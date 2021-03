Det siste halvåret har Nav dekket deler av lønnen hennes. Nå har hun fått fast jobb.

Etter fem år er et flertall av dem på Nav-tiltak i jobb. Men for én av fem går det motsatt vei: Tiltakene avdekker at arbeidsevnen er nedsatt med minst 50 prosent.

Ivana Miteva Milanovikj har hatt midlertidig jobb med lønnstilskudd fra Nav. Fra 1. april har hun hjemmekontor med fast jobb. Vis mer byoutline Siri Øverland Eriksen