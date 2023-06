Kleskoder på jobb: – Kanskje vi skal heve blikket

Hva er det greit å kle på seg på kontoret i sommer? Trange klær og mye hud signaliserer sex, mener en ekspert. Berit Svendsen og Isabelle Ringnes vil la folk kle seg som de vil.

MER FRIHET: Ringnes mener kulturen må slutte å seksualisere kvinner og deres klesvalg.

Den årlige debatten om hvilke kleskoder som gjelder på jobb i sommervarmen er på trappene. I den forbindelse spurte E24 tre eksperter om hva det er greit å ha på seg på jobb i sommervarmen.

Kommunikasjonstrener Anne Karin Nordskag uttalte at trange klær og mye hud kan signalisere sensualitet og sex, noe hun mener anses som upassende i de fleste jobber.

– Stiller du opp i en utringet kjole med kløft i et kundemøte, vil kløften få oppmerksomhet. Det skaper støy. Hvis målet med møtet er å få oppmerksomhet for kløften – ja, da tar du på deg den kjolen. Men hvis målet er å få en kunde til å signere en kontrakt, kan du med fordel velge noe mer passende, sa Nordskag.

Det er ikke Isabelle Ringnes uten videre enig i.

– Når det kommer til klær tenker jeg først og fremst alt med måte gitt konteksten man er i, men fremfor å be kvinner ikke signalisere sex ved å bruke klær de liker, så kanskje vi skal heve blikket og tenke at vi skal be kulturen vår slutte å seksualisere kvinner og deres klesvalg, sier Ringnes.

– Kvinner føler seg usikre

Ringnes er teknologigründer og foredragsholder, og har engasjert seg særlig for likestilling i arbeidslivet. Hun har selv opplevd å bli korrigert i klesveien, oftest i forum hvor mannlige kolleger har vært til stedet og ikke fått de samme kommentarene om utseende.

– Jeg har fått høre fra en professor at jeg burde farge håret fordi ingen vil ta en blondine seriøst, riktignok i USA. Jeg har fått høre fra en kommunikasjonsrådgiver at jeg ikke kan bruke skjørt over knærne når jeg holder foredrag. Jeg har fått høre at jeg skal bruke nøytrale farger og at rosa får meg til å virke dum, sier Ringnes.

Hun mener problemet oppstår når det er ulike og uskrevne regler for menn og kvinner. Hun peker blant annet på trange klær, som kvinner kan bli kritisert eller seksualisert om de bruker, mens menn ikke ofrer det en tanke om hvorvidt et plagg de bruke er for seksualiserende.

– Jeg opplever ofte at kvinner føler seg usikre på hva de kan gå med. I de aller fleste tilfeller så bruker vi jo bare klær vi liker og føler oss komfortable i. Om dette er en trang bukse så er det neppe for å si at vi er klare for sex, men fordi vi synes den er fin og passet med skjorten.

Likevel er ikke samfunnet kommet dit at kvinner ikke blir seksualisert i samfunnet, og Ringnes sier hun derfor ikke er helt uenig med Nordskag.

– Men jeg vil si at jeg heller slår et slag for større mangfold i klesveien. Jeg vil at det skal bli mer frihet for kvinner og menn til å være seg selv, og for noen er det særlig gjennom klær. Hver gang jeg opptrer på en scene eller deltar i et styremøte, tenker jeg på at jeg vil bidra til å sprite opp et ellers mørkt og dresskledd rom, sier Ringnes.

Gjerne rosa og oransje

Næringslivstopp Berit Svendsen har tidligere fortalt i E24s podkast «Mitt Voksenpoeng» om hvordan hun i starten av karrieren kledde seg «som en mann».

Nå sier hun at dette var noe hun ble oppfordret til.

– Den gangen jeg startet å gjøre karriere i næringslivet, fikk jeg beskjed om at jeg måtte ha på meg skjørt som gikk under kneet og at jeg måtte sette opp håret for å bli tatt seriøst. Det gjorde at jeg gikk inn i en rolle der jeg kledde meg som en mann. Men jeg liker ikke sånne tradisjonelle drakter, jeg liker ikke å se ut som en mann, det var bare en stil jeg la meg til, sier Svendsen.

VIL IKKE GI KLESRÅD: Berit Svendsen er spesialrådgiver i Advansia og har tidligere vært leder for Vipps' internasjonale satsing og direktør i Telenor. – Jeg har sluttet å gi råd, sier hun om kleskoder på jobb.

I ettertid tok Svendsen seg en tur «inn i klesskapet» og kom ut igjen som noe ganske annet. De «triste plaggene» var fjernet og erstattet med masse farger som hun synes gir energi. Hun ønsker ikke å sette noen faste rammer for hvilke plagg eller klesuttrykk som er «passende» i arbeidslivet.

– Noen damer er utstyrt med større pupper enn andre, sånn er det her i verden. Jeg vil ikke vise kløft nå, men hvis noen vil det, så får de gjøre det. Det viktigste er at man hele tiden fokuserer på å vise hvem man er og hva man kan om fagfeltet man jobber i.

Med bakgrunn i sin egen erfaring ønsker ikke Svendsen å gi andre klesråd.

– Jeg har sluttet å gi råd. Jeg fikk selv et velmenende råd, men det førte meg inn i en bås hvor jeg ikke hørt hjemme og som ikke ga meg energi, men heller motsatt. Det er viktigst å slippe til mangfold i klesveien i næringslivet. Folk får finne ut av dette selv, jeg vil ikke plassere noen folk i bås. Finn din egen stil hvor du trives, sier Svendsen.

– Så du ville ikke dømt en kollega med utringning?

– Nei, det ville jeg ikke. Men det er så klart viktig å legge seg på noenlunde samme nivå som kunder dersom man har kundekontakt. Selv bruker jeg masse farger, gjerne rosa og oransje. I dag har jeg på meg gult, og får masse positive kommentarer på det.