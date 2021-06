– Jeg ville sjekke om det egentlig er så vanskelig å få med kvinnelige investorer

Tannlegekjeden Blid verdsettes til 130 millioner kroner etter å ha hentet inn frisk kapital blant annet fra en stor gruppe ferske kvinnelige aksjonærer.

Helene Bøhler, Juni Solbrække, Hanna Selvaag og Mari Landsem er ferske aksjonærer i tannlegekjeden Blid. Helt til høyre er gründer og daglig leder, Ingrid Lange. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold

– Man leser jo om at det er så vanskelig å få inn kvinner som aksjonærer og at det er så få kvinner på eiersiden i mange selskaper. Før hadde vi nesten ingen kvinnelige aksjonærer, og jeg hadde lyst å bedre denne balansen.

Det sier Ingrid Lange, gründer og daglig leder i tannlegekjeden Blid, som er en del av Askeladden-systemet som også står bak frisørkjeden Cutters og Dr. Dropin.

– Da vi skulle hente inn penger nå, så jeg på det som en utfordring; jeg ville sjekke om det egentlig er så vanskelig å få med kvinnelige investorer, sier Lange.

Ingrid Lange, gründer og daglig leder i tannlegekjeden Blid. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold

Svaret var at det gikk helt fint.

– Jeg ble rett og slett overrasket over responsen fra alle damene vi tok kontakt med. Ikke alle endte med å investere, men alle ville høre mer om konseptet og synes det var kult å bli kontaktet.

Verdsatt til 130 millioner

2021 er det første hele driftsåret for den nye tannlegekjeden, og selskapet estimerer å omsette for 20 millioner kroner i år.

Det er den sterkeste starten for et selskap i Askeladden-systemet.

– Vi hadde ikke forventet at vi skulle bli lønnsomme på den første klinikken på så kort tid, sier Lange.

I den siste prosessen med å hente inn kapital, fikk Blid inn totalt 9,4 millioner kroner, fordelt på en emisjon på 6,5 millioner og en investering i et konvertibelt lån på 2,9 millioner.

Basert på tegningskurs og antall aksjer, prises selskapet nå til 130 millioner kroner, etter under ett år i drift.

– Det er en bransje i vekst og Blid har et unikt konsept som jeg har tro på, og så har jeg tro på Ingrid som leder og hele Askeladden-teamet som er i kulissene, sier en av de nye aksjonærene som tegnet seg i emisjonen, Mari Landsem.

Skal vokse

Blid åpnet to klinikker i fjor høst, en på Grünerløkka og en på Majorstuen i Oslo. Om alt går som planlagt er ambisjonene å ha fem klinikker totalt sett mot slutten av året.

– Det kommer an på om vi får signert de lokalene vi vil ha. Vi har allerede signert tre nye lokaler som skal bygges opp til klinikker, og fortsetter å se etter passende lokaler, sier Lange.

Pengene som er hentet inn nå skal brukes til å finansiere denne veksten.

Deretter er planen å erobre resten av landet, hvor Bergen mest sannsynlig blir først ut.

Mari Landsem, Helene Bøhler, Ingrid Lange, Hanna Selvaag og Juni Solbrække er alle aksjonærer i tannlegeselskapet Blid. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold

En av selskapets ferske aksjonærer, Helene Bøhler, trekker frem nettopp klinikkenes raske suksess som en medvirkende årsak til at hun valgte å investere.

– De to første klinikkene hadde veldig gode resultater, og det var veldig betryggende for meg, da føltes det mindre risikabelt.

Målrettet mot kvinner

Da Lange skulle i gang med emisjonen, tok hun kontakt med venner og bekjente i sitt eget nettverk, og ba dem igjen kontakte sine nettverk.

– Vi hadde flere kvelder hvor vi presenterte til ulike grupper og fortalte om Blid og hva som var planen videre.

– Vi har allerede sterke kapitalmiljøer på eiersiden, med blant annet flere store family offices som hadde sagt at de ville fortsette å investere i Blid.

Family offices er investeringsselskapene til formuende familier. På aksjonærlisten til Blid finnes i dag investeringsselskapene til henholdsvis Stenshagen-familien og Øgreid-familien.

Dermed fikk Lange rom til å kunne sette av tid og ressurser til forsøket om å få inn flere kvinnelige aksjonærer.

– Hvorfor var det så viktig å få med kvinner?

– Som leder hadde jeg en motivasjon om å få til en balanse på eiersiden i selskapet. Og så var det av ren nysgjerrighet for å se om det gikk. Det er kult om Blid kan bli et eksempel på et selskap med bedre balanse på eiersiden og vise at det går helt fint, at man får det til om man vil, men at man må ta et aktivt valg og virkelig prøve å få det til.

– Blir utfordret

I tillegg til at hun henvendte seg direkte til mulige kvinnelige aksjonærer og hadde flere informasjonsmøter for disse, ble kvinner prioritert i emisjonen og minstetegningen ble satt til 20.000 kroner, som er forholdsvis lavt i en emisjon, for å få med flest mulig.

I informasjonsmøtene ble det stilt spørsmål om alt fra inntjeningsmodell til lønnsforhold og arbeidsforhold.

– Man blir utfordret på det at investorene stiller krav til hvordan dette skal driftes, og man får innblikk i hvilke forventninger de har, sier Lange.

– Får du andre spørsmål fra kvinnelige investorer enn fra mannlige?

– Jeg får spørsmål. Det er forskjellen.

15 kvinner med tre millioner

I løpet av noen få uker var det over 15 kvinner som hadde tegnet seg for rundt tre millioner kroner.

Juni Solbrække, som er en av de nye kvinnelige aksjonærene i Blid, trekker frem god informasjon som avgjørende for henne.

– Når man investerer i noe, så vil man ha trygg og god avkastning på de pengene. Ingrid hadde en grundig presentasjon, hun gikk gjennom alt og jeg hadde ikke så mange spørsmål igjen etterpå. For meg var det blant annet viktig at det var ordnede arbeidsforhold, sier Solbrække.

Ingrid Lange har planer om å ha totalt fem Blid-tannlegesentre ved årsslutt. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold

Hun får støtte av medaksjonær Hanna Selvaag.

– Jeg har diskutert Blid mye med Ingrid siden hun bestemte seg i 2019 for å bli daglig leder og starte opp. Det var en spennende research-fase, og jeg fikk et innblikk i vurderingene hun gjorde rundt hvordan tannlegebransjen fungerer i dag, og hva som kan gjøres bedre og mer effektivt.