Snart går søknadsfristen ut: – Håper studentene fullfører studieløpene

Ved tidligere økonomiske kriser har antallet søkere til høyere utdanning skutt i været. Snart går søknadsfristen ut for årets opptak.

Publisert: Publisert: 11. april 2020 12:22

– Vi har tidligere sett at profesjonsutdanninger som sykepleier- og lærerutdanninger blir mer populære i økonomiske usikre tider, men siden det er kort tid igjen til søknadsfristen, så er det ikke sikkert denne effekten vil bli like sterk i år, sier Susanna King, som jobber ved avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt ved Universitetet i Stavanger (UiS).

15. april er fristen for å søke studieplass ved høyere utdanning. Tidligere har samfunnskriser påvirket både studievalg og hvor mange som søker seg til høyere utdanning, og studieinstitusjonene E24 har snakket med forteller at de også er spente på hvordan eller om coronakrisen vil påvirke søkingen i år.

Både under bankkrisen på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet, og etter finanskrisen på slutten av neste tiåret steg antall søkere til høyere utdanning.

– Mulighet

I fjor sank antall søkere med 2,3 prosent sammenlignet med søkertallene i 2018.

– For dem som er permittert, eller har mistet jobben, kan dette være en mulighet til å ta en master- eller videreutdanning, eller å starte på et helt nytt utdanningsløp i påvente av et mer gunstig arbeidsmarked, sier King ved UiS.

– Dette er også en glimrende mulighet for dem som ikke ennå har fullført utdanningen, sier Trond Markussen, som leder NITO, som organiserer over 91.000 ingeniører og teknologer.

Han forteller at de under oljenedturen i 2015 så at flere sluttet på studiene under studieløpet.

– Jeg håper studentene fullfører de studieløpene de kan fullføre. Det å slutte på studiene, må være det siste valget. Det er ikke lett å sette seg på skolebenken igjen etter å ha vært ute, og det er ikke lett å søke jobber senere, om ikke papirene er på plass, sier Markussen.

Mest populære nå

Blant de nåværende studentene er det den treårige bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon som er mest populær, ifølge statistikken Statistisk sentralbyrå publiserte i mars.

På annen- og tredjeplass er bachelorutdanning i samfunnsfag og juridiske fag og sykepleie.

Sykepleieryrket har under coronakrisen fått mye oppmerksomhet, blant annet fordi at helseinstitusjonene har stort behov for mer arbeidskraft med denne kompetansen.

– Om krisen vi står i nå påvirker søkertallene er vanskelig å si, men nå ser i hvert fall alle hvor viktig sykepleiere er, forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet.

Samordna opptak og høyere utdanning: Søknadsfristen til universiteter og høyskoler går ut 15. april. Søknaden skjer gjennom Samordna Opptak og alt foregår elektronisk.

Den 19. juli offentliggjøres det hvilke studieplasser som fremdeles ikke er fylt, og dagen etter kan man søke på disse.

Den 20. juli får du svar på søknaden til universiteter og høyskoler, og det er svarfrist allerede 24. juli. Dersom du takker nei, går studieplassen til noen andre.

Selv om skriftlige eksamener ikke gjennomføres for avgangselever ved videregående skoler våren 2020, medfører dette ingen endringer i opptaksregelverket.

I år kan du søke blant 1.303 studier ved 27 universiteter og høgskoler, og 353 studier ved 30 fagskoler.

I fjor var det medisinstudier ved UiO, NTNU UiB og UiT som krevde høyest karakterer, fulgt av Honours-programmet, studieretning realfag ved UiO, Psykologi ved UiO og Odontologi ved UiO. Kilde: Samordna opptak Vis mer vg-expand-down

Internasjonale studier

I fjor falt antallet søkere til sykepleieutdanningen, men dette var ifølge forbundet trolig på grunn av at det for første gang ble stilt høyere karakterkrav.

King ved UiS tror reiserestriksjonene vil påvirke studenter som søker seg ut til utlandet, og studenter i utlandet som vil studere i Norge.

– Usikkerheten kan gjør at noen velger å utsette studier internasjonalt eller å studere nærmere hjemmet, sier King.

Hun råder dem som vurderer studier til å velge med både hjerte og hjerne.

– Coronakrisen har stor påvirkning på arbeidsmarkedet nå, men vi vet ikke hvor langvarig det vil bli. Men vi kan være sikre på at arbeidsmarkedet og tre til fem år vil se annerledes ut enn i dag. Og samfunnet vil fortsatt ha behov for både ingeniører, økonomer, samfunnsvitere, musikere og mange flere yrkesgrupper, sier King.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sin klare anbefaling er at det å ta utdanning er et godt valg, selv om det er mye usikkerhet knyttet til hvordan coronaviruset vil påvirke samfunnet vårt i lengden.

– Utdanning vil gjøre deg bedre rustet til å takle raske endringer. Et eksempel på det er hvordan studenter, bedrifter og andre tar i bruk digitale hjelpemidler i hverdagen på en helt ny måte som følge av coronaviruset, sier Asheim til E24.