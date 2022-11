Dette trenger vi fra lederne våre i mørketiden

De mørke vinterdagene oppleves som tunge for mange. Det er flere ting ledere kan gjøre for å lette arbeidshverdagen for sine ansatte.

Vinter og mørke dager kan være krevende for mange. Undersøkelser viser at fem til ti prosent av befolkningen opplever vinterdepresjon.

Nada Ahmed Grunnlegger av Agile Leadership. Har lederfaring fra DNV og Aker Solutions.

