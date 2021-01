Børre Lobekk er årets ledertalent 2020

Han startet som tømrer - nå er Børre Lobekk (33) sjef for en bedrift som har økt omsetningen med 500 prosent under hans ledelse. Onsdag fikk han sin premie som årets ledertalent.

NORDIC STEEL-SJEF: Børre Lobek er vinner av Ledertalentene 2020. Vis mer byoutline Adrian Nielsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Asset 49 2020 E24 I SAMARBEID MED For tolvte gang skal E24 kåre årets ledertalent i norsk næringsliv. Tipsprosessen er nå avsluttet og den uavhengige juryen har landet hvem som skal vinne. De som hedres i underkategoriene avsløres én etter én i romjulen, mens hovedvinner offentliggjøres i en TV-sending på VGTV 6. januar 2021. Følg med på E24 for mer info.

– Takk til juryen for at de har valgt meg. Jeg har aldri vært opptatt av å bli leder, aldri tenkt at det var et mål i livet. Men jeg har alltid hatt lyst til å skape verdi, og lykkes i det vi holder på med, sier årets ledertalent Børre Lobekk.

Hvert år siden 2009 har E24 kåret årets ledertalent under 35 år.

I år i samarbeid med Mercuri Urval, Insead, Finn.no og NHO - som en del av sin premie får Børre Lobekk taletid på NHOs prestisjetunge årskonferanse i morgen torsdag.

Lobekk er daglig leder i Nordic Steel på Jæren. De leverer stålprodukter til en rekke bransjer – blant annet fasaden på det nye Munchmuseet, ventilasjonskanaler til verdens største vindkraftverk, til oljebransjen, samferdsel og fiskeoppdrett.

Lobekk profilerte om Nordic Steel, ga selskapet nytt navn, internasjonal satsning - og de har siden opplevd voldsom vekst de siste årene – fra 50 millioner kroner i omsetning i 2014, til 215 millioner kroner i 2019.

– Jeg har selvtillit på det jeg driver med. Det tror jeg er viktig for at folk skal følge deg, at noen har tro på den planen som skal gjennomføres. Men det avhenger óg av at du er trygg på de rundt deg, sier han.

Børre Lobekk sier han aldri har hatt som mål å bli leder. Onsdag ble han kåret til årets ledertalent. Vis mer byoutline Adrian Nielsen

Ledertalentene er en tipsbasert kåring, hvor E24s lesere nominerer ledere de har latt seg imponere av. I år hadde kåringen rekordpågang, med over 650 navn spilt inn.

Kandidatene er silet i flere ledd, med referansesjekker, fageksperter, self asessment, intervjuer med rekrutteringsselselskapet Mercuri Urval og til slutt grundige diskusjoner i juryen.

Til slutt tronet Børre Lobekk øverst, så vidt foran Jan Christian Vestre og Ylva Gjesdahl Petersen. De tre øverste rangeres etter plass, de øvrige i topp ti får også diplomer - men rangeres ikke. Ytterligere 71 navn trekkes frem på årets toppliste.

Og slik ble topp ti, som premieres, med juryens begrunnelser:

1. Børre Lobekk, Nordic Steel

JURYENS BEGRUNNELSE: Børre Lobekk har den sjeldne kombinasjonen av enorm drive, sterk kommersiell teft, imponerende mellommenneskelige evner og et followership til å bli imponert over.

Under hans ledelse har Nordic Steel økt omsetningen med over 500 prosent, en bragd som fullt ut deles med medarbeiderne. Han har tatt stålproduksjon fra å være usexy til å tiltrekke seg de flinkeste folka i Norge på sine felt, og har håndplukket ni av ti ansatte i selskapet.

Børre har et enormt engasjement for den enkelte medarbeider, bryr seg om alle - og får alle til å føle seg sett og hørt. Samtidig gir han ansvar og stiller krav til sterk leveranse, hvilket går hånd i hånd med hans eget fokus på personlig utvikling. En ekte leder!

