Bjørn Erik Larsen For fem år siden fikk Birgitte Munch nok av karrierekarusellen og hoppet av – Den aktive og eventyrlystne delen av meg fikk ikke nok plass, sier Birgitte Munch. Nå prioriterer hun det hun liker best i hele verden: Å gå på ski, helst på Fløyen Birgitte var toppleder med millionlønn. Så hoppet hun helt av karrierejaget.

Birgitte Munch (41) hadde gitt alt for lederjobben i oljenæringen da hun kjente at det var nok. Så gjorde hun et drastisk valg.