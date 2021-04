Aksel Lund Svindal blir styreleder i Airthings

Aksel Lund Svindal overtar som styreleder i børsnoterte Airthings. – Jeg er nok en litt streng sjef, sier den tidligere toppalpinisten.

– Dette er et steg opp på alle måter og det har jeg veldig respekt for, sier den tidligere toppalpinisten til E24.

Et knapt år etter at Airthings ble børsnotert, overtar nå Aksel Lund Svindal som styreleder i selskapet som selger radon- og luftkvalitetsmålere og tilhørende software.

Svindal har vært aksjonær i selskapet siden 2016, og sittet som styremedlem siden han la skiene på hylla i 2019.

– Det er spennende å ta et nytt steg, men samtidig trygt å gjøre det i et system du vet folk er veldig flinke.

«Styreleder fra helvete»

Svindal tar over etter teknologigründer og investor Geir Førre som vil fortsette som ordinært styremedlem.

Det var Førre som først introduserte Svindal for Airthings.

Førstnevnte er en kjent profil i oppstartsmiljøet, etter blant annet å ha bygget opp og solgt selskapene Energy Micro og Chipcon.

I dag er han en aktiv investor i flere teknologiselskaper.

– Geir som styreleder i et selskap er sikkert på kanten til irriterende aktiv, han er på ballen hele tiden. Det er jo ingen tvil om at jeg tar over etter en styreformann med veldig mye erfaring og som har vært mange år i gamet, og jeg har mye å lære, sier Svindal.

– Aksel er nok redd for at jeg nå skal bli et irriterende aktivt styremedlem, sier Førre og ler.

Den avtroppende styrelederen står bak investeringsselskapet Firda Management som er største aksjonær i Airthings med en eierandel på 14,6 prosent.

– Du fortsetter som en slags syvende far i huset?

– Jeg får prøve å ikke være det. Men vi har jo en aktiv eierskapsmodell i Firda. Vi henger på CEO-ene våre og maser og presser og stiller mange spørsmål. Det er det aktive eiere skal gjøre. Men jeg er nok en «styreleder fra helvete»-type. Det kan nok være andre oppskrifter også, og jeg tror kanskje Aksel vi ha en litt annen oppskrift. Det er ingen lett avgjørelse dette her, men det er alltid lurt å prøve litt nye ting, og jeg øver meg på å ikke være styreleder fra helvete, sier Førre.

– Vi satser på en glidende overgang til et styremedlem fra helvete, sier Svindal spøkefullt.

Høye vekstambisjoner

Airthings debuterte på Oslo Børs i oktober i fjor og ble da verdsatt til 1,8 milliarder kroner. Det tilsvarer omtrent markedsprisen på selskapet i dag, ifølge tall fra Euronext Growth.

Selskapet hadde en omsetning på drøye 200 millioner kroner i 2020, men har kraftige vekstambisjoner.

– Vi har et mål om at vi skal nå en milliard i omsetning i 2024, og det målet står fortsatt ved lag, sier konsernsjef Øyvind Birkenes.

Han har tro på at Svindal vil bidra til at selskapet kan nå disse målene.

– Han har et ekstremt kundefokus og hjelper oss med å lage de riktige produktopplevelsene. Han er også en veldig god lagbygger. Det føles utrolig bra å jobbe med Aksel og jobbe mot de store målene vi har, men likevel ta vare på den delen av Airthings som handler om at folk fra hele verden har en visjon sammen.

Vil gi folk tillit tidlig

Svindal beskriver seg selv som en leder som er opptatt av å adressere eventuelle problemer når de oppstår.

– Selv om man må ta tøffe samtaler av og til, er det sjeldent at folk er happy om ikke hverdagen er funksjonell. Jeg har veldig mye bedre erfaring med at det er takhøyde for at folk er ærlige og tar ting når det oppstår, enn at man skyver det under teppet og tar oppvasken en gang iblant, sier den tidligere alpinisten.

Han er ikke redd for å adressere «den rosa elefanten i rommet».

– Jeg kan nok oppleves som litt streng fordi jeg tar tak i ting. Men jeg håper jo, og min erfaring tilsier at alle trives bedre og man får mer kontinuitet av å jobbe på denne måten.

– Jeg har forhåpentligvis ganske gode mellommenneskelige egenskaper som gjør at jeg kan tolke situasjoner godt, og jeg er tøff nok til å ta opp ting som må tas opp. Det er den lederstilen jeg har sett fungere best i høyprestasjonsmiljøer, og det er det dette på alle mulige måter er og skal være for at vi skal nå de målene vi har satt oss, sier han.

Svindal er også opptatt av å gi folk tillit tidlig.

– De fleste vokser mye raskere om de får tillit tidlig. Noen ganger kan det jo gå skeis, men om man da er flink til å ta ting underveis, kan man korrigere, i stedet for at folk må bygge seg sakte opp før man får tillit. Da får man ikke tatt ut den kapasiteten man kanskje har på lager i starten. Så fort man er om bord et sted, så er det jo fordi man ønsker å ha de der, og da fortjener de også tillit, ellers burde de ikke være der.

