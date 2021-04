Stadig færre kvinner velger å kombinere jobb og permisjon

– Hadde jeg bare vært hjemme med ham nå under nedstengningen, hadde jeg nok satt i gang mange prosjekter, som å lage tusen forskjellige barnemiddager fra bunnen av.

Karen Marie Gunnerud er en del av den stadig mer eksklusive gruppen som velger å ta gradert permisjon. Her med foreløpig eneste kollega på hjemmekontoret.

Karen Marie Gunnerud er en del av den stadig lavere andelen kvinner som ønsker å jobbe ved siden av barselpermisjonen.

– Det er veldig mye å sette seg inn i, men det er veldig stas, sier Gunnerud, som sammen med sønnen på ti uker nyter stille vårdager i en pandemistengt Oslo.

Litt for stille, ifølge Gunnerud. Om kort tid er planen å begynne å jobbe litt hjemmefra.

– Jeg trives veldig godt i jobben min og legger mye av sjelen mi i det jeg gjør. Jeg føler jeg blir en bedre person av å ha litt flere arenaer i livet mitt samtidig. Så lenge det ikke er noe jeg føler jeg må eller burde, men noe jeg gjør for meg selv, så tror jeg det også er bra for ungen min.

Gunnerud jobber som prosjektleder for IT-prosjekter i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune.

Hun har valgt å ta gradert permisjon, som betyr at hun vil kombinere permisjonstiden med jobb.

Planen er at hun fra mai skal jobbe 25 prosent i perioden, hvor 20 prosent er på et prosjekt mens resten av tiden er deltagelse på ulike interne møter.

Når hun begynner å jobbe vil samboeren tilpasse sin jobb slik at han er hjemme med sønnen.

– Det er jo vår første baby dette her, og jeg vil se det litt an når jeg vil begynne å jobbe og ikke minst hva jeg har kapasitet til å gjøre både mentalt og tidsmessig. Samtidig tenker jeg at det aldri vil være et bedre tidspunkt å teste om det å jobbe gradert kan fungere for meg, enn nå mens vi begge jobber hjemmefra.

Fallende trend

Til tross for at NAV har gjort papirarbeidet enklere, er det stadig færre kvinner som velger å ta graderte foreldrepenger, eller gradert permisjon når de får barn.

Siden 2012 er antallet falt med 33,6 prosent, ifølge tall fra NAV.

Det bekymrer Econa, interesse- og arbeidstagerorganisasjonen for siviløkonomer, studenter og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag.

– Gradert permisjon er en «glemt» mulighet for kvinner til å kombinere familie og jobb – og til å hindre karriereknekken som ofte følger en lang permisjon, sier administrerender direktør Nina Riibe i Econa.

– Jo lengre tid det går hvor kvinner ikke har noe kontakt med jobben, jo lengre tid tar det å komme opp i fart, sier Riibe.

Ber flere vurdere gradert permisjon: Nina Riibe, administrerende direktør i Econa, mener flere må få øyene opp for mulighetene for å ta gradert permisjon for å holde kontakt med jobben når man er i permisjon.

Totalt i fjor valgte 12,1 prosent av alle som tok barselpermisjon, å gradere uttaket sitt, viser tall fra NAV.

Her er det imidlertid store forskjeller mellom menn og kvinner.

Blant mennene som tok ut permisjon, var det 21,7 prosent som valgte gradert uttak, mens bare 4,7 prosent av kvinnene valgte det samme.

For ti år siden var det dobbelt så mange menn som kvinner som valgte dette, mens det nå er 3,5 ganger flere menn enn kvinner.

Riibe peker på rapporter som viser at kvinners karriere stagnerer i forbindelse med graviditet, permisjon og småbarnsfasen, når det kommer til lederansvar, stillingstittel og lønn.

– Det er ofte nettopp i disse årene at menns karriere og lønn skyter fart. Det viser både vår lønnsstatistikk blant masterutdannede økonomer og bekreftes også av forskning fra Core- Senter for likestillingsforskning.

Riibe tror også selskapene i større grad kan bli flinke å opplyse om muligheten til å ta gradert permisjon. I tillegg har pandemien vist oss at hjemmekontor og fleksibel arbeidstid fungerer godt, påpeker hun.

– Når det er tre ganger så mange menn som kvinner som tar ut gradert permisjon, så er i hvert fall rom for at flere kvinner kan gjøre det samme, sier Riibe.

Karen Marie Gunnerud vil fra mai begynne å jobbe 25 prosent i jobben som prosjektleder i Oslo kommune.

Ser ikke behovet for å jobbe

For Gunnerud sin del var ikke frykten for å gå glipp av mulige lønnsforhøyelse avgjørende.

– Akkurat lønnen i kommunen er veldig styrt av fagforeningen. Jeg gjør dette fordi jeg vil holde meg oppdatert på det som skjer på kontoret, og jeg vil være en del av de faglige diskusjonene. Jeg er jo sosial og jeg liker det jeg driver med, jeg skjønte jo det fort da pandemien kom, at det ville manglet noe i denne perioden.

– Jeg tror jo også det vil gagne meg at jeg har en fot innenfor på jobben og har oversikt når jeg kommer tilbake. Ting skjer raskt innen IT, og jeg liker å vite at jeg holder følge.

Hun tror det er behov for mer informasjon om hva gradert permisjon er, og at det faktisk er en mulighet.

– Jeg tror mange har jobber hvor det ikke lar seg gjøre, og det er mange som har stressende jobber og sier rett ut at de unner seg det året med fri. I tillegg er det jo sånn at mange får full lønn selv om de går ut i permisjon, og da er det nok mange som ikke ser det store behovet for å jobbe litt ved siden av.

– Mitt inntrykk er at om man har en åpen dialog med lederen sin, og har en bra leder, så finner man den beste løsningen for seg. Det viktigste er at man er ærlig på hva man tenker og at man ikke er redd for å si hva man helst vil.

Permisjonstid: Karen Marie Gunnerud og sønnen nyter foreløpig rolige dager hjemme i Oslo.

– Det er vel de som sier at et år går fort, kan du ikke bare koble av?

– Ja, og jeg vil ikke være den som sier at alle bør jobbe. Jeg har mange venninner som sier rett ut at de unner seg det året hvor de bare kan koble av og være med babyen. Og nå ti uker inn, så skjønner jeg jo godt hva de snakker om, men for min del hadde det ikke fungert, sier Gunnerud, som føler seg spesielt rastløs nå når Oslo er coronastengt.

– Hadde jeg bare vært hjemme med han nå under nedstengningen, hadde jeg nok satt i gang mange prosjekter, som å lage tusen forskjellige barnemiddager fra buunnen av. Det hadde egentlig ikke handlet om han, og jeg tror ikke det hadde vært den beste løsningen for oss.

