Tre vanlige feil mange ferske ledere gjør

Egenskapene som gjør at vi oppnår en lederjobb er ikke nødvendigvis de samme som gjør oss til gode ledere.

Da jeg fikk min første lederrolle, ga sjefen min meg et råd: Nå handler det ikke lenger om at du skal få jobben gjort, men at du skal klare å få den gjort gjennom teamet ditt.

Nada Ahmed Grunnlegger av Agile Leadership. Har lederfaring fra DNV og Aker Solutions.

Dette er en kronikk Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her