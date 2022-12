Disse rådene lyttet Nicolai Tangen til da han ble oljefondssjef

Da Nicolai Tangen tok over som leder for Oljefondet i 2020, var det én person han ringte til for å be om hjelp. Rådene han fikk har han fulgt til punkt og prikke.

Da Nicolai Tangen ble utnevnt til leder for Oljefondet i september 2020, tok han opp telefonen og ringte en gammel bekjent. Det forteller Tangen i siste episode av podkasten «In good company», som Oljefondet står bak.

– Han var den første jeg kontaktet for å spørre hvordan jeg skulle ta fatt på oppgaven, hva jeg burde gjøre og ikke gjøre, sier Tangen.

I podkasten har han besøk av mannen han rådførte seg med, som gjenforteller hvilke råd han ga til oljefondssjefen den gangen.

– En av de mest imponerende lederne jeg har møtt

Det var den sveitsiske næringslivslederen Albert M. Beahny Tangen henvendte seg til. Han er i dag er styreleder i de globale selskapene Geberit og Lonza.

– Han er en av de mest imponerende og kunnskapsrike lederne jeg har møtt noen gang. Jeg fikk noen fantastiske råd som jeg har fulgt til punkt og prikke, sier Tangen.

Tangen og Beahny oppsummerer rådene i podkasten:

1. Snakk med så mange ansatte du kan.

Det er viktig å bygge tillit blant de ansatte fra starten av, mener Beahny. De har et behov for å bli kjent med den nye lederen.

– Altfor mange ledere gjør den feilen at de bare snakker med folk i toppen og ignorerer resten av organisasjonen, sier Beahny.

Han advarer ledere mot å sette retning før de har forstått organisasjonen, dens kultur, utfordringer og muligheter.

2. Ikke ansett noen utenfra det første året

Beahnny fraråder å hente inn folk utenfra den første tiden som leder.

– Ansetter du folk utenfra sender du et signal til organisasjonen om at de ikke er gode nok og at du ikke stoler på dem, sier han.

Han anbefaler derfor nye ledere å ta i bruk og utvikle organisasjonens egne ressurser før de eventuelt henter inn noen utenfra.

3. Ikke ta store beslutninger i starten

Nye ledere bør ifølge Beahnny starte med å skryte av det som er positivt i organisasjonen de skal lede, og vente med å ta opp utfordringer og forbedringsmuligheter.

– En nykommer som starter for raskt og aggressivt og tar for mange beslutninger i starten vil få folk imot seg, sier han.

Hans råd er å bruke den første tiden til å stille spørsmål, lytte og bli kjent.

– Lederne som feiler er de som prøver å gjøre for mye for raskt, oppsummerer Beahny.

