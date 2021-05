Foto: Siv Dolmen Moren spilte en viktig rolle for fred blant Grieg-barna: – Hun sa at dere kan bare våge

– Jeg vokste opp med mye kunst, sier Elisabeth Grieg om hvor kunstinteressen kom fra.

Kontorene til Grieg Gruppen på Aker Brygge er nemlig dekket av kunst i alle former – og kvinnelige, nålevende kunstnere står stort sett bak verkene. Det er det hun samler på.

– Kunsten jeg vokste opp med var stort sett av gamle menn, sier hun og bryter ut i en karakteristisk, rå latter.

– Er dette en ... bullshit-knapp?

– Hehe, det var noen som kom med den. Jeg bruker jo den emneknaggen, #nobullshit.

Også 60-årsgaven, en knall oransje elsparkesykkel, har fått emneknaggen malt på – også her av en kvinnelig kunstner.

Til tross for allergi mot bullshit, har den fjerdegenerasjons skipsrederen noen klassiske næringslivsledertrekk: Glad i fjelltur, bedriftslag i Holmenkollstafetten og å sykle Birken. Hun synes likevel ikke noe spesielt om å bli satt i stereotyp næringslivsleder-bås – og grensen gikk ved en sort Porsche Cayenne.

– Det passet hverken imaget mitt eller mitt brennende engasjement for miljøet og klimaet, så den ble fort solgt, forteller Grieg i ukens episode av E24s podkast Voksenpoeng.

En rødoransje elbil som matcher sparkesykkelen passet imaget bedre.

Hør hele intervjuet der du vanligvis finner dine podkaster, eller i spilleren under.

Oppdaget skjevfordelte aksjer

Oppveksten i familien som hadde drevet rederi siden 1884, gjorde ikke nødvendigvis at næringsliv sto øverst på karriereplan-listen fra start. Som ung var hun inne på tanken om å bli fysioterapeut eller idrettslærer.

Men unge Grieg begynte likevel tidlig å blande seg i familiebedriften – blant annet da hun oppdaget at broren hadde flere aksjer i selskapet enn henne og de to søstrene. Eller da hun oppdaget at det i realiteten var umulig for kvinner å gjøre karriere innen skipsmegling i selskapet, fordi kvinner ikke hadde adgang til teleks-avdelingen.

– Hvor gammel var du da?

– Videregående-alder, tenker jeg. Det var den gangen jeg også oppdaget at det hang en invitasjon på veggen på skolen til Ungdommens Heimevernet, som ønsket velkommen gutter mellom 16 og 20. Det syntes jeg og en venninne av meg var ganske spesielt, så vi skrev et langt brev og sa at dette er jo helt hårreisende. Vi fikk brev tilbake om at vi var hjertelig velkomne til å begynne.

Hun ler.

– Problemet var jo at vi var overhodet ikke interessert i å være med. Men vi ville ha muligheten.

Hun beskriver engasjementet for likestilling og for å slåss mot urettferdighet som «motoren i magen». Men akkurat aksje-skjevfordeling og hinderet for kvinner i skipsmegleravdelingen i Grieg ble det ikke hard kamp om.

– Jeg tror bare det hang igjen fra gamle dager, så det ble ikke et problem. Det var ganske høyt under taket i diskusjonene rundt middagsbordet, for å si det mildt.

– Det har vært masse krangling

Etter studier ved forgjengeren til BI, Handelsakademiet, noen år i jobb samt en master i ledelsesfag i USA, kom Grieg i shippingavdelingen i Bergen Bank – nå DNB.

Mens hun jobbet der, begynte hun også å reise mye rundt med faren og besøke virksomhetene de hadde rundt omkring. Det ble overgangen til at hun selv etter hvert trådte inn i fulltidsjobb i familiekonsernet. Grieg beskriver forholdet til foreldrene som kjempegodt – og moren spilte en spesielt viktig rolle i å lære barna å komme overens når de skulle ta over selskapet.

– I en familiebedrift er det mange historier om familier som har gått i oppløsning. Men da bare sa hun at dere kan bare våge å bli uvenner, både fordi dere har et så stort ansvar, men også fordi familien er viktig, sier Grieg.

