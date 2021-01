Oljefondssjefens seks råd til unge ledere

Tålmodighet, mellommenneskelige relasjoner og egen motivasjon er noe av det oljefondssjefen trekker frem.

Oljefondets tredje sjef Nicolai Tangen tok over etter Yngve Slyngstad i fjor. Vis mer byoutline Gisle Oddstad

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Nicolai Tangen møter E24 digitalt for å gi sine beste tips til unge ledere i forbindelse med Ledertalentene-kåringen, hvor vinneren avsløres i en TV-sending onsdag klokken 13.00.

Når det kommer til hans egen vei til først bankmann, så investor og hedgefond-manager – og til slutt stillingen som oljefondssjef, forklarer Tangen at det er viktig å spørre folk om råd. Men enda viktigere er det å takke skikkelig og følge opp etterpå.

– Jeg har veldig troen på at man skal spørre folk om råd, og det er en veldig fin og positiv ting, men det er mange som kvier seg for det. Grunnen til at du skal spørre er fordi du får gode råd, men også det at folk liker å hjelpe om de kan. Så viser det at du er ydmyk og gjerne vil lære.

Hvert år siden 2009 har E24 kåret landets største næringslivstalenter under 35 år. I morgen, onsdag 6. januar, offentliggjøres listen på de vel 80 navnene juryen vil trekke frem for 2020. Den øverste på denne listen vil få tittelen «årets ledertalent». Følg finalen i TV-sending her på E24 fra klokken 13.00.

På spørsmål om hvilke råd han ville gitt seg selv som ung svarer Tangen at hovedrådet er å være tålmodig.

– Du har bedre tid enn du tror. Du skal være i hver jobb i minst fem år, det tror jeg er det viktigste rådet jeg ville gitt meg selv. Når du er ung så tror du at du har så innmari dårlig tid, men det har du jo ikke, du har veldig god tid.

Tangens seks tips

Så hva er så hans råd til unge, up-and-coming ledertalenter i næringslivet?

Finn frem til hva som driver deg.

– Hva er din indre motivasjon? For det må ikke bare handle om lønn og penger, det må handle om noe litt mer meningsfylt enn det, sier Tangen.

Man skal gi alt man får av ære og komplimenter videre til andre.

– Det er noen som har sagt en gang at det ikke er noen grense for hva du kan oppnå om du ikke bryr deg om hvem som får æren, det tenker jeg er veldig viktig.

Det er viktig å dele all informasjon og være åpen med alle.

Så er det viktig å gå mot strømmen.

– Gjør det motsatte av alle andre. Det er spesielt viktig i investeringsverden.

Møt så mange forskjellige mennesker du kan, og ha ulike venner.

– Det gir kreativitet, og det er der gode ideer kommer fra.

Det er viktig å ha det moro, og ikke ta deg selv for høytidelig.

– Jeg forsøker å ta meg selv så lite høytidelig jeg bare kan hele tiden, legger Tangen til.

– Se dine ansatte

Tangen beskriver fjoråret som et år fylt med utfordringer og oppoverbakke for ham selv.

– Sånn sett kan mitt år sammenlignes med det 2020 alle andre også hadde, sier han.

Flere ledere har fått sitt første møte med en krise under coronapandemien, og Tangen råder de til å holde så mye kontakt med de ansatte som de bare kan.

– Øk internkommunikasjonen og vær tilgjengelig. Når det kommer til å takle ansvar må man være systematisk og jobbe tett sammen i ledergruppen, dra lasset sammen og støtt hverandre gjennom de vanskelige situasjonene.

Han understreker også at man må passe på å se sine ansatte, særlig når kommunikasjonen minskes.

Tangen beskriver seg selv som en som er glad i mennesker. På spørsmål om han føler at han former de han er mentor for på noen måte, svarer han:

– Jeg føler jo at jeg hjelper de med å forme seg selv. Jeg forsøker å krystallisere hva de er flinke til, og hva de egentlig er interessert i.

– Hvem var det du ringte da du støtte på utfordringer tidligere i din karriere?

– Jeg inviterte den første sjefen jeg hadde i Sørlandsbanken på lunsj da jeg feiret min femtiårsdag. Det var kun et fåtall nære inviterte. Der jobbet jeg da jeg var yngre enn 18 år gammel. Det var bare noen veldig få stykker som var invitert, så jeg tenker det er viktig å følge opp og holde folk inkludert i det du driver med.

600 søknader til sommerprogram

Tangen forsøker å treffe så mange av sine ansatte som han kan, så ofte han kan.

– Nå er det dessverre ikke så mange på kontoret, det syns jeg er veldig synd. Sånn er det dessverre. Jeg kommer til å fortsette å bruke mer tid med de som kommer inn på trainee-programmet, og de som kommer inn på sommerprogrammet vårt.

20 unge mennesker med «variert og bred bakgrunn» vil tas opp. Tangen forklarer at det har kommet inn over 600 søknader til sommerprogrammet.

– Vi håper det vil få opp mangfoldet i organisasjonen. Samtidig tror vi det er viktig å få inn folk som tenker annerledes inn i kapitalforvaltningsbransjen tidlig.

I tillegg relanserer NBIM et toårig talentprogram som tar opp sisteårsstudenter som vil jobbe i oljefondet. Kandidater som presterer ekstra godt i løpet av programmet, kan også kvalifisere seg for sponset utdanning.

– Det er noe vi i NBIM er veldig stolte av, at vi har utdannet flinke folk. Jeg tenker vi bør bli enda flinkere til å feire suksess som våre ansatte har andre steder, og at vi bør være en slags generator for kapitalforvaltningsindustrien i Norge, det tenker vi å gjøre enda tydeligere fremover.

