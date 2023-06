KrF vil gi småbarnsforeldre fri med lønn frem til barnet er to år

Det er for vanskelig å kombinere karriere og familieliv, mener KrF-nestleder Ida Lindtveit Røse.

Nestleder i KrF, Ida Lindtveit Røse, vikarierte som barne- og familieminister i 2020. Nå kjemper hun for barnefamiliene i opposisjon.

– Jeg blir veldig provosert når jeg hører sånne typer historier. For jeg mener det er uakseptabelt. Det er til hinder for likestilling, og det er til hinder for et godt familieliv.

Slik reagerer nestleder og stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti (KrF) Ida Lindtveit Røse på historien til Wendy og Nathan Young.

4. juni fortalte E24 om de to småbarnsforeldrene som nesten aldri ser hverandre fordi jobben kommer i veien.

En undersøkelse omtalt av E24 viser at tre av fem ansatte opplever at jobben deres er lite familievennlig.

Røse mener dette vitner om at samfunnet er lagt opp på arbeidslivets premisser, heller enn familielivets.

Hun foreslår derfor at det offentlige skal betale for at småbarnsforeldre får mer tid med barnet.

Rett til å gå ned i stilling

I dag har småbarnsforeldre rett til å søke arbeidsgiver om å få redusert stillingen sin, dersom de har behov for det.

Loven sier ikke noe om hvor mye reduksjon ansatte kan be om, og arbeidsgiver har rett til å avvise søknaden hvis det er til vesentlig ulempe for dem. Redusert arbeidstid gir også lavere lønn.

Nå foreslår KrF å innføre retten til å gå ned i 80 prosent stilling frem til barnet er to år – med full lønnskompensasjon.

Det betyr at du får stønad fra det offentlige tilsvarende så mye du har gått ned i stilling.

– Jeg tror ikke at de fleste familier i dag vil ha det sånn som man hadde det før, at én forelder er hjemme. Men man vil heller ikke ofre familielivet for en arbeidskarriere. Da er den eneste måten å gjøre det på å la det kombineres på en bedre måte, sier hun.

Røse mener dette ville gjort samlivet lettere for mange barnefamilier.

– Det ville ikke minst ha lettet på den dårlige samvittigheten som veldig mange mammaer og pappaer kjenner på. For er det noe som ikke skaper gode arbeidstagere, så er det den dårlige samvittigheten man får av å stå i spagat mellom hjemmet og jobben.

Redusert sykefravær

Røset og KrF har ikke beregnet hvor mye tiltaket vil koste, og sier forslaget må utredes.

Hun kan heller ikke si noe om innretningen på ordningen, om begge foreldrene kan gå ned i stilling samtidig, eller om det bare er én forelder som kan gjøre det om gangen.

– Et sånt forslag vil jo føre til en ganske stor kostnadsøkning for det offentlige?

– Ja, det vil det, samtidig som jeg tror det vil redusere sykefraværet, som jo vil ha en veldig positiv effekt.

– Vi tror ikke dette vil lønne seg i sum, men at de samfunnsmessige verdiene av et slikt tiltak er store nok til å forsvare det. Dette er noe det offentlige må prioritere.

Mer fleksibilitet

Nors Care gjennomførte undersøkelsen nevnt over. Den ble gjort blant gravide og småbarnsforeldre, og viste at kun 40 prosent av respondentene har fått tilpasningene de selv mener de trengte.

Ansatte opplever også sjeldent at ledere gir dem informasjon om rettighetene deres. Under er et utdrag av tilbakemeldinger fra respondentene i undersøkelsen:

KrF vil derfor gjennomgå arbeidsmiljøloven for å se om den bør endres for å gi familiene mer fleksibilitet.

Blant annet vil de pålegge arbeidsgiver å gi informasjon til foreldre om deres rettigheter i arbeidslivet.

– Det er et stort paradoks at politikere over hele linjen oppfordrer folk til å få flere barn, samtidig som de ikke tilrettelegger for at familiene skal ha tid sammen. Jeg tror det er det største hindret for at folk ønsker å få flere barn.

Regjeringen mener at arbeidsmiljøloven allerede er god nok.

– Arbeidsmiljøloven setter rammer, men gir også fleksibilitet til å finne gode løsninger på arbeidsplassen, skriver statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Maria Walberg (Ap), i en e-post.

Vil ramme kvinner

Walberg er ikke tilhenger av å gi foreldre redusert stilling med lønnskompensasjon. Hun tror det vil gå ut over kvinnene.

– Jeg mener i tillegg at en slik løsning vil hindre likestilling fordi det ofte er kvinner som blir værende hjemme med barn, skriver hun.

Statssekretær Maria Walberg, mener arbeidsmiljøloven er god og at arbeidsgiverne må legge til rette for å kunne kombinere jobb og familieliv.

Statssekretæren mener det er viktigere å sikre ordninger som foreldrepermisjon, fedrekvote, amme-fri og barnehageutbygging.

– En slik ordning vil også ha en betydelig kostnad. Og det vil kunne bli en praktisk og økonomisk belastning for arbeidsgivere i en tid med mangel på arbeidskraft i mange sektorer.

Arbeidslivsdirektør i NHO, Nina Melsom, frykter et slikt tiltak vil trekke sårt trengte ressurser ut av arbeidslivet

– Dessuten vet vi at det i dag oftest er mødrene som tar ut ubetalt permisjon for å være hjemme lenger. Det er grunn til å tro at flest kvinner ville benyttet seg av en slik ordning, noe som kan motvirke likestillingen og kvinners deltagelse i arbeidslivet, skriver hun i en e-post.