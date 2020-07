Slik gjorde de karriere i verdensmetropolene

De fulgte drømmen, pakket koffertene og dro fra Norge til New York, Dubai og Singapore for å bli ledere. Nå deler de sine erfaringer om veien til utlandet.

Christine Andrén, Magnus Lande og Thea Myhrvold dro utenlands for å gjøre karriere. Vis mer Sarah Gainer/Privat

Publisert: Publisert: 17. juli 2020 12:56

Asset 49 2020 E24 I SAMARBEID MED For tolvte gang skal E24 kåre årets ledertalent i norsk næringsliv. Kjenner du et ledertalent under 35 som fortjener å være med i kåringen? Lever ditt tips her! Vårt enkle skjema tar kort tid å fylle ut - kanskje når din kandidat helt til topps i år?

For seks år siden sto hun mellom skyskraperne i New York med to kofferter. Og det var alt Christine Andrén hadde med seg. Nå skulle hun sette ut i verden og «prøve å få til dette her».

– Det var litt tøft. Jeg kjente ikke en levende sjel i byen, og jeg hadde ikke fast sted å bo da jeg ankom, forteller hun.

I dag er hun leder for Spotify USAs brand management-team, lokalisert i 70. etasje i One World Trade Center. Teamets hovedoppgave er å bygge Spotifys merkevare globalt og sørge for at den fremstår lik, uavhengig av hvor i verden kundene befinner seg.

– Det er en kjempespennende jobb. Og det har gått veldig bra i New York, både karrieremessig og personlig, forteller hun.

E24 arrangerer Ledertalentene-kåringen for 12. gang. Kåringen skal finne Norges største næringslivstalent under 35 år.

Her kan du tipse oss om gode kandidater!

Les også Fulgte lederdrømmen og flyttet til New York

Veien til Spotify

Da Andrén gikk tredje og siste år på bacheloren i business administration, begynte hun å tenke på hva hun hadde lyst til å gjøre etter endt skolegang. Derfor startet hun å notere ned på en liste hver gang hun kom over et imponerende merke eller et sted hun tenkte var spennende å jobbe.

– En dag tenkte jeg: Spotify, det er ideelt for meg! Jeg er kjempeinteressert i musikk og er fascinert av start up-kultur og tekbransjen. Selv om hovedkontoret ligger i Stockholm, visste jeg de hadde et kontor i Oslo også, forteller hun.

– Hvis man vil satse i utlandet, må man være dedikert, mener Christine Andrén, som dro til New York for å følge drømmen. Vis mer Sarah Gainer

Dermed skrev hun en mail til daglig leder på Oslo-kontoret og spurte om det fantes jobbmuligheter. Hun var interessert i hva som helst, bare hun kunne få en fot innenfor selskapet. Etter et halvt års tid fikk hun tilbud om en stilling som salgsplanlegger og takket ja. To år senere dukket det opp en stilling innenfor internasjonal markedsføring og merkevarestrategi på Spotifys kontor i New York. Andrén fikk jobben og flyttet.

– Jeg fikk være med og starte et nytt team, kalt Global Brand & Creative. For seks år siden var vi seks mennesker som jobbet i temaet, i dag er vi 90 som jobber med å bygge merkevaren Spotify, sier hun.

Hun beskriver kulturen i byen og på arbeidsplassen som inspirerende. Tempoet er høyt, og det er mange mennesker å forholde seg til. Men det får hun energi av, og det er kanskje derfor hun trives så godt.

– Hvis man vil satse i utlandet, må man være dedikert. Jeg tror også det er viktig at man fra dag én tenker at her skal jeg bygge et liv, bygge et sosialt nettverk og en grunnmur for å klare meg bra på lang sikt, sier hun.

Les også Tise-gründer om suksessen: – Etter det nordiske markedet er målet Europa og verden

Les også Portrett Maria M. Hanssen: «Du må ikke oppnå alt før du er 30»

Skape noe positivt for og fra Midtøsten

Thea Myhrvold er født i Saudi-Arabia og oppvokst i Hellas og Norge. Deretter flyttet hun til Sveits for å studere.

I dag er Myhrvold grunnlegger, og CEO i selskapene TeachMeNow og GetBEE, med hovedkontor i Dubai og med kunder i 250 forskjellige byer verden over.

Hun er kanskje over middels verdensvant.

– Hvorfor startet du opp i Dubai og ikke i Oslo?

– Det var viktig for meg å skape noe positivt for og fra Midtøsten, og jeg ville ta med meg skandinaviske verdier dit. Vil man skape forandring i verden, må man være en del av forandringen selv, svarer hun.

Thea Myhrvold er gründer og CEO i Dubai. Vis mer Privat

Verdens første

Hun lanserte TeachMeNow for fem år siden, en læringsplattform som kobler sammen lærer og elev på tvers av landegrenser. Myhrvold forteller at den første timen ble avholdt var mellom en professor i Venezuela og en elev i Saudi-Arabia.

