Slik planlegger du et karriereskifte

Karriereskiftet forblir en fjern drøm helt til du legger en plan.

Silje Landevåg Silje Landevåg er gründeren bak nettsuksessen Getinspired.no. Nå bygger hun seg opp som investor.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I sjefsstolen Hver mandag deler noen av Norges fremste næringslivsledere og gründere erfaringer og tanker fra sin karriere og hverdag. Teksten gir uttrykk for skribentens holdning. Hver mandag deler noen av Norges fremste næringslivsledere og gründere erfaringer og tanker fra sin karriere og hverdag. Teksten gir uttrykk for skribentens holdning.

Etter oppbyggingen av Get Inspired var det tid for forandring for min del. Jeg jobbet aktivt i to år med å bestemme meg og deretter stake ut en ny kurs. Her er mine råd til deg som vurderer et karriereskifte.

Det første og viktigste rådet: Ikke regn med at endringen kommer av seg selv.

Ferien gir en etterlengtet pause fra arbeidshverdagen og tid til å reflektere om man er på riktig sted i karrieren. Det tyder en fersk undersøkelse fra Ung i Finans på, der 40 prosent av de spurte vurderer å bytte jobb, mens ti prosent leter aktivt.

For min del vokste behovet for et karriereskifte seg frem da arbeidsoppgavene i Get Inspired ble rutinepreget. Det var viktige oppgaver, men som andre løste bedre. Det tok likevel tid å komme til konklusjonen om at jeg faktisk ville videre. Og det kom ikke av seg selv. Jeg var usikker - tanken på å bryte ut var skummel.

Tre tips ved karriereskifte

En nær venninne var nylig gjennom en lignende prosess da hun skiftet karriereretning etter å ha mistrivdes i sin godt betalte jobb som krevde mange års krevende studier. Det viste seg at våre tanker og refleksjoner hadde mange likhetstrekk, og våre erfaringer kan være hjelp til andre i tenkeboksen:

1. Bruk tid på å vurdere egen situasjon.

Det er lite klokt å ta varige valg basert på en midlertidig situasjon. Er hjemmekontortilværelsen årsaken til mistrivsel? Da vil situasjonen snart bedres. Eller kanskje ikke. Følg med på egne tanker over tid, noter.

For min del kjente jeg at trangen til å bruke mine styrker på oppgaver der de kom mer til nytte, ikke forsvant. Da hadde jeg jobbet med Get Inspired siden jeg var 24 år og tiden for forandring var moden.

2. Analyser mulighetene

Skriv ned hvilke egenskaper du har, hva du liker å gjøre, hva du har å tilføre andre, hva du ønsker å lære, hva slags arbeidsmiljø du trives i, og hva slags arbeidsforhold som passer deg. De viktigste kriteriene oppsummerer du i en sjekkliste. Noter også hvilke virksomheter innenfor hvilke bransjer du kunne tenke deg å jobbe for? Og kanskje det vanskeligste; hva er drømmejobben?

Jeg ønsket å bruke mine erfaringer og kompetanse også mot andre virksomheter. I tillegg kjente jeg at gründerspiren fortsatt var sterk. Det var viktige kriterier å få oppfylt.

3. Vær aktiv

Aktivitet skaper aktivitet. Jo mer du gjør, jo mer skjer. Gjør du ingenting med situasjonen, skjer det heller ingen endring.

Oppdater CV og dine sosiale medier. Disse kommer en potensiell ny arbeidsgiver uansett til å sjekke ut. Snakk med hodejegere som var gode på bransjene du er interessert i, som har god oversikt over markedet og stort nettverk. Ta direkte kontakt med arbeidsgivere som frister. Finn frem selgeren i deg og be om et møte med en leder – fortell at du har spennende tanker du vel dele.

Dersom et tilbud kommer, så tar du frem sjekklisten. Involver dine nærmeste i beslutningen og lytt til hjertet og hjernen.

Lykke til!

