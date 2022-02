Undersøkelse: Hver andre arbeidstager vil slutte om de ikke får fleksibilitet

Åtte av ti ansatte forventer å bestemme når og hvor de jobber, ifølge en EY-undersøkelse. At tallene er så høye også blant unge, overrasker NHO-topp Nina Melsom.

94 prosent av unge ansatte sier det er viktig for dem å bestemme når de jobber. EY-revisor Mons Bjerch-Andresen sier han har sine beste timer mellom 7 og 10. Vis mer

Hans M. Jordheim

Fredrik Solstad (foto)

Publisert: Publisert: I går 20:50

– Jeg synes fleksibilitet i arbeidshverdagen er viktig. For meg handler det mer om når enn hvor, ettersom jeg har mine beste timer mellom syv og ti og gjerne bruker ettermiddagene på andre interesser når det passer seg, sier Mons Bjerch-Andresen.

26-åringen har vært ansatt som revisor i EY siden august i fjor. I løpet av sine første måneder i arbeid etter endt utdanning har Bjerch-Andresen rukket å teste ut både tvungent hjemmekontor og en hybrid modell.

Når alt er som normalt igjen vil han jobbe hjemmefra noen dager, men for det meste være på kontoret i Bjørvika i Oslo. Å ønske seg fleksibilitet i jobben er noe han deler med de fleste andre, viser en fersk undersøkelse EY har gjort i samarbeid med NHO.

Om et par år tror Mons Bjerch-Andresen at han kan ha blitt så vant til fleksibilitet at det er en mer avgjørende faktor. Vis mer

1.000 arbeidstagere i Norge, innenfor 23 ulike bransjer, har avgitt svar. Der har åtte av ti av de unge arbeidstagerne (under 40 år) sagt at de forventer fleksibilitet. Det gjelder både for hvor og i særlig grad når de jobber.

I tillegg sier hele 50 prosent at de sannsynligvis vil slutte i jobben dersom de ikke får den fleksibiliteten de ønsker.

– I mitt arbeidsforhold er fleksibilitet en faktor på lik linje med arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter, EYs kundeportefølje og arbeidsmiljø, sier Mons Bjerch-Andresen og fortsetter:

– Men jeg tror ikke jeg ville gått så langt som å slutte dersom jeg ble nødt til å komme inn på kontoret hver dag. Spør du meg igjen om to år, når jeg sannsynligvis har vendt meg til fleksibiliteten, kan det være det har blitt en mer avgjørende faktor.

Les også Jobber selv med å bekjempe netthets: – Ubehagelig å bli forsøkt sjekket opp på LinkedIn

– Arbeidsgiver har styringsretten

Svarene fra ansattgruppen som helhet, ikke bare de unge, tegner samme bilde. Men andelen som forventer fleksibilitet, og som vil slutte om de ikke får den, er noe lavere.

– Det overrasket meg litt at såpass mange unge svarer at de sannsynligvis slutter om de ikke får fleksibiliteten de ønsker. For vi vet jo samtidig at det er de unge som i størst grad har sagt at det var vanskelig med hjemmekontor da dette var påbudt, sier Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO.

NHO-direktør Nina Melsom (til venstre) og EY Norge-sjef Christin E. Bøsterud. Vis mer

Eksperter synes å være enig i at arbeidshverdagen slik vi kjente den har endret seg.

– De som krever at alle ansatte skal møte hver dag på kontoret igjen fremover, vil slite. De vil fremstå som gammeldagse og utdaterte, sa arbeidslivsforsker Pål Molander under Arendalsuka i fjor.

I fjor innførte EY «hybridmodellen», der man veksler mellom kontor og hjemmekontor. Samtidig er det ikke slik at bedriftene nå skal føye seg helt etter nye krav, påpeker Nina Melsom.

– Også i det nye arbeidslivet er det arbeidsgiver som har styringsretten. Det er de som tar avgjørelser basert på en vurdering om hva som er bra for den samlede ansattgruppen, resultat, bedriftskultur og den enkelte.

Les også Derfor har Anita tatt navnet Arne på LinkedIn

Mener kontoret må trekke mer

EYs utvikling i retning av en mer fleksibel arbeidshverdag omfatter til neste år et bytte av kontorlokaler, fra Bjørvika til Stortorvet.

I S7, som bygget heter, legger EY opp til en ny arbeidsform. S7 blir ikke bygget for at alle skal komme på kontoret og ha møter dagen lang. Det er snarere kundearbeidet som legger føringer for hvor de ansatte jobber, forteller EYs norgessjef Christin E. Bøsterud. Og skulle det være lite plass i S7, kan ansatte sette seg i ett av Spaces’ felleskontorer.

Bøsterud kjenner på at det stilles store krav til EY som arbeidsgiver i dagens konkurransepregede arbeidsmarked. Vis mer

– Det nye er at vi setter ord på fleksibiliteten og sier at du må planlegge dagen mer selv. Ansatte er hjertelig velkommen til kontoret, men vi ser at kontoret må være litt annerledes, det må trekke mer enn det kanskje har gjort tidligere. At det å være på kontoret mer er en opplevelse, sier Bøsterud.

– Skal det å jobbe egentlig være en opplevelse?

– Det skal være et sted man samhandler og treffer noen. Så vil det alltid variere hvordan man vektlegger dette gjennom en karriere. De yngre er nok mer opptatt av det sosiale nettverket.

Les også Lengter etter å få folk tilbake på kontoret: – Energinivået er endret

Rekordmange stillinger

Fra bedriftenes side er det et krevende arbeidsmarked om dagen. Ferske tall fra Finn viser at det aldri før har vært så mange ledige stillinger, tross pandemi.

Det gjør samtidig at konkurransen for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft øker. EY-topp Bøsterud kjenner på dette.

– Også i det hybride arbeidslivet må vi sørge for god balanse mellom jobb og fritid. Fleksibilitet i arbeidstid og -sted må ikke viske ut det skillet, sier NHO-direktør Nina Melsom (til venstre). Vis mer

– Det er stor mobilitet i arbeidsmarkedet for øyeblikket. Det stiller store krav til oss som da må være med på å tilby nettopp det søkergruppene ønsker og legge til rette for fleksibiliteten.

– Er du trygg på at EY har det som skal til for å holde på og tiltrekke seg talenter som krever fleksibilitet?

– Vi har gjort interne målinger, både før og etter pandemien, og signalene er positive, så jeg håper det fortsetter. Men det er en fryktelig krevende jobb som leder og mellomleder. En ting er i perioden vi har vært gjennom, men når man skal ha en hybrid hverdag, skal man på en helt annen måte sørge for og vise at man ser de ansatte og klare å følge dem opp. Det blir ikke lett.

Les på E24+ Kamp om talentene: – Det holder ikke å utlyse stillinger lenger