Læringsplattformen var verdens første markedsplass for læring på nett. Siden har plattformen vokst, og teknologien har også gjort suksess i andre markeder, deriblant innenfor detaljhandel, rådgivning og helse. I 2018 startet hun selskapet GetBEE.

GetBEE er et B2B-selskap som baserer seg på samme teknologi som TeachMeNow. Teknologien gjør det mulig for virksomheter å starte egne såkalte «on demand»-plattformer, en plattform der man kan bestille digitale tjenester.

Det gjør virksomhetene i stand til å skalere og utvide i andre markeder og bransjer.

– Plattformen brukes i mange forskjellige markeder, sier hun og forteller at kjente virksomheter som Accenture, Lancôme og Dolce & Gabanna er blant brukerne.

I fjor vår landet hun også en millionkontrakt med myndighetene i De forente arabiske emirater, og er den første i verden til å levere digitale helsetjenester i landet.

– Via tjenesten kan man bestille digitale konsultasjoner. Etterspørselen har vokst over 400 prosent under coronakrisen, sier Myhrvold.

– Hvilke erfaringer tar du med deg hjem til Norge?

– Vi kan bli enda flinkere på mangfold og å være åpne for nye perspektiver. I Dubai er de også flinke til å tenke stort, de har jo eksempelvis verdens høyeste bygning. Man kan alltid tenke litt større og litt bedre, tenke litt utenfor boksen, svarer hun.

Les også Fikk toppjobb i Oslo Børs-datterselskap som 26-åring

– Alt skjer i Asia

På andre siden av verden jobber Magnus Lande, leder for Asia-satsingen av Veracity, en stor og global innovasjonsinvestering fra DNV GL, som har hovedkontor på Høvik i Bærum.

– I fjor bestemte vi oss for å ekspandere og etablere en avdeling i utlandet. Vi valgte å satse mot Asia og shipping, og falt dermed på Singapore som lokasjon og som senter for maritim og maritim digital satsing, forteller han.

Magnus Lande, leder for Asia-satsingen av Veracity, har aldri angret på at han dro til Singapore. Vis mer Privat

Den uavhengige dataplattformen ble lansert i 2017 og er bygget for å muliggjøre trygg oppbevaring, analyse og tilgangsstyring av data og digital innsikt på tvers av aktører i ulike industrier. På den måten kan plattformen hjelpe selskaper å komme hurtigere i gang med den digitale reisen og drive kostnadene ned.

– Avstanden mellom maskinistene langt til sjøs og rederiene, kundene og styrerommene på land blir dermed langt kortere, og det gjør det lettere å ta bedre og hurtigere avgjørelser, forklarer han.

I forbindelse med utenlandssatsingen trengte selskapet noen som kunne flytte til den sørøstasiatiske storbyen. Samtidig ønsket Lande nye og større utfordringer samt utenlandserfaring.

– Dermed sammenfalt mine og Veracity og DNV GLs behov meget bra, forteller han om hvorfor han flyttet til Singapore.

Det norske selskapet har dype røtter i utlandet og har vært i Singapore siden 1960-tallet. Kontoret i storbyen huser omkring 350 ansatte.

– Alt skjer i Asia for tiden, og vi må være til stede der det skjer. Singapore er en av verdens travleste og viktigste havner, og er en kjent og viktig døråpner til resten av Sørøst-Asia, sier han.

Utsikt over deler av den sørøstasiatiske storbyen. Til venstre i bildet ser man det kjente hotellet Marina Bay Sands, kjent for verdens største «infinity pool» i 57. etasje. Vis mer Privat

Kulturforskjeller

Hverdagene er med andre ord hektiske. Men noen ting tar også lengre tid. I en kultur som vektlegger relasjoner og tillit, kan det ta tid å opparbeide gode kundeforhold.

– Ting er ikke like direkte her som i Norge, og det er vanskeligere å forstå hvordan en avgjørelse tas. Når man skal bygge kundeforhold, må man forstå den lokale sjargongen, forklarer han.

Men også tidssoner gjør arbeid på tvers av landegrensene utfordrende. Hovedkontoret ligger i Norge – som i sommerhalvåret ligger seks timer bak Singapore. Det betyr ofte sene kvelder, men til gjengjeld litt roligere morgener.

– Har du noensinne angret på at du flyttet utenlands?

– Nei, aldri en dag. Det er et stort, norsk miljø her, og det har vært enkelt å komme i kontakt med andre. Mange som reiser til utlandet for å jobbe, er jo åpne mennesker som har lyst til å bli kjent med nye, og i Singapore er det fullt av slike. Jeg vil si det er lettere å være sosial her enn i Norge, svarer han.

Eksotiske gater i Singapore. Vis mer Privat

Les også NHO-sjefen om coronakrisen: – Jeg er mer optimistisk enn jeg var i slutten av mars