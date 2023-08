Dette kjennetegner en god markedsfører

Kreativitet, tallforståelse eller digitale ferdigheter? En studie fra BI viser hva bedriftene ser etter når de jakter folk til markedsavdelingen.

STOR ENDRING: – Markedsføringsfaget endrer seg fort, sier høyskolelektor Annette Kallevig ved Høyskolen Kristiania

De fleste bedrifter har behov for oppmerksomhet om hva de driver med, for å nå fram til potensielle kunder. Mens noen leier inn tjenester utenfra, ansetter stadig flere markedsførere i egen bedrift.

Men hvilke egenskaper ser bedriftene etter når de søker ansatte til markedsavdelingen? Og hva bør en markedsfører være god til? Det ser ut til å være i endring.

Tre trender i markedsføring nå

Det er særlig tre store trender som preger markedsføringsbransjen akkurat nå. Det sier Annette Kallevig, som er høyskolelektor i digital markedskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania, og som selv har jobbet i bransjen i mange år.

For det første mener hun kunstig intelligens vil skape store endringer i måten det jobbes med faget.

– Foreløpig er vi i en slags eksperimentfase, så det er for tidlig å si hvordan det vil endre bransjen. Men allerede nå brukes det til å jobbe med tekst og til dels bilder, forteller hun.

Den andre store trenden handler om miljø.

– Klima og bærekraft står på dagsorden i de fleste virksomheter nå. Det er ikke nok å kommunisere grønne verdier, man må demonstrere bærekraft i alle ledd, sier hun.

For det tredje har kanalene for markedskommunikasjon blitt mer komplekse, ifølge høyskolelektoren.

– Det er et mylder av kanaler å spre budskapet i. Det er viktig å koordinere og tilpasse kommunikasjon som spres fra ulike plattformer både i redaksjonelle og sosiale medier, sier hun og legger til:

– I tillegg kommer virale kanaler som influensermarkedsføring, som man har mindre kontroll over. Det er mye mer uoversiktlig enn før, sier hun.

Flere ansettes in-house

Stadig flere markedsførere er ansatt hos selskapet de skal markedsføre, og færre i byråer, ifølge Bransjerapporten 2023 fra Teft. Nå jobber halvparten av markedsførerne hos annonsørene selv, mens det bare var én av tre i 2012.

Men hva ser bedriftene etter når de ansetter markedsførere?

Forskere ved Handelshøyskolen BI undersøkte i 2022 stillingsannonser for markedsføringsjobber fra 700 store norske bedrifter i perioden 2011–2019.

– Vi ville finne ut hva bedriftene faktisk var på jakt etter når de søker etter ansatte til markedsføringsarbeidet sitt, forteller Audun Reiby.

UNDERSØKTE STILLINGSANNONSER: – Vi ville finne ut hva bedriftene faktisk var på jakt etter, sier Audun Reiby ved BI.

Han er doktorgradsstudent og en av forfatterne bak studien.

Fire egenskaper markedsførere trenger

Her er egenskapene Kallevig og Reiby trekker frem som viktige for fremtidens markedsførere:

1. Allsidighet

Bedriftene er på jakt etter generalistene, de som kan litt om mye, fremfor spesialister innenfor en del av faget, ifølge BI-studien.

– I stedet for at det søker spesielt etter for eksempel en tekstforfatter eller designer, søker de i økende grad de som kan litt om alt og som kan hyre inn spesialister på kortere engasjementer etter behov, sier Reiby.

Det er også Kallevigs inntrykk. Hun viser til at faget markedsføring kan romme alt fra tekstskriving og fotografi til koding, design og statistisk analyse.

– Du trenger ikke være ekspert på alt selv, men du må kunne nok til å være en god bestiller og kunne kommunisere godt med de som skal gjøre de mer spesialiserte oppgavene, sier hun.

2. Forståelse, men ikke dybdekunnskap, om statistikk

Den teknologiske utviklingen gjør at bedriftene har mye mer informasjon om kundene og effekten av markedsføringen enn før og kan treffe målgruppene mer presist.

Likevel viste BI-undersøkelsen at bedriftene ikke forventer ekspertkunnskap om hverken statistikk eller koding fra markedsførerne.

– Det de trenger er først og fremst folk som kan lese statistikken og omsette den til faktiske tiltak, sier Reiby.

3. Gode kommunikasjonsevner

En ferdighet som alltid har vært viktig i markedsføringsfaget, og som fortsatt er det, er ifølge Kallevig evnen til å komme opp med kreative ideer og kunne kommunisere godt med mennesker.

– Teknologien har hverken empati eller humor, og vil neppe kommunisere på en måte som erstatter menneskets evne til å vekke et følelsesmessig engasjement hos et annet menneske med det første, sier hun.

4. Nysgjerrighet

Kallevig peker også på at markedsføringsfaget er i rask endring og at man må være forberedt på å lære nye ting hele tiden.

– Man må være nysgjerrig. Dette faget endrer seg så fort at du ikke kan være redd for å prøve ut nye teknologier eller systemer, sier hun.