– Unge jenter skal se at de har mulighet

Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen jobber hardt for å ikke bli en av de 50-åringene han kritiserte som ung.

– Egentlig har jeg alltid hatt en drøm om å bli snekker, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke.

Han mener han er ganske handy, selv om snekkerdrømmen ble lagt på hyllen i løpet av ungdomsskolen.

– Det er mulig de ikke er helt enige hjemme ... Men jeg tror det altså. Jeg klarer det meste og liker sånt, så jeg har bygget det ene og det andre. Det er avkobling og godt å se at du får fysisk gjort noe, ikke bare jobbe gjennom å snakke og tenke.

Da Norge først ble coronastengt, måtte Virke-sjefen flytte inn i klesskapet. Nå har han fått flytte kontoret inn på en av døtrenes soverom.

Kristensen har fått både snakket og tenkt mye det siste året. Da coronaen kom ble det fullstendig krise for mange av Virkes medlemsbedrifter. På hjemmebane ble Virke-sjefen stuet inn i klesskapet – alle andre rom var okkupert da skolene stengte. På spørsmål om han ikke kunne bygget et nødkontor, mener han det hadde vært et prosjekt han hadde elsket – men det var ikke tid.

Det var tross alt en del tenkning og snakking som skulle gjøres. Og en drøss pressekonferanser og medieopptredener.

Prioriterte Berlinmurens fall over eksamen

Mens snekkeryrket ble fjernere på ungdomsskolen, vokste samtidig interessen for samfunnet. Han engasjerte seg i alt fra elevråd til idrettslag og AUF. Det samme gjorde han i tiden som økonomistudent. Moren lurte på om han egentlig fikk med seg eksamenene blant alt annet.

– Jeg kunne helt sikkert ha gjort det skarpere karaktermessig i en del fag, hvis jeg hadde brukt alle kreftene der. Men jeg er ikke sikker på om jeg hadde fått med meg så mye læring som jeg klarte. Så i ettertid har jeg tenkt at det var min måte å gjøre det på, sier Kristensen i ukens episode av E24s podkast Voksenpoeng.

Han dro langt heller for å se Berlinmuren falle, enn å enn å lese til eksamen i finans – med bare ørlite dårlig samvittighet. I samme slengen fikk han også sjekket opp en jente han var interessert i på daværende tidspunkt. De fikk noen fine år som kjærester etter turen.

– Det var utrolig begivenhetsrikt å være der, samtidig var det en kjærlighetshistorie, sier Kristensen.

Alle aktivitetene, samt den fraværende evnen til å se den «indre skjønnheten i norsk skatterett», ga Kristensen noen hint om hva han skulle jobbe med etter studiene. Men han måtte en tur innom IT-bransjen før organisasjonslivet hentet ham inn igjen. Det er han glad for at det gjorde.

Ivar Horneland Kristensen hjemme i leiligheten i Oslo. Katten Speedy lever opp til navnet sitt i bakgrunnen.

– I IT-bransjen var vi veldig opptatte av bunnlinjen. Det er krevende det og, men enklere i den forstand at du skal levere et økonomisk resultat. I Virke skal vi levere tilfredse medlemmer og gjennomslag hos politikerne – det er et bredere målbilde. Det gir meg masse energi, sier Kristensen.

Inspirert av moren

Som leder har han lagt mye vekt på likestilling. Kanskje naturlig for en far til tre døtre – men likestillingsengasjementet fikk han inn med morsmelken. Da foreldrene skilte seg, var det moren som tok ansvaret for ham og broren. Hun tok flere videreutdanninger, klatret på karrierestigen.

Familien flyttet mye da Kristensen var barn, fordi moren fikk nye og bedre jobber. Moren var også en sterk bidragsyter samfunnsengasjementet hans.

– Jobben har vært viktig for henne, og for meg. Jeg tror nok jeg ble inspirert av det, sier Kristensen.

– Så har jeg hatt mange andre sterke kvinner i familien, jeg har fått det inn tidlig. Jeg er veldig opptatt av at unge jenter skal se at de har mulighet, og se at vi som ledere gir dem mulighet. Nå er jeg i den gruppen – menn over 50 – som jeg kritiserte knallhardt selv da jeg var yngre. Man har et særskilt ansvar for det, og hvis vi ikke gjør det kommer det til å bli dårligere verdiskaping.

Han må innrømme at han ikke alltid har vært like flink til å være til stede på hjemmebane, spesielt ikke da han kombinerte verv i politikken med lederjobb.

– At jeg ikke var god nok til å følge opp skoleforestillinger og sånne ting, det tror jeg jentene mine opplevde. Så jeg skal ikke si jeg er best på det, men jeg forsøker, og jeg er nok blitt klokere. Som leder er jeg opptatt av det at når folk kommer og sier at de skal ha barn, sier jeg at da skal du bruke den tiden, for du får den ikke tilbake. Tar du det av skuldrene til mammaen eller pappaen, får du tryggere arbeidstagere, sier Kristensen.

– Må tørre å trå inn

Han sover godt om natten og er trygg i lederrollen, selv om en hovedorganisasjonsleder både må dele ut og motta mye kjeft. Kristensen understreker at det ikke har blitt så mye mer bråk enn normalt på grunn av coronasituasjonen. Mest er han stresset over de unge arbeidstagerne som møter et vanskelig arbeidsliv før verden kommer i gang igjen.

Når samfunnet likevel åpner, og det forhåpentligvis blir et enklere arbeidsmarked, har den mangeårige lederen noen karrieretips til dem som vil opp og frem.

– Man må tørre å trå inn – får du muligheten, prøv deg som leder hvis du har interesse for det. Og så må du være ydmyk på at du er i læring. Har du muligheten til å få deg en mentor, eller snakke med andre som er på et annet sted i sitt lederliv, kan det gi deg veldig mye, sier Kristensen.

– Og en siste ting: Hvis du er så opptatt av at du skal gjøre alt rett, da tror jeg du blir en dårligere leder. Ønsker du å gå lederveien så skal du tenke at du lærer underveis – uansett hva, får du bruk for det.