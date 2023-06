Vilde (28) fikk business-råd fra Richard Branson

Gründer Vilde Regine Tellnes (28) tok med seg tre lærdommer fra det eksklusive kurset på den britiske mangemilliardærens luksusøy i Karibia.

UTROLIG OPPLEVELSE: Vilde Regine Tellnes møtte Richard Branson på hans private øy, Necker Island.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

– Det har vært en helt ubeskrivelig og berikende opplevelse. Jeg har fått møte helt utrolige mennesker, og jeg har aldri vært så inspirert slik som jeg er nå, sier Vilde Regine Tellnes til E24.

Hun er daglig leder for den norske kjeden Healthy Eats. Hun var også på topplisten av E24s kåring av Ledertalentene i 2022.

Tellnes forteller med stort engasjement hvor stor opplevelse det har vært å kunne være med på «kick off»-kurset over fire dager for Maverick Next med Richard Branson.

Les på E24+ Les tidligere sak om Vilde her

Vilde Regine Tellnes var på luksusøya Necker Island. E24 har fått snakke med henne om opplevelsen hennes.

Lite nåløye

Healthy Eats er ett av fem globale selskap som er utvalgt til Maverick Next-kurset. Firmaet er også det første selskapet fra Norge som har blitt invitert. Du må bli invitert til å søke.

– Da vi først fikk vite at vi fikk lov til å søke, var det en lang prosess og vi visste at nåløyet var svært lite.

Hva er Maverick Next? Programmet er en del av Maverick1000 . Maverick1000 er et globalt nettverk med suksessfulle entreprenører som ble grunnlagt av Yanik Silver. Programmet beskriver seg selv som «et globalt nettverk av bransjeforvandlende gründere som kobler seg sammen på nye dristige måter».

Maverick Next er for unge ledere under 30 som ønsker å ha en positiv påvirkning på verden. Vis mer

Tellnes forteller at da de først fikk beskjeden om at de hadde blitt valgt ut til kurset, ble de helt målløse.

– Vi er det første norske selskapet som er valgt ut til programmet og det eneste med kvinnelige gründer.

Hun forklarer til E24 hvorfor akkurat de fikk delta på dette kurset.

– De ser at det er et globalt marked for løsningen vår i Healthy Eats og ønsker å hjelpe oss med å spre løsningen globalt, både for folkehelsen og for å redusere utslipp i matindustrien globalt.

Hvem er Richard Branson? Richard Branson er en britisk entreprenør og milliardær. Han grunnla musikkfirmaet Virgin, som inneholder flere virksomheter, blant annet flyselskapet Virgin Atlantic Airways.

Branson kjøpte Necker Island, som da var en ubebodd øy i De britiske Jomfruøyer, i 1978. Siden har han bygget et feriested på den 300 dekar store øya, i tillegg til å bo der selv.

Eiendommen er en del av Virgin Limited Edition, som i tillegg til øya har jakteiendom, en vingård og en safaripark. Vis mer

På øya opplevde Tellnes å se flamingoer og snakkende papegøyer. Hun forteller også at i det øyeblikket de ankom øya, skulle de ha skattejakt med formål om å bli kjent med hverandre og øya de skulle bo på de neste dagene.

Ikke bare var det skattejakt på planen, de hadde også en fest på kvelden med eventyrtema.

Fest med eventyrtema på Necker Island.

Tre lærdommer

Tellnes forteller entusiastisk om alt hun har lært disse dagene, men det er særlig tre lærdommer hun ønsker å dele videre.

– Et godt liv starter utenfor komfortsonen. Alt som trengs er at en person sier ja, forteller hun.

Hun forteller at Richard Bransons budskap til gründere er tydelig: Hvis vi ikke er villig til å ta risiko, vil vi ikke få gode historier.

Den andre lærdommen Tellnes har tatt med seg, er at det er menneskene i selskapet som avgjør om det vil lykkes eller ikke.

– Kultur er alt, sier hun.

Hun forteller til E24 hva Branson sa til henne:

– Om to mennesker sitter ved en bar og de snakker om hva de jobber med og den ene er utrolig stolt av hvor de jobber, og den andre skulle ønske den også kunne jobbe der – da har du som leder gjort noe riktig og har mye større sannsynlighet for å oppnå suksess.

TRE LÆRDOMMER: Tellnes har tatt med seg tre lærdommer fra opplevelsen hun vil dele videre.

Den tredje lærdommen gründeren har tatt med seg, er Bransons rammeverk for suksess.

– Ta vare på deg selv, deretter familien din, så bedriften din, samfunnet ditt og så verden. Du må ta vare på deg selv, for å klare å hjelpe andre, sier Tellnes.

Hun poengterer viktigheten av å ha det gøy, og ikke ta seg selv så altfor seriøst.

28-åringen har et klart budskap til alle mennesker der ut med en drøm:

– Du må tørre å følge drømmene dine! Om så du er i 20-årene eller 70-årene. Hopp i det. Vi må bare prøve.

– Det gode livet, ifølge Richard Branson, var å ta risiko, følge sin lidenskap, og pushe sine egne grenser til det ytterste for å bli den beste utgaven av seg selv. Så la oss kaste oss etter ubehag, følge vår lidenskap, ta vare på oss selv og de rundt oss, dyrke en flott kultur, omgi oss med fantastiske mennesker og ha det gøy underveis. For til syvende og sist handler det ikke bare om å nå målet, det handler også om å nyte reisen.