG

Satser på teknologi

Oljefond-sjef Tangen virker å ha truffet med ambisjonen om at sommerjobben skal være studentenes førstevalg, forteller flere av studentene, som mener at «listen er lagt».

– Også synes jeg det er kult at de ikke bare er ute etter økonomer, men at de satser på kunstig intelligens og maskinlæring, som også er en trend i bransjen, sier Casper Stenersen. Han jobber med risikoanalyse, og har bakgrunn fra fysikk og matematikk.

– Satsingen på teknologi er noe av det som gjør programmet så interessant, og der har jeg blitt litt bortskjemt. Det blir vanskelig å finne noe lignende som dette, avslutter Dioli.