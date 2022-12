Utslitt etter en lang høst? Konsekvensene av å «stille opp» kan bli store, mener ekspert.

Det er ofte positivt å «stille opp». Men konsekvensene kan bli store, sier eksperten.

Når høsten er i ferd med å gå over i vinter, kjenner mange på stress. Arbeidsoppgavene har kanskje hopet seg opp, og juleferien nærmer seg med stormskritt. Få av oss ønsker å havne i en slik situasjon, men det kan fort bli konsekvensen av at du stiller opp, påtar deg ekstra ansvar og kvier deg for å skuffe andre ved å takke nei til nye oppgaver.