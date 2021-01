Voksenpoengs jobbsøkeguide: Alt du må vite for å lande jobben

Voksenpoengs jobbsøkeguide hjelper deg med å perfeksjonere CV, søknad og intervjuteknikk.

Rekrutterere Erik Falk Hansen og Kathrine Evenmo Ervik er blant gjestene som loser deg gjennom jobbsøkeprosessen Voksenpoengs jobbsøke-sesong.

E24s podkast Voksenpoeng med Nora tar deg gjennom det du trenger å vite om de store og viktige tingene du skal få på plass når du er i startgropen av voksenlivet.

På jakt etter ny jobb? Gjennom fem episoder om jobbsøk har E24s podkast Voksenpoeng fått med seg eksperter på rekruttering, evne- og IQ-tester og jobbintervjuer for å hjelpe deg med å kapre jobben du vil ha.

Du finner alle episodene der du vanligvis lytter til podkast, og i spillerene i denne artikkelen.

Episode 1: Slik perfeksjonerer du CV-en

Hvordan skriver du en god CV, hva må med og hva kan du droppe - og hva skal til for at den skiller seg ut? Rekrutterere Kathrine Evenmo Ervik og Erik Falk Hansen har drevet CV-dugnad gjennom coronatiden, og de har god oversikt over de vanligste tabbene og hva som gjør en CV skikkelig god.

Episode 2: Slik bygger du opp jobbsøknaden

Hvordan skryter man av seg selv på en god måte, hva må med, og i hvilken rekkefølge? Rekrutterere Kathrine Evenmo Ervik og Erik Falk Hansen er på plass i studio for å hjelpe deg å bygge opp en god jobbsøknad.

Episode 3: Forberedelser og gjennomføring av jobbintervju

Hva må du forberede deg på å svare på i jobbintervjuet, og hva bør du spørre om selv? HR-leder Pie Haug i IT-selskapet Vewd har lang erfaring med å intervju både ferske og erfarne jobbsøkere, og er i studio for å fortelle om hva hun ser etter når hun intervjuer.

Episode 4: IQ- og personlighetstester

Det blir stadig mer vanlig å be jobbsøkere ta ulike evne- og personlighetstester i en rekrutteringsprosess. Men hva kan de egentlig si om deg, og hvordan gjør du det best mulig på dem? Hva har du krav på etterpå hvis arbeidsgiveren har testet deg? Nicholay Tehrani i konsulentselskapet Navigio og førsteamanuensis Helene Tronstad Moe ved Høyskolen Kristiania er på plass i studio.

Episode 5: Spørsmål og svar

Partner og HR-sjef Eva Gjøvikli i Deloitte er i studio for å svare på spørsmål vi ikke fikk besvart i de fire første episodene. Hva foreslår man for eksempel i lønn, og hvordan forklarer man en dårlig jobbopplevelse som endte i kort tid i et selskap?