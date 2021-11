Ole (38) fra Stavanger forhandler milliardavtaler for Foodora-eierne. Slik fikk han toppjobben

Delivery Hero eier Foodora og forventer en omsetning på rundt 65 milliarder kroner. I en av toppjobbene i dette systemet finner vi Ole Helliesen (38) fra Stavanger.

Ole Helliesen har fast base i London, men en uke i måneden er han på hovedkontoret til Delivery Hero i Berlin. Vis mer

Ole Helliesen har vært med på å forhandle fram et oppkjøp til 40 milliarder kroner og har hele verden som arbeidssted. – Jeg ser ikke for meg at jeg flytter hjemover til verken Stavanger eller Norge.