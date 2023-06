Influencer: – Utvilsomt en bransje med mye penger

Jenny Gehrken (21) begynte med Tiktok for et år siden. Nå tjener hun store summer på plattformen.

INNTEKT FRA SOSIALE MEDIER: Jenny Gehrken tjener gode penger på sosiale medier. Særlig Tiktok er en stor inntektskilde.

Jenny Gehrken har gjort sosiale medier til en forretning hun kan tjene penger på. Hun har i dag over 37.000 følgere på Tiktok. Videoene hun lager blir gjennomsnittlig sett 1,5 millioner ganger i løpet av en måned.

Men det var ikke sosiale medier hun egentlig hadde planlagt å jobbe med.

Investerer i seg selv

Rett etter videregående begynte Gehrken i Minedykkerkommandoen i Forsvaret. Men oppholdet her fikk en brå slutt etter åtte måneder, noe som førte til det hun kaller en «personlig utviklingsprosess».

Gehrken reiste til Berlin, med mål om å lære tysk.

– Etter at jeg kom tilbake fra Tyskland, fikk jeg jobb som personlig assistent for en e-sport organisasjon som heter 00Nation.

I løpet av fem måneder ble hun kontorsjef og fikk styre driften på kontoret med 25 ansatte. Det var der hun fant ut at markedsføring og salg var moro.

INDRE KONFLIKT: Jenny var usikker på om hun skulle studere eller ikke. Hun ville heller lære seg det hun trengte på egen hånd.

– Vurderte du å studere?

– Jeg hadde en indre konflikt om jeg skulle studere eller ikke, men jeg følte det var lettere å kjøpe de bøkene jeg trengte for markedsføring og strategi. Jeg trenger litt risiko for å jobbe hardt uten å bli distrahert. Nå kjenner jeg lidenskapen i hjerteroten, sier hun.

– Jeg har også vært hos en livscoach. Det har vært dyrt, men det har vært min personlige investering istedenfor å investere i studier.

Etter fem måneder sluttet hun i e-sport firmaet for å satse på sosiale medier og som konsulent hvor hun hjelper kunder med innholdsstrategi og redigering av innlegg til sosiale medier og podkaster. Et av selskapene hun jobber for er sy- og redesign-selskapet Fæbrik.

KRESEN: Ikke hvem som helst får lov til å reklamere på Gehrken sine kanaler.

TikTok som en stor inntektskilde

Gehrken poengterer at det er masse arbeid og strategi som ligger til grunn til hvordan hun har klart å tjene penger i egne kanaler på sosiale medier.

– På TikTok har jeg 1,5 millioner unike visninger i måneden. De er som oftest nordmenn mellom 17 og 24, men også noen foreldre.

På grunn av disse tallene kan hun prise seg høyt til aktører som ønsker å reklamere på profilen hennes. Hun forteller at hun tenker nøye gjennom hvem som får reklamere på profilen hennes, og kun ti prosent av innholdet på profilen hennes skal være reklame.

Om Gehrken skal legge ut reklame på sine egne kanaler, setter hun krav om at innholdet skal være så organisk organiskInnlegg som ikke er sponset, det vil si at det sprer seg "naturlig" hos følgerne, det er ikke spesifikt betalt til f.eks Facebook for å spre innlegget. som mulig. Hvis kunden ønsker å bruke det i sine egne kanaler – og kjøre betalt annonsering, kan hun ta mer betalt.

Dersom de ønsker å kjøpe innholdet for å bruke det på sine egne kanaler, kan hun ta 20.000 kroner ekstra. Med betalt annonsering på innholdet hennes i to uker, kan hun ta alt fra 5.000 kroner til 10.000 kroner per uke.

– Det skal nevnes at ikke hvem som helst får bruke plattformen min til reklame. Uansett pris, poengterer hun.

Gehrken beskriver seg selv som prinsipiell og verdifast, derfor er hun kresen på hvem som får lov til å bruke hennes følgerbase for reklame.

– Jeg tar minst 30.000 kroner for en Tiktok-video, og enda mer dersom det er langtidssamarbeid. Da kan det være opptil 80.000 kroner. Dette er utvilsomt en bransje med mye penger. Det er også spennende at jeg kan ha en karriere av interessene mine.

Når Gehrken tar et prosjektbasert konsulentoppdrag kan dette være på rundt 90.000 kroner.

Finner folk gjennom Instagram

Gehrken delegerer ofte arbeid om hun trenger noe gjort enten det er snakk om å få gjort noe grafisk, bilder eller redigering.

– Jeg pleier å nå ut til folk gjennom Instragram for å gi unge anledning til å hjelpe. Da bruker jeg også disse i andre oppdrag gjennom Fæbrik. Jeg synes det er skikkelig kult å gi unge mennesker denne muligheten.

BALANSE: Det kan være vanskelig å finne balansen mellom å dele personlige ting, men samtidig beholde noe privatliv.

Ikke bare glam

Gehrken innrømmer at det kan være vanskelig å finne balansen mellom hvor personlig man skal være i en slik jobb som hun har.

– Det kan være vanskelig å finne balansen mellom å dele personlige ting, men også være litt privat.

– Er du redd for hva andre tenker om deg?

– Jeg har egentlig ikke gitt noe rom til å tenke på det, for jeg er sikker på meg selv. Jeg hadde aldri kunne vært en offentlig person om jeg ikke er trygg på meg selv.

Gehrken legger til at det selvsagt kommer stygge kommentarer, men hun har lært seg å ikke ta det personlig, selv når det kan stikke litt.

– Noen kommentarer er viktige konstruktive tilbakemeldinger. Men generelt kjenner de meg jo ikke ordentlig, og derfor kan jeg ikke forvente at de skal ta budskapet slik jeg ønsker at de skal ta det heller.

Tips til andre som ønsker å bli influencer

Gehrken har fire tips til andre som tenker på å satse som influencer:

1. Vær deg selv, da blir det lettere å jobbe med dette på lang sikt ettersom du ikke trenger å opprettholde en fasade.

2. Vær ydmyk, uredd og nysgjerrig når du prøver masse nytt. Du må klatre det jeg kaller «the cringe-mountain» – ting er alltid sykt teit helt til det blir kult.

3. Legg fra deg egoet ditt og still spørsmål! Dette gjelder særlig når du driver med forretningsdelen. Finn også tre ting du skal være drit god på. Jeg for eksempel skal være god på salg, være en god lytter og være nysgjerrig. Dette gjør at jeg opprettholder en viss selvtillit og legger bort sammenligning.

4. Du må tenke på at når noen vil reklamere på profilen din, så trenger de deg ofte like mye som du trenger dem. Reklame på profilen kan svekke tillit, hvis det ikke er i samsvar med verdiene dine. Så prøv å være selektiv, det har stor fortjeneste på lang sikt.