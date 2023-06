Hvordan unngår jeg å havne i hamsterhjulet etter ferien?

Hvordan skal jeg bruke ferien til å få hodet over vann, spør ukens innsender. Anita Krohn Traaseth anbefaler ti sommerspørsmål å reflektere rundt.

Anita Krohn Traaseth Anita Krohn Traaseth er mangeårig næringslivsleder, styremedlem og forfatter. Hos E24 svarer hun på spørsmål fra leserne om karriere og ledelse.

Det nærmer seg sommerferie og jeg er mer enn klar for det! Det har vært et slitsomt år og jeg føler at jeg står på stedet hvil i karrieren min og i hverdagen aldri har hodet over vannet til å tenke fremover. Har du noen tips til hvordan jeg kan bruke ferien til å sørge for at jeg ikke bare havner tilbake i hamsterhjulet til høsten, men faktisk klarer å ta noen karrieresteg videre?