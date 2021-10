På rett sted til rett tid

Anniken Hauglie har bekledd mange av de høyeste stillingene du kan få i politikken. Men politiker har hun aldri egentlig villet bli - navnet hennes har aldri dukket opp på en valgliste.

– Jeg har vokst opp i et politisk hjem. Moren min var lokalpolitiker hjemme, så jeg så hvor mye tid som går med og hva som legges ned av innsats, sier Anniken Hauglie.

Politikeren som har tilbrakt store deler av karrieren i toppolitikken, forteller på ingen måte om hvordan moren inspirerte henne til å gå den veien. Tvert imot.

– Den veien var aldri aktuell for meg. Ingenting i den retningen appellerte til meg, sier Hauglie i ukens episode av E24s podkast Voksenpoeng.

Unge Hauglie ville heller bli journalist. Høye karakterkrav på Journalisthøgskolen satt riktignok tidlig en stopper for den veien. Isteden ble det mastergrad i sosiologi.

Hun ble lokket inn i Akershus Høyre relativt sent, gjennom en deltidsjobb i det konservative politiske tidsskriftet Minerva og tilhørighet til Konservativ Studentforening.

Resten er historien om toppolitikeren som aldri har stått på en eneste valgliste.

Fra rådgiver til byråd

Etter studiene tenkte Hauglie at hun skulle ut i vanlig jobb, kanskje jobbe videre med sosiologifaget, kanskje i et forskningsinstitutt som Nupi.

Akkurat da vant Høyre valget, og regjeringsapparatet støvsugde stortingsgruppen for representanter og rådgivere. Nyutdannede Hauglie fikk tilbud om å trå til i stortingsgruppen, og så et nytt tilbud om jobb som rådgiver for daværende sosialminister Ingjerd Schou.

– Jeg tenkte at det må jeg si ja til, det er ikke så ofte Høyre er i regjering, tross alt, så det er kanskje den ene muligheten jeg får til å være så tett på beslutningene.

Schou gikk ut av regjering omtrent samtidig som Hauglie fikk sitt første barn. Da ble det noen år i den «virkelige verden», med jobb i Forbrukerrådet.

Hun følte seg ferdig med Stortinget, ferdig med politikken – helt til det kom tilbud om rådgiverjobb for Inge Lønning. Så tok bare måneder før telefonen ringte igjen – denne gangen med tilbud om å bli sosialbyråd i Oslo.

Hun syntes det var rart – skulle hun, som ikke hadde hatt noen verv i byen, gå fra rådgiver til toppen av Oslo-politikken?

– Jeg hadde vondt i magen og fikk ikke sove, jeg syntes det var fryktelig skummelt. Men jeg skjønte med meg selv at jeg kunne ikke si nei til det. Det var tross alt å sitte i byrådet og være med å prege byen, det er jo utrolig spennende.

Møtte statsministeren på krykker

Seks år senere, i 2015, tapte Høyre makten i Oslo. Hauglie ble arbeidsledig. Nok en gang sto hun ikke på noen liste.

– Jeg så egentlig ikke for meg at jeg skulle drive med politikk nettopp fordi jeg ikke egentlig ønsket å stå på noen liste, som jo ofte er en forutsetning for å være så heldig å kunne drive med det, sier hun.

En bilulykke på ferie i Thailand gjorde at hun måtte gå gjennom en omfattende opptrening samtidig som hun børstet støv av CV-en. Hun var sykemeldt og helt sikker på at karrieren i politikken da nok en telefon satte en stopper for exiten. Denne gangen kom den fra statsministerens stabssjef.

– Da var jeg akkurat kalt inn til dialogmøte med Nav, faktisk. De var på meg, vet du, siden jeg var arbeidsledig.

Hauglie møtte opp på Statsministerens kontor på krykker og ventet egentlig en forespørsel om å tre inn i en statssekretærstilling. «Du tuller?», ble reaksjonen da det ble klart at hun var ønsket som arbeids- og sosialminister.

Avklaringen kom raskt – hun var klar for et nytt toppverv.

– Har ingen politiske fiender

At hun må ha vært utpreget dyktig for å få tilbud om toppjobb på toppjobb, avviser Hauglie. Hun mener hun har hatt flaks – vært på rett sted til rett tid. Pluss noen ekstra egenskaper:

– Jeg er jo ikke en kontroversiell politiker. Jeg har ingen politiske fiender, jeg har god dialog med politikere fra andre partier, og det har nok kanskje hjulpet meg litt. At man kanskje blir litt mindre festlig for journalistene fordi man ikke lager så mye bråk og ablegøyer, men til gjengjeld får man kanskje gjennomført litt mer på vanskelige områder.

E24 lurer på om det vil si at hun anser seg selv som en partikanin. Hauglie ler av anklagen.

– Nei. Jeg er jo lojal, man må følge det partiet har besluttet. Men i betydningen av at man hele tiden sitter og klapper begeistret uansett hva man mener, det vil jeg ikke si.

– Du har vært uenig, men ikke så høylytt?

– Kanskje ... Jeg har ikke vært konkurrenten til noen, slåss om verv ... Kanskje det hjelper.

– Skjønner ikke Norge norsk lov?

Kontroversiell eller ei – skandaler kan banke på hvilken som helst statsråds dør. Hauglie slapp på ingen måte unna som arbeidsminister.

Nav hadde tidligere varslet om at de mistenkte at noe ikke stemte i EØS-saker. Høsten 2019 konkluderte de til slutt selv med at dette «noe» kunne ha ført til straff for folk som ikke skulle fått det. Uskyldige mennesker var i en årrekke både bøtelagt og fengslet.

– Jeg husker vi sa «Gud hjelpe meg, hva i alle dager, hva er dette? Skjønner ikke Norge norsk lov, er det det dere sier?».

Kort tid senere var den største rettsskandalen i nyere norsk historie et faktum. Både storting og mediene ville ha svar på hva som var gått feil, hvorfor det ikke var oppdaget tidligere.

De første ukene gikk all tid med på å svare på spørsmål, og finne ut av nettopp hva som egentlig hadde skjedd. Og hvordan det skulle ryddes opp i.

Statsråden bedyrer at det ikke var tid til panikk. Men hun mistet både matlyst og nattesøvn.

– Det er et enormt press. På det verste la jeg meg om kvelden med litt vondt i magen, og våknet med sånn verk i hele kroppen. Men jeg husker jeg tenkte at jeg skal i hvert fall ikke trekke meg på grunn av helsen eller familien. Noen spurte hvordan jeg orket å stå i det så lenge. På ren trass.

– Mot hvem?

– Det blir en dynamikk i sånne saker at man er opptatt av at noen skal gå, noen skal tas, noen skal få skylda. Det kan jeg forstå, men det blir veldig drevet mot det.

Etter en gransking fremmet opposisjonen et mistillitsforslag, fordi de blant annet mente Hauglie visste om saken for lenge uten å handle. Forslaget ble aldri behandlet.

Da Frp gikk ut av regjering, passet det fint for både Hauglie og Høyre at hun røk hun ut i statsrådrokaden som fulgte. Hun hadde uansett ikke tenkt å sitte som statsråd i hele perioden.

– Enten står du løpet ut, eller så byttes man ut tidlig nok til at en etterfølger kan bygge seg opp. Men altså, kanskje jeg hadde gått uansett. Stortinget kunne fremmet et mistillitsforslag mot meg, så man vet jo ikke hva som ville skjedd. Det kunne godt tenkes, det.

– Du ble kalt feig da du gikk?

– Det er nesten litt komisk. I de månedene var det veldig tydelig at noen ville jeg skulle gå. Men da jeg gikk, var man misfornøyd med at jeg gikk på feil måte. Jeg tror de helst ville felle meg selv.

Hauglie var glad hun bodde hjemme og fikk snakket mye med barna da skandalen sto på. Det ble flere diskusjoner på hjemmebane om forskjellen på skyld og ansvar.

– Vi har hatt mye demokratiopplæring hjemme. Da jeg var byråd, var det annonsert en stor demonstrasjon mot et budsjettkutt jeg hadde ansvar for.

Den eldste sønnen hennes som da var ganske liten, ble informert om at det kom til å stå litt mye om mamma i avisen nå.

– Så sier han «mamma, kommer de med sånne høygafler mot deg?».

Hauglie ler.

– Vi har snakket mye om at å ha ulike meninger er helt greit.

Toppjobb i NHO

Hun skulle gjerne stått i det litt lenger, fått ryddet enda litt mer før en ny statsråd tok over. Samtidig legger ikke Hauglie skjul på at det var litt deilig å være ferdig etter fire måneder under enormt press.

Nå som hun var helt, helt ferdig i politikken, kunne hun endelig finne ut hva hun skulle bli når hun blir stor.

Søknader rakk hun dog ikke å sende ut. I kjent stil ringte telefonen. Sjefsstolen i interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass sto ledig.

Hun fikk vært leder over teams i et år før den ringte igjen, den telefonen. Viseadministrerende direktør i NHO – det kunne hun tenke seg. Helst om noen år, så hun fikk vært sjef i Norsk olje og gass litt lenger.

– Men jeg skjønte jo at det ikke var aktuelt. Enter sier man ja nå, eller så kommer kanskje ikke den muligheten igjen.

Det har ikke vært noen viseadministrerende direktør i NHO siden nåværende administrerende direktør Ole Erik Almlid selv bekledde rollen, før forgjengeren Kristin Skogen Lund sa opp jobben. E24 lurer på om det kan betyr at Hauglie nå posisjoneres for å overta etter Almlid.

Hauglie avviser noen langsiktig maktskifteplan.

– Nå får vi satse på at han skal være administrerende direktør veldig, veldig lenge. Jeg gleder meg veldig til å jobbe med ham, han er en god sjef som er flink til å følge opp. Først skal jeg gjøre mitt beste som viseadministrerende og politisk direktør. Det er planen nå.