Fjerde generasjon Grieg har gjort store endringer i konsernet som nå driver med både finans, shipping, logistikk, og fisk – blant annet. Grieg brenner aller mest for å jobbe for verdiskaping også i et grønt skifte.

– Det er derfor jeg bruker dette #nobullshit, for det er ikke noe bullshit, dette. Det er veldig viktig at vi som bedrifter er med på den reisen, sier hun.

Nå er også femte generasjon godt på vei inn i familiebedriften. Grieg påpeker at hele familien er gode venner og tilbringer mye tid sammen. Hun er ikke bekymret for at det ikke skal gå bra.

– Det blir ikke krangling?

– Jo, er du gal, det har vært masse krangling, sier Grieg og ler godt.

– Hvordan løser dere kranglene?

– Vi går ut og spiser, drikker vin, preiker og legger det bak oss. Men det er klart det er ikke bare, bare. Det er en krevende øvelse å finne balansen mellom å være familie og i business.

Måtte steppe inn som Hydro-styreleder

Ved siden av jobben i familiekonsernet, ble det etter hvert flere tunge lederverv på Grieg, blant annet i Hydro og Orkla. Det ble lærerike år i karrieren. Hun var nestleder i Hydro-styret da det oppsto massivt bråk rundt at Hydro avviklet opsjonsprogrammet sitt. Avviklingen kom som følge at 35 Hydro-topper fikk utbetalt til sammen 210 millioner kroner. Resultatet ble at styreleder Jan Reinås gikk av.

– Det var en ganske stor krise, hvor styreleder ble kastet for åpen scene av daværende næringsminister, sier Grieg.

Som nestleder måtte hun tre inn i Reinås’ sted.

– Det var et voldsomt trøkk, jeg husker at jeg tenkte «hvorfor har jeg meldt meg på dette». Man må jo bare stå i det, men da tenkte jeg at dette har jeg ikke nok erfaring til.

– Hva lærte du?

– Jeg tror ikke nødvendigvis jeg sto til A på noen som helst måte, men det ene er integritet – det at du må stå for det du står for, og ikke bøye av, ikke gjøre noe annet enn det du kjenner på at er riktig for deg å gjøre, sier Grieg.

– Og så litt om meg selv på den måten at jeg kjente på at hvis jeg klarer å stå støtt, stå for det jeg mener er riktig, så kan jeg se meg selv i speilet etterpå. Og da kan jeg gå videre.

– Alvorlig at det skjedde på den måten

Senere har hun fått stått i flere stormer. Noen har bare vært slitsomme, som under corona – da ble det lite søvn og mye vondt i magen. Men også noen der hun frivillig kastet seg inn i stormen – som da konsernledelsen i Telenor valgte Sigve Brekke til konsernsjefstillingen, og hun kommenterte beslutningen om å ikke velge en kvinne på Twitter: «Makan!!».

– Det var jo alvorlig at det skjedde på den måten som det skjedde. Nå har det jo skjedd ekstremt mye siden det, vi har fått mange kvinnelige konsernsjefer, det er kjempepositivt, sier Grieg.

– Jeg leste et intervju med deg der du omtalte Sigve Brekke som Arve Brekke?

– Ja, hehe.

– Var det en hersketeknikk?

– Stakkars Sigve Brekke, han har jeg truffet mange ganger etterpå, og det var bare det at jeg var ikke så opptatt av mannen – jeg visste ikke egentlig hva han het. Så derfor kom det feil ut, det var ikke hersketeknikk. Det var ikke ham jeg var etter, det var styret til Telenor.

Grieg påpeker at det fortsatt må kjempes for likestilling i næringslivet, selv om mye har skjedd siden konsernsjefvalget i Telenor i 2015, og siden hun som 35-åring kom inn som eneste kvinne i Rederiforbundet. Hun gikk fra å tenke «Hva gjør jeg her?» til «Kanskje jeg kan bli den første kvinnelige presidenten». Det ble hun – mye takket være gode støttespillere i forbundet.

– Det pleier jeg å gi som råd til yngre: Det er viktig å bygge nettverk, viktig å si ja og viktig å ta muligheten hvis noen hjelper deg å åpne døren.

