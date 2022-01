Easee-gründer til topps i prestisjefylt kåring

Han har bygget opp elbillade-selskapet Easee til å være verdt rundt 4 milliarder kroner. I kveld gikk Jonas Helmikstøl helt til topps i EY Entrepreneur Of The Year-finalen. Nå skal han kjempe mot 60 andre vinnere om å vinne den internasjonale tittelen.

Jonas Helmikstøl er gründer og toppsjef i Easee.

– Helmikstøl og Easee har hatt en imponerende utvikling siden etableringen i 2018, som ble belønnet med hele to priser på årets landsfinale, både hovedpris og kategoripris Young. Vi gratulerer ham med seirene – og ønsker lykke til i den internasjonale finalen i Monaco i juni, sier partner og nasjonal leder for EY Entrepreneur Of The Year, Ina K. Rosenberg, til Aftenbladet/E24.

Helmikstøl gjorde altså nærmest rent bord under kveldens finale i Oslo med å vinne både selve hovedprisen, samtidig som han ble kåret til årets unge vekstskaper.

God for 1,6 milliarder

Det var ni kandidater i finaleheatet som var klare til å kjempe om den prestisjetunge utmerkelsen «EY Entrepreneur Of The Year 2021», da landsfinalen ble arrangert torsdag kveld. Finalistene kom fra et bredt spekter av næringer, og ble alle bedømt ut fra de samme globale kriteriene: Entreprenørånd, lønnsomhet, strategisk og bærekraftig virksomhetsutvikling, innovasjon, internasjonal konkurranseevne, samt personlig integritet og påvirkningskraft.

Stavanger-selskapet Easee produserer elbilladere med smart-teknologi for hjemmebruk, som automatisk tilpasser seg alle elbiler, strømstyrker og strømnett. Easee omsatte i 2020 for 380 millioner kroner. Kapital skriver at selskapet har en betraktelig bedre omsetning, driftsmargin og vekst enn Zaptec som verdsettes til rundt 3,7 milliarder kroner.

Helmikstøl og medgründer Kjetil Næsje eier hver 27 prosent av Easee, og deres formuer er beregnet til 1,6 milliarder kroner. Det plasserer dem som nummer 264 på listen over Norges rikeste personer.

Easee har sitt hovedkontor på Forus, men har fabrikker i både Horten og på Hadeland.

EY Entrepreneur Of The Year EY Entrepreneur Of The Year er verdens største vekstskaperprogram med kåringer i over 60 land.

Hensikten med programmet er å fremheve og hedre personer som bidrar med nye ideer, satser kapital og yter egeninnsats for å skape varige verdier og arbeidsplasser.

EY Entrepreneur Of The Year er i 2022 inne i sitt 21. år i Norge og blir arrangert for 35. gang internasjonalt.

Siste års vinnere: Henrik Badin i VOW ASA (2020), Jan Christian Vestre i Vestre AS (2019), Per Grieg jr. i Grieg Seafood ASA (2018), Hans-Petter Mellerud i Zalaris ASA (2017).

EY Entrepreneur Of The Year fokuserer på vekstskaperen i selskapene. For å bli kåret til EY Entrepreneur Of The Year må man være innovativ, ha entreprenørånd, evne til å drive lønnsomt og bærekraftig, samt inneha personlig integritet og påvirkningskraft. Videre må vedkommende ha eierinteresser og inneha en ledende stilling i selskapet. Vis mer

Juryens begrunnelse

I juryens begrunnelse for Helmikstøl som Norges-vinner av hovedprisen, står det at: «Vinneren har gjennom personlig engasjement, god timing og annerledes tenkning evnet å skape en innovativ og grønn virksomhet med solid internasjonal tilstedeværelse. Vinneren har vist god evne til å se og posisjonere seg for nye markeder, å være i forkant av teknologien samtidig som det menneskelige og bærekraft ivaretas. Virksomheten har hatt en enorm økonomisk utvikling, og de er godt posisjonert for videre vekst.»

Landsfinalen ble direktesendt fra Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo. Næringsminister Jan Christian Vestre deltok, og Haddy Njie var konferansier.

– 2021-finalistene er et meget sterkt felt av vekstskapere, og jeg ønsker å gratulere alle vinnere og finalister. Å komme helt til landsfinalen i EY Entrepreneur Of The Year er virkelig en bragd – og Jonas Helmikstøl gikk helt til topps både i young og hovedpris. Han er en vekstskaper som på svært kort tid har bidratt til et sterkt grunnlag for videre satsing på elbiler - både i og utenfor Norge. Nye, grønne

næringer er avhengige av slike kreative hoder, som ser muligheter i markeder på vei opp, og markeder som trenger nye perspektiver, sier Hans-Petter Mellerud i Zalaris ASA, juryleder for EY Entrepreneur Of The Year Norge.

Videre begrunnes Helmikstøls seier i Young-kåringen slik:

«Årets young-vinner evner med gründerånd og pågangsmot å se hvilke muligheter som ligger i markedet samt å gripe dem. Siden etableringen har pilene nærmest pekt rett oppover. Ved å sette menneskene og bærekraft i sentrum, har vinneren skapt et visjonært og verdibasert selskap med god internasjonal tilstedeværelse og solid potensial».