Diplomvinnerne Børre Lobekk, Jan Christian Vestre og Ylva Gjesdahl Petersen i samtale med programleder Nora Rydne. Vis mer byoutline Adrian Nielsen

2. Jan Christian Vestre, Vestre

JURENS BEGRUNNELSE: Jan Christian Vestre kombinerer på en unik måte evnen til å inspirere de rundt seg og bygge bedrift og kultur med å sette agenda og delta i samfunnsdebatten. Etter at han som 25-åring tok over familiebedriften Vestre etter farens død, har han ledet den på en måte som har gitt kraftig vekst og bred anerkjennelse. Selskapets nullvisjon for klimautslipp leves ut i praksis, gjennom kloke ledervalg og konkrete initiativ, som bygging av ny fabrikk på Magnor.

Jan Christian Vestre beskrives som et helt sjeldent visjonær og samlende leder - og en som fremover vil spille en sentral rolle i utviklingen av Norge, i næringslivet og på andre arenaer.

3. Ylva B. Gjesdahl Petersen, advokatfirmaet Thommessen

JURYENS BEGRUNNELSE: Gjesdahl Petersen er ikke bare en svært dyktig advokat og en av advokatfirmaet Thommessens yngste partnere, men også et engasjerende leder som både eldre og yngre ser opp til.

Hun er ettertraktet av både kollegaer og klienter. «Alle» vil jobbe med Ylva. Hun har vært avgjørende i å styrke Thommessen innen M&A og venture, og blitt en ettertraktet foredragsholder på temaet. I tillegg har hun et brennende engasjement rundt temaet kvinner i advokatyrket, og har med sine ord og handlinger blitt et av bransjens beste forbilder og inspirasjonskilder.

Referansene trekker frem hennes unike kombinasjon av en svært inkluderende lederstil med sylskarp fagkompetanse, og en person som kommer til å nå svært langt.

Årets topp tre ledertalenter mottok diplomene sine onsdag. Vis mer byoutline Adrian Nielsen

Topp ti unummerert: Jan Helland Eide, Scatec Solar

Juryens begrunnelse: Gitt de globale utfordringene vi står overfor, er Jan Helland Eide et ledertalent for vår tid. Han fikk raskt ansvar for å lede et solenergiprosjekt til 300 millioner dollar i Malaysia, som han ledet frem til finansiering og byggestart. Senere har han bygget opp et regionalt prosjektutviklingsteam og en stor portefølje og gjort det sørøstlige Asia til en av bærebjelkene i Scatecs veksthistorie.

Referansene beskriver Jan som språkmektig og kunnskapsrik. Disse evnene kombinerer han med det å være medarbeider- og teamorientert, og god til å jobbe med samarbeidspartnere i forskjellige kulturelle og regionale settinger.

Mats Hovland Vikse Vis mer byoutline Thoams Førde

Topp ti unummerert: Mats Hovland Vikse, AutoStore

Juryens begrunnelse: Mats Hovland Vikse har siden han begynte som strategidirektør i 2017 vært helt avgjørende for den internasjonale ekspansjonen, og de siste årenes imponerende vekst, som AutoStore kan vise til. Selskapet ble Norges første «enhjørning» i 2019.

Veksten og den globale skaleringen har skjedd samtidig som man har beholdt en nordisk forretningsmodell der ansatte settes høyt. Mats har vært med å utvikle organisasjonen internasjonalt, med tilstedeværelse i flere store markeder.

Han ble tidlig leder - og kombinerer ydmyk tilnærming med det å stille spørsmål og utfordre. Han greier å få mennesker med seg ved å skaffe seg oversikt, forstå kunden, definere felles mål og handle på analytisk innsikt.

Topp ti unummerert: Karoline Forsberg Høiby, If

Juryens begrunnelse: Beskrives som et ledertalent uten «blindspots». De siste fem årene har hun hatt flere tunge lederjobber og mye ansvar i If i Norge. Hun har ledet organisasjoner og virksomheter med betydelige topp- eller bunnlinjer, samtidig som hun har vært avgjørende for intern system- og produktutvikling.

Referansene fremhever hvordan hun greier å kombinerer sine analytiske evner med det å jobbe godt med medarbeiderne. I flere av enhetene hun har ledet har det vært behov for betydelig endring. Karoline har med sine evner raskt kunnet analysere situasjonen, utarbeide en adekvat plan og iverksette de nødvendige omstillingene. Hun har klart å få med seg medarbeidere selv om hun ikke har vært redd for å ta vanskelige beslutninger. Karoline har blitt en kulturbærer og en sterk rollemodell for If i Norge.

Topp ti unummerert: Nora Sunde Midttun, Norsk Hydro

Juryens Begrunnelse: Nora Sunde Midttun er blant topp-10-ledertalenter, og beskrives som meget analytisk, har stor arbeidskapasitet, og tør utfordre etablerte sannheter. Hun har klare verdier og sterke synspunkter, og hun står for det hun tror på. Hun brenner for å forstå og forbedre, og er meget opptatt av at Hydro skal levere på sitt fulle potensiale - både innenfor bærekraft og lønnsomhet.

Som leder er hun flink til å trekke til seg dyktige medarbeidere, tydelig, resultatorientert og god på å gi konstruktiv kritikk.

Topp ti unummerert: Stian Grindheim, Visma

Juryens begrunnelse: Stian Grindheim er CFO i Visma og beskrives som en unik kombinasjon av å være faglig sterk, detaljorientert og samtidig strategisk. Han har evnen til å få ting gjort, og er flink til å lese mennesker og situasjoner og tilpasse seg deretter.

Stian er veldig fokusert på engasjerte og motiverte medarbeidere og er flink til å løfte frem sine ansatte. Han er god til å lytte og oppleves som en god sparringspartner og som gir anerkjennelse der det er fortjent.

Topp ti unummerert: Johanna Jeppsson, Orkla Health

JURYENS BEGRUNNELSE: Johann Jeppsson er en drivende kraft i å utvikle og iverksette digitale markedsføringsstrategier på tvers av Orkla Healths merkevarer og markeder. Hun har også vist en spesielt god evne i å få med seg viktige interessenter på veien. Hun evner hele tiden å ha kunden i fokus, og har et helhetlig perspektiv på kundereisen.

Jeppsson beskrives som utadvendt og entusiastisk, samt en som viser omtanke og hjelper til samtidig som hun er tydelig og setter forventninger til de rundt seg.

Hennes særlige evne til samarbeide med kollegaer i alle marked på tvers av fagfunksjoner trekkes frem av mange. Hun har meget sterk kommersiell drive, sterk fagekspertise og en strategisk tilnærming - noe som gjør at organisasjonen ser opp til henne, rådfører seg med henne og stoler på hennes anbefalinger og dømmekraft.

Ole Johan Langenes Vis mer byoutline Fred Ivar Utsi Klemetsen

Topp ti unummerert: Ole Johan Langenes, Fjordkraft

Juryens begrunnelse: Til tross for sin unge alder har Ole Johan Langenes hatt en sentral rolle da Fjordkraft ble børsnotert, og ble interim CFO kort etter. I tillegg til den faglige utfordringen dette innebar måtte han sette retning, sikre kompetanse gjennom rekruttering og opplæring, samt sikre motivasjon innenfor et nytt styrelsesregime. Måten han løste oppgaven på høster ros langt ut over egen organisasjon.

I rollen som interim-CFO er han blant de yngste i et børsnotert selskap noensinne, og han karakteriseres som moden, uredd og med en evne til strategisk tenkning som man normalt bare finner hos økonomidirektører med betydelig lengre fartstid. Langenes beskrives som motiverende, og med svært gode mellommenneskelige egenskaper.

I tillegg er det allerede kåret diplomvinnere i de syv underkategoriene kåringen er delt inn i.

Underkategoriene har fagspesifikke kriterier – og det er mulig å nå høyt opp på topplisten (som har mer generelle ledelses-kriterier) uten å bli premiert i en av underkategoriene, og vice-versa.

Vinnerne av årets fagkategorier, er:

Årets bærekraft: Jan Chr. Vestre

Årets organisasjonsutvikler: Mats Hovland Vikse

Årets teknologihode: Håvard Landrø Nilsen

Årets økonomistjerne: Ole Johan Langenes

Årets selskapsbygger: Børre Lobekk

Årets markedsfører: Johanna Jeppsson

Årets salgsleder: Benedicte Kristiansen