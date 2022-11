Christina Moe Gjerde er årets ledertalent: – Pappa er mitt lederidol

Norden-sjef Christina Moe Gjerde (31) i Voi topper lista over årets ledertalenter i E24s kåring for 2022.

Christina Moe Gjerde (31) i Voi vinner førsteplassen og tittelen Årets ledertalent 2022. Det ble annonsert på E24s Ledertalent-arrangement på Sentralen i Oslo onsdag 30. november.

– Jeg er helt målløs og skjelven, det varmer virkelig, sa vinneren da hun tok imot blomster på scenen.

Det er fjortende gang E24 gjennomfører Ledertalentene, for å peke ut de fremste lederne under 35 år i norsk næringsliv.

Se øyeblikket:

Unik evne til å motivere og bygge lag

«Christina er Årets ledertalent med store bokstaver!» skriver juryen i sin begrunnelse.

De trekker frem at Moe Gjerde har «en unik evne til å motivere og bygge lag».

– Det handler om å tro på det du holder på med, da får du med deg folk, sier vinneren.

Den 31 år gamle bergenseren har vært med på å bygge opp Voi Technology. Siden 2021 har hun vært leder for Vois virksomhet i hele Norden. Under hennes ledelse har de gått fra 30 til 400 ansatte.

– Pappa er mitt lederidol. Han ser folk og de vil være med han. Det er det jeg forsøker å få til selv også, sier Moe Gjerde.

SKAPER VEKST: Under Moe Gjerdes ledelse har Voi gått fra 30 til 400 ansatte i Norden.

Kraftig vekst

Årlig står Voi bak nesten 30 millioner sparkesykkