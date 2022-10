Zynk-partner Claus Sonberg til Statkraft: – Jeg kjenner selskapet godt

Claus Sonberg forlater rådgivningsselskapet Zynk og blir kommunikasjonsdirektør i kraftprodusenten Statkraft. – Jeg har jobbet mye med energifeltet, sier Sonberg.

Partner Claus Sonberg i rådgivningsselskapet Zynk selger seg nå ut av selskapet han var med å starte for å bli kommunikasjonsdirektør i Statkraft. Han begynner i ny jobb på nyåret.

Claus Sonberg er tidligere kommunikasjonsdirektør i SAS, og var i 2010 med på å starte analyse- og rådgivningsselskapet Zynk sammen med Hans Olav Otterlei og Jan Glendrange.

Nå forlater Sonberg selskapet for å bli kommunikasjonsdirektør i kraftprodusenten Statkraft. Selskapet er heleid av den norske staten og driver blant annet med vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft.

– Det er for å få muligheten til å jobbe med to av de viktigste problemstillingene som Europa står overfor, energisikkerhet og klima, sier Sonberg til E24.

– Jeg har jobbet mye med energifeltet de siste årene, og Statkraft var i mange år en av de største kundene våre. Jeg kjenner selskapet godt og syns det er et veldig spennende selskap med mange flinke folk, legger han til.

Sonberg har tidligere jobbet for TV 2 og BursonMarsteller (nå BCW), og sitter i styret for TV 2 og Kreftforeningen.

Selger Zynk-aksjene

Sonberg blir fast ansatt i Statkraft, og går helt ut av Zynk. Han er i dag en av seks partnere i Zynk, og eier 19,23 prosent av aksjene, ifølge proff.no. Disse aksjene skal Sonberg nå selge.

– Jeg starter på nyåret en gang. Vi har en aksjonæravtale som gjør at man må jobbe her for å være partner. Så da selger jeg aksjene til de andre partnerne, sier han.

Sonberg opplyser at han vil tjene mindre i Statkraft enn i Zynk, hvor han ifølge Kampanje tjente 3,85 millioner kroner i 2020. I det siste har regjeringen tatt til orde for moderasjon i lønningene i selskaper hvor staten er eier, og Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen er blant de best betalte.

– Jeg skal rapportere til Henrik Sætness, og har lønn som senior vice president. Det betyr at jeg ikke sitter i konsernledelsen, men i leddet under, sier Sonberg.

– Får du samme lønn som det du har hatt i Zynk?

– Nei. Det er ikke pengene som driver meg, men spennende kommunikasjonutfordringer og muligheten til å bruke erfaringen min på ting som er viktig både for virksomheten, Norge og verden, sier han.

– Skal øke produksjonen

Kraftbransjen har vært i hardt vær etter et år med svært høye strømpriser, og frykter en ny krevende vinter. Samtidig har både Statkraft og flere andre aktører advart mot at prosjekter for å oppruste vannkraftverk kan bli lagt bort etter at regjeringen i høst foreslo økte kraftskatter.

– Du går inn i Statkraft en periode med svært høye priser som skaper frustrasjon, og kraftbransjen og myndighetene krangler om skattlegging. Hva blir den viktigste jobben for deg?

– Først og fremst å sette meg ordentlig inn i virksomheten. Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi, og skal øke produksjonen med ytterligere 50 prosent frem til 2030. Da blir kommunikasjon svært viktig, og det er en av grunnene til at jeg ville ha denne jobben, sier Sonberg.

Han vil også jobbe for å fremme Statkraft som attraktiv arbeidsgiver, og for å sikre at omverdenen har god informasjon om selskapets strategi.

– Konkurransen om de beste prosjektene innen blant annet sol er vind er knallhard, og det er viktig å posisjonere Statkraft og få frem hvordan selskapet skiller seg ut, sier Sonberg.

– I det korte bildet handler alt om å håndtere den krevende situasjonen i markedet, legger han til.

Vil øke med 50 prosent: Statkraft la nylig frem en ny og oppdatert strategi, med planer om å øke den årlige produksjonen med om lag 50 prosent til rundt 100 terawattimer innen 2030. Selskapet satser for tiden 13 milliarder i året på ny kraft, men vil trappe dette opp og bygge ut enda mer kraft i årene frem mot 2030. Tidligere mål: installere 2,5-3 gigawatt årlig innen 2025

Nytt mål: øke den årlige installasjonen til 4 gigawatt innen 2030 Statkraft har i dag en total kapasitet på om lag 19 gigawatt. Selskapet har 4.800 ansatte i 19 land, og produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft, i tillegg til å levere fjernvarme. Vis mer

– En litt spesiell morgen

– Hvordan er det å forlate Zynk?

– Det har vært en litt spesiell morgen hvor vi har informert de ansatte, sier Sonberg.

– Jeg var med på å starte Zynk, og har vært veldig engasjert i det og er fryktelig stolt over det vi har skapt av virksomhet og verdier og over de flinke folkene vi har utviklet. Så det har vært en litt spesiell morgen, sier han.

Konserndirektør for konsernstaber Henrik Sætness i Statkraft er fornøyd med rekrutteringen, og omtaler Sonberg som en av de mest erfarne og respekterte kommunikasjonsekspertene i landet.

– Energimarkedet og fornybarbransjen står i en svært krevende situasjon akkurat nå, samtidig som sektoren er avgjørende for den framtidige omstillingen Norge, Europa og verden skal gjennom. Det å informere og kommunisere godt er svært viktig for oss, sier Sætness i en kommentar.

Daglig leder og partner Guri Størvold i Zynk.

– En god venn

Zynk har kunder som Equinor og Ikea og økte i fjor inntektene med ni prosent til 55,5 millioner kroner fra året før, ifølge selskapets egne nettsider. Selskapets resultat før skatt ble i fjor på 16 millioner, fra 17,6 millioner ett år før.

Daglig leder og partner Guri Størvold i Zynk ønsker Sonberg lykke til, og sier at han har vært viktig for byrået.

– Jeg har respekt for at han nå vil bruke tiden sin på andre oppgaver, sier Størvold i en kommentar.

– Det er mer enn en kollega som går ut døra – det er også en god venn som vi er mange som vil savne, sier hun.

