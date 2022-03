Har klaget inn Finans Norge til Diskrimineringsnemnda: – Preger meg veldig

Diskrimineringsnemnda bekrefter at de behandler saken der en Finans Norge-ansatt brukte begrepet «negerarbeid» i et jobbintervju. – Ikke en sak i diskrimineringssammenheng, sier Tom Staavi i Finans Norge.

Advokatfullmektig Wahid Shah (26) opplevde det han mener var diskriminering under et intervju med Finans Norge.

Søndag skrev E24 om advokatfullmektig Wahid Shah (26) som opplevde det han mener var diskriminering under et intervju med Finans Norge.

Etter at Shah spurte om hva han kunne vente seg hvis han fikk jobben, omtalte en av de som var med i intervjuet arbeidsoppgavene som «negerarbeid». Finans Norge har beklaget hendelsen.

Etter intervjuet tok Shah kontakt med diskrimineringsombudet, og i begynnelsen av mars sendte han inn en klage til Diskrimineringsnemnda.

– Det preger meg veldig, sier Shah om hendelsen til E24.

Pressekontakt Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda bekrefter til E24 at klagen er mottatt, og at nemnda behandler klagen. Finans Norges frist til å svare på klagen er tirsdag 29. mars.

Diskrimineringsnemnda Diskrimineringsnemnda er en norsk statlig nemnd med oppgaver overført fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Det er et nøytralt organ som behandler klager om diskriminering, trakassering og gjengjelding. Det er gratis å få en sak behandlet, og partene velger selv om de vil bruke en advokat. Diskrimineringsnemnda består av tre nemndmedlemmer på hver sak, hvor lederen skal ha dommerkompetanse. Nemndas vedtak om diskriminering, med eventuell erstatning og oppreisning til følge, har virkning som en dom. Kilder: Diskrimineringsnemnda.no og regjeringen.no Vis mer

– Noen som har latt tunga renne over

Informasjonsdirektør i Finans Norge, Tom Staavi, mener at denne saken «ikke er en sak i en diskrimineringssammenheng».

– Vi må ta tak i det som reelt sett er diskriminering i det norske samfunnet. Hele saksforløpet her viser at det er noen som har latt tunga renne over med noe som ikke huet har i seg, sier Staavi til E24.

Han mener at hendelsen nå «blir slått opp til en stor diskrimineringssak».

– Mennesker gjør tabber og sier dumme ting. Det må være lov. Det er hvordan du håndterer det i etterkant du må måles på, sier Staavi.

Informasjonsdirektør i Finans Norge, Tom Staavi, mener at det Wahid Shah opplevde ikke er reell diskriminering.

– Jeg tror dette bare appellerer til mørke, stygge krefter i Norge som får nok bensin på bålet til å si at det var det vi visste, en ubetenksom tungeglipp som er beklaget og ryddet opp i, blåses opp til noe veldig stort, sier han.

– Og det er det som bekymrer meg, jeg mener vi skal ta de sakene som reelt sett er diskriminering. Jeg er villig til å stille i en Dagsnytt 18-diskusjon om dette i morgen og mene akkurat det samme om at dette ikke er en sak i diskrimineringssammenheng, for det er det ikke, sier Staavi.

Staavi har senere prøvd å trekke deler av sine sitater.

Vil at saken skal tas alvorlig

E24 har fått innsyn i klagen hos Diskrimineringsnemnda, hvor Shah trekker frem grunnlovsparagraf 98.

Den slår fast at «alle er like for loven», og at «ingen skal utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling».

Shah mener at det som ble sagt under intervjuet førte til at han ble forskjellsbehandlet.

I klagen legger Shah vekt på at Finans Norge «har uttalt seg diskriminerende og/eller trakasserende, nedlatende og ydmykende».

– Jeg vet at flere opplever dette gjennom min jobb som advokat, men at de ikke har ressurser eller ikke tør å si ifra, sier han.

Shah jobber selv med utlendingsrett og straffesaker knyttet til rasisme og diskriminering. Til E24 forteller han at han ønsker å sette et søkelys på diskriminering i jobbsituasjoner, og at han ønsker at Finans Norge skal ta hendelsen alvorlig.

Wahid Shah er advokatfullmektig og jobber blant annet med utlendingsrett og straffesaker knyttet til rasisme og diskriminering i Advokatsamarbeidet Sjødin Meling & Co.

– Jeg tenker at saken vil kunne bidra til at slike uttrykksmåter ikke blir brukt igjen av Finans Norge, og at det muligens lages retningslinjer. Av erfaring vet jeg at diskrimineringssaker dessverre ikke blir tatt alvorlig før man varsler, sier Shah.

Finans Norge har beklaget

Finans Norge har mottatt klagen og lest Shahs beskrivelse av hendelsen.

– Er dere enige i fremstillingen til Shah etter det som står i klagen?

– Jeg opplever at vi var ferdig snakket og fikk ryddet opp i det i den telefonsamtalen, sier Nils Henrik Heen, lederen for den juridiske avdelingen i Finans Norge, som var til stede under intervjuet, til E24.

Han viser til at han ringte til Shah etter intervjuet og beklaget begrepet som ble brukt.

– Jeg sa at dette er sterkt beklagelig, dette er ikke representativt for vedkommendes holdninger, og at vedkommende er kjempelei seg, sier Heen.

– Jeg opplevde det som en fin samtale, sier han.

Heen har også beklaget til Shah i en e-post som E24 har sett.

Den ansatte som brukte begrepet har ikke besvart E24s henvendelser. Heen opplyser at han svarer på vegne av Finans Norge.