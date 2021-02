Jon Ingemundsen 32 år gammal fekk ho toppjobb i kraftbransjen Ho kjem frå ein oljefamilie, men sjølv ville ho gjera noko anna. No sit ho med ansvaret for 13 vasskraftverk.

Eit motbakkeløp i Loen blei starten på ein kometkarriere i kraftbransjen for Linda Haugvaldstad.

Før ho var tretti, hadde ho fått ansvaret for eit milliardprosjekt. Då prosjektet var fullført, kjente ho at ho mangla ansvar på jobb og begynte med paragliding for å få nok utfordringar.

Men no vurderer ho å selja paraglideren, noko som tydar på at den nye toppjobben i eit av dei største kraftselskapa i Norge, gjev ho nok ansvar til at ho kan trivast.