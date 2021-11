Her fant HA-presi­denten og båtflykt­ningen hver­andre

Denne gjengen beskytter stål mot rust og forfall. De kunne hatt fire år uten sykefravær. Men tror du ikke late Atle døde på jobb?

Erlend Skarsaune (Stavanger Aftenblad)

Kristian Jacobsen (foto Stavanger Aftenblad)

PER REISER SEG. Han går ut, tusler over asfalten i sandalene og inn i den andre brakken. Fra et lavt bord tar han en kopp og måler nøye opp kaffen.

Den skal vært svart, kaffen. Svart som natten. Svart som livet. Svart som humoren. Svart så du pisser olje.

Trakteren surkler. Per ser opp på klokken på den slitte veggen.

Han vet at Abel er her snart. Båtflyktningen fra Eritrea. Vokst opp i Bjørheimsbygd i Ryfylke med amerikanske misjonærer som fosterforeldre. Abel valgte rus foran Jesus.

Og så var han glad i å kjøre bil. Biler som ikke var hans.

Nå sykler han til jobb fra rommet han leier noen kilometer unna.

Mirek er straks på plass. Den polske arbeidshesten som foretrekker Norge. Han er bestefar, råsterk og utålmodig. Mirek løfter gjerne svære ståldeler selv hvis kranen er for treg. Og så hører han på Radio Norge for å lære seg norsk. Han har ikke tid til å gå på språkkurs.

Allerede 04.40 var Bjørnar oppe for å lufte hunden og vekke fuglene. Han er kranfører og livredder. Nå svinger han pickupen inn bak brakken, spent på om han i dag vil få til et løft han aldri har gjort før.

Per ser på klokken igjen. Flere av arbeiderne hans har vært ute ei vinternatt før. De har prøvd litt av hvert.

Han vet at Atle ikke kommer.

Atle døde.

Han ventet seks dager med å stå opp fordi han er så lat.