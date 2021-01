Han var sentral da Fjordkraft gikk på børs. Nå er 31-åringen «Årets økonomistjerne»

Ole Johan Langenes fra Norheimsund karakteriseres både som moden og uredd.

Ole Johan Langenes fra Norheimsund har slått seg ned i Bjørnafjorden. Der har han sittet mye på hjemmekontor i 2020. Vis mer byoutline Fred Ivar Utsi Klemetsen

BERGEN (E24): Ole Johan Langenes (31) fra Norheimsund i Hardanger er en av de yngste økonomidirektørene i et børsnotert selskap i Norge. Han hadde også en sentral rolle da selskapet ble tatt på børs.

– Det var en spesiell opplevelse, sier Langenes og forteller om da to av selskapets konserndirektører ringte i bjellen på Oslo Børs 21. mars 2018.

Overveldet

31-åringen er vinner av kategorien «Årets økonomistjerne», en av sju kategorier Ledertalentene 2020 er delt inn i. Han er også med videre som kandidat til å vinne E24s årlige næringslivskåring. Hvem som går til topps avsløres 6. januar.

– Jeg ble nesten litt overveldet av denne anerkjennelsen, må jeg si. Både stolt og ydmyk, sier Langenes.

31-åringen var ikke en typisk fotballgutt da han vokste opp i Norheimsund. I stedet gikk han på kulturskolen, der han spilte fiolin og hardingfele. I tenårene kom det golfbane mellom Norheimsund og Øystese. Det ble en ny hobby for ham.

Ole Johan Langenes hjemme i huset på Os. Han har pusset opp i koronatiden. Å reise til USA var ikke aktuelt i år. Vis mer byoutline Fred Ivar Utsi Klemetsen

Ole Johan Langenes imponerte da han var med på å ta selskapet på børs. I juryens begrunnelse står det at han i tillegg til «den faglige utfordringen dette innebar, måtte sette retning, sikre kompetanse gjennom rekruttering og opplæring, samt sikre motivasjon innenfor et nytt styrelsesregime».

«Moden» og «uredd»

«Måten han løste oppgaven på høster ros langt ut over egen organisasjon. I rollen som interim-CFO er han blant de yngste i et børsnotert selskap noensinne, og han karakteriseres som moden, uredd og med en evne til strategisk tenkning som man normalt bare finner hos økonomidirektører med betydelig

lengre fartstid».

31-åringen får også skryt for sine personlige egenskaper. Han beskrives som «motiverende og med mellommenneskelige egenskaper som får andre til å yte sitt beste.»

– Jeg synes det er viktig å bli kjent med de ulike personene jeg jobber med. For å få et godt samarbeid må vi ta vare på ulike personligheter i et selskap. Det er slik vi får det beste ut av hverandre, sier Langenes.

For det ble mye og hardt arbeid da Fjordkraft skulle på børs. Det kom godt med at Langenes, som da var regnskapssjef, er strukturert og ryddig i alt han gjør.

– Det ble mange sene kvelder med både rådgivere og revisorer i inn- og utland for å sikre at vi fulgte strenge rapporteringskrav, sier han.

Bruker humor

Selskapet gikk fra tre eiere til flere tusen. Investorpleie er nå blitt en viktig del av jobben. Hvert kvartal bruker ledelsen i selskapet 3–4 arbeidsdager på å fortelle eksisterende og potensielle investorer om driften i Fjordkraft.

Etter kvartalspresentasjonene har de roadshow med gruppemøter eller en til en. Her kan investorer og analytikere stille spørsmål for å bedre forstå strategien, resultatene og strømmarkedet, forklarer han.

– Når jeg legger frem tall synes jeg det er viktig å gjøre dette enkelt og forståelig. I interne presentasjoner kombinerer jeg det gjerne med litt humor, sier Langenes.

Voldsom vekst

Børsnoteringen har ført til en voldsom vekst for Fjordkraft. Siden selskapet ble børsnotert har verdien av selskapet økt fra rundt tre milliarder til ni milliarder kroner.

Samtidig har antallet ansatte vokst kraftig i de årene Langenes har vært ansatt. I 2013 var det 130 ansatte, nå er det rundt 400 ansatte i selskapet.

– Det har vært veldig gøy å være med på denne utviklingen, sier Langenes.

Han ble ansatt som business controller i 2013 da han var ferdig på Norges Handelshøyskole. Tre år etterpå ble han konsernregnskapssjef. Da var han 27 år. Men han var han ærlig på det han ikke kunne. Mange hadde jobbet der lenge og kjente selskapet bedre enn ham.

– Jeg spilte med åpne kort og var ærlig på hva jeg ikke kunne. Og da vi ansatte flere til regnskapsavdelingen var jeg opptatt av å finne folk som kunne andre ting enn meg, slik at vi kan utfylle hverandre, sier Langenes.

Ole Johan Langenes ble overveldet og glad da han fikk utmerkelsen «Årets økonomistjerne». Vis mer byoutline Fred Ivar Utsi Klemetsen

Setter vennlighet høyt

Det er fire ting han mener er viktig for rå levere: Høy arbeidsvilje, vennlighet, grundige forberedelser og godt humør.

Han understreker at det er en sterk lagfølelse på jobben. Lite spisse albuer. Da koronakrisen kom hadde alle de ansatte i selskapet allerede satt seg årets mål.

– Alle visste hva de skulle fokusere på selv om vi i har måttet jobbe svært adskilt fra hverandre på hjemmekontor. Et godt humør, samme hvor travelt det er, sprer seg, sier Langenes.

Strømmarkedet har endret seg kraftig siden han begynte i selskapet i 2013.

Nå jobber Norges største strømselskap med å skape ekstra tilbud som gjør at de knytter til seg de to nærmere millioner kundene strømkundene: Mobiltelefoni, en app, solcellepanel og ladekabler til elbiler er noen av kundefordelene som skal hjelpe dem i konkurransen med mange andre. Å konkurrere på strømpris er ikke lenger det viktigste når strømprisene er så lave.

Ole Johan Langenes på hjemmekontoret. På fritiden har han lagt 150 meter lister i huset. Vis mer byoutline Fred Ivar Utsi Klemetsen

Elsker å reise

På fritiden elsker 31-åringen å reise. Han og konen har besøkt alle de amerikanske statene. Like før koronaepidemien brøt ut hadde de vært på New Zealand og i Australia.

Men 2020 ble annerledes. Det siste halvåret har han vært opptatt av å pusse opp et hus i Bjørnafjorden utenfor Bergen. Eneboligen ble kjøpt i mars, omtrent da koronakrisen brøt ut.

Dermed har det blitt mye maling- og listearbeid. Ganske nøyaktig 150 meter med listverk.

– Jeg liker å tro at jeg er en praktisk anlagt økonom, sier Langenes.

Setter seg høye mål

31-åringen har hele tiden vært ambisiøs. Da han ble ansatte ble han spurt hvor han så seg selv om fem år. Det var økonomidirektør Birte Strander som intervjuet ham. Det er henne han nå vikarierer for.

– Jeg sa at jeg så for meg jobben som økonomidirektør, med litt glimt i øyet da. Det tok syv år, men nå er jeg der, sier han.

Strander er i permisjon til mai. Langenes går da tilbake i jobben som regnskapssjef.

– Ser du for deg en jobb som toppsjef i fremtiden?

– Ja, en eller annen gang – om muligheten byr seg. Det er viktig å sette seg høye mål, sier Langenes.

Derfor er Ole Johan Langenes vinner av «årets økonomistjerne»:

Juryens begrunnelse: Til tross for sin unge alder har Ole Johan Langenes hatt enbetydelig rolle i å ta selskapet på børs. I tillegg til den faglige utfordringen dette innebar måtte han sette retning, sikre kompetanse gjennom rekruttering og opplæring, samt sikre motivasjon innenfor et nytt styrelsesregime.

Måten han løste oppgaven på høster ros langt ut over egen organisasjon.

I rollen som interim-CFO er han blant de yngste i et børsnotert selskap noensinne, og han karakteriseres som moden, uredd og med en evne til strategisk tenkning som man normalt bare finner hos økonomidirektører med betydelig lengre fartstid. Langenes beskrives som motiverende, og med mellommenneskelige egenskaper som får andre til å yte sitt beste.