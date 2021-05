Nytt fag skal skape muligheter utenfor petroleum på UiS

Universitetet i Stavanger inngår samarbeidsavtale med geodesi-selskapet Anko. Med det tar universitetet et nytt steg vekk fra petroleumsprofilen.

Thomas Meldal Olsen, Espen Sigmundstad og Alejandro Escalona med båten, utviklet ved Universitetet i Stavanger, som skal spare miljøet. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Institutt for energiressurser ved Universitetet i Stavanger (UiS) har signert samarbeidsavtale med geodesi-selskapet Anko. Instituttet mottar 1 million kroner årlig de neste tre årene til forskning og innovasjon innen geoteknikk og geofysikk.

– Geofysikk som ren teori kan bli tørt, så nå kan studentene få jobbe med utvikling av eget utstyr, selve innsamlingen og behandlingen av dataen. Da blir utdanningen mer virkelighetsnær og spennende, sier doktorgradsstipendiat i anvendt geofysikk ved Universitetet i Stavanger, Thomas Meldahl Olsen.

Geodesi Vitenskapen om jordens form, bevegelse, tyngdefelt og endringer i disse størrelsene. Geodesien er grunnlag for kart- og oppmålingsarbeid. Kilde: Store norske leksikon Vis mer vg-expand-down

Droner og båt

I samarbeidsprosjektet brukes droner, lidar (optisk fjernmålingsteknikk) og en autonom, det vil si selvstyrende, båt utviklet ved UiS for å effektivt samle, bearbeide og tolke 2D- og 3D-geofysiske data.

Samarbeidet vil gjøre at erfaring fra petroleumsnæringen kan brukes på land. Bygg og anleggsbransjen, arkeologi, gruveindustrien og kartlegging generelt er områder som får nytte av teknologien.

– Hvis vi skal fortsette som nå: ha solcellepaneler og kjøre elbil så kan gruveindustrien bli den nye oljeindustrien. Fra mitt perspektiv er det store muligheter for nyutdannede geologer og geofysikere. Her vil mange nye gruveselskaper dukke opp for å satse på denne næringen, også i Norge, sier Meldahl Olsen til AftenbladetE24.

– Det er selvfølgelig veldig kjekt med et slikt samarbeid og å bli kjent med fagmiljøet, det åpner for mange muligheter, sier senioringeniør i Anko, Espen Sigmundstad.

Avtalen gjør at UiS oppretter et nytt kurs i geoteknikk i bachelorstudiet geo- og energiressurser.

Geologiske undersøkelser er ofte kostbare. Målet med samarbeidet er å utvikle smarte, omfattende grunnundersøkelser som ikke skader naturen.

– Hvis vi kan slippe å borre ti brønner, med å samle inn bedre data, så har vi allerede hjulpet samfunnet. Vi sparer mye penger og vi sparer inngrep i naturen, sier Meldahl Olsen.

Utstyret vil vise hvor grunnfjellet er, som sparer unødig boring.

Endrer profil

Tidligere lå energi og petroleum under samme institutt ved universitetet. Samarbeidsavtalen er et nytt steg i retning av å endre profil. Universitetet ønsker å vise bredde i utdanning og forskning, også utenfor petroleum. Geofag forbindes tradisjonelt med ressursene i berggrunnen, petroleumsgeologi og petroleumsutvinning.

Nå satser universitetet på nytt utstyr og nye forskningsområder innen geoteknikk og geofysikk. For studentene betyr dette større muligheter til å tilegne seg kompetanse som også kan brukes utenfor petroleumsnæringen.

– Denne kompetansen eksisterer ikke i Rogaland, så slik geokompetanse er viktig for regionen, dermed blir kompetanseoverføringen fra dette prosjektet ekstra viktig, sier instituttleder Alejandro Escalona.