Gjennom pandemien har Equinors Arne Gürtner pendlet mellom Norge og Storbritannia. Det har resultert i mange perioder i karantene og utallige coronatester.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

– Coronapandemien har ikke gjort pendling over landegrensen så enkelt, sier Arne Gürtner, direktør for Equinors olje- og gassvirksomhet i Storbritannia og Irland.

Han sitter i karantene hjemme i Trondheim etter å ha vært på reise uken før. Dette er langt fra første gang han gjør dette.

– Jeg regner med at jeg har sittet mellom 70 og 80 dager i karantene siden sommeren.

Arne Gürtner ute på jobb. Vis mer byoutline Privat

Gürtner anslår at han har reist fram og tilbake til den skotske byen Aberdeen seks-sju ganger mellom sommeren og julen i fjor. Forrige uke var første gang han reiste i år, og han har planlagt en ny reise rett over påske.

Anbefalinger og forbud i stadig endring har ført til hodebry for mange, og ekstra vanskelig er det når man skal holde seg oppdatert på retningslinjene i flere land:

– Det er en kompliserende faktor at man må holde seg oppdatert på restriksjoner og tiltak på begge sider. Jobben vår er å handle i henhold til regelverket, og dette kan vi som industribedrift. Det er ikke nytt å forholde seg til sett med regler, men det er nytt at endringene skjer så hyppig, sier han.

Antallet reiser har også resultert i mange coronatester:

– Det har vært testing opptil fem ganger i forbindelse med hver reise. Jeg har måttet teste meg på begge sider, så det har blitt en del tester.

– Hva synes familien om at du sitter så mye i karantene?

– Da må du spørre kona mi. De er glade når jeg slipper ut av karantene. Det er en pandemi, det er mange som må ta del i dugnaden og for å holde hjulene i gang, så det er det jeg gjør.

Reiser når det er nødvendig

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige.

Hver gang Gürtner skal reise, diskuteres dette innad i bedriften, og ifølge ham selv er reiseaktiviteten hans betydelig redusert. Før pandemien reiste han hver uke.

– Når det er nødvendig å ivareta de ansatte i Aberdeen og følge våre operasjoner direkte, så har jeg reist over. Jeg har også vært heldig fordi jeg jobber i en industri som er kategorisert som kritisk i UK. Myndighetene mener det er nødvendig, og jeg har derfor sluppet å sitte så mye i karantene der, kun på fritiden – men jeg må testes.

Gjennom coronapandemien har Equinors Arne Gürtner pendlet mellom Norge og Storbritannia. Vis mer byoutline Michal Wachucik / Abermedia

Ved innreise i Storbritannia må han fremvise negativt coronatestsvar, fylle ut skjema for innreise og dokumentere at han er på jobbreise. Det samme gjelder i Norge:

– Jeg må ha med brev fra arbeidsgiver.

Gürtner sier det er viktig å være til stede, spesielt for å følge opp driften offshore.

– Noen ganger er man avhengig av å være til stede og være der for dine ansatte i andre land. Som leder får man ikke den samme personlige kontakten over Teams. Man trenger praten ved kaffemaskinen og møte andre jeg ellers ikke møter. Det er viktig, også for å høre på de lenger ned i organisasjonen og vite hva de er opptatt av.

Føler seg privilegert

– I perioder med høy smitte i Storbritannia har jeg vært så privilegert at jeg har kunnet nedjustere reisingen min. Jeg har sittet mange timer på hjemmekontor i Norge, hjemme med familien min.

Han sier det er mange som har det verre enn han:

– Mange har det vanskeligere, for eksempel de som har mistet jobben sin. Så min belastning er ikke så stor sett i sammenheng.

Han peker også på betydningen av å holde hjulene i gang for økonomien:

– Dugnaden handler ikke bare om å vaske hender og bruke munnbind. Det handler om å fortsatt skape verdier og sikre arbeidsplasser.

For Gürtner som sjef er det viktig å kunne være til stede, også offshore. Vis mer byoutline Emma White/Equinor

Nedgang i reiser hos Equinor

E24 har spurt Statistisk sentralbyrå (SSB) og NHO om oppdaterte tall på hvor mange nordmenn som har pendlet til utlandet under pandemien. Hverken SSB eller NHO har tall på dette.

SSB publiserte denne uken en artikkel om hvor mange nordmenn som pendlet til jobb i et annet nordisk land i 2015. Utenom dette har SSB lite data på området.

Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale virksomhet, sier det er og har vært betydelig redusert reisevirksomhet i selskapet generelt.

– Arne er mer unntaket enn regelen. Vi har ikke gått ned til null reiser, men vi har hatt en betydelig nedgang. Vi bruker digitale verktøy, men andre ganger er det behov for å møte fysisk, sier Haaland og legger til at de ikke tror Teams vil ta over all møtevirksomhet på sikt.

Publisert: 28. mars 2021 17:03 Oppdatert: 28. mars 2021 17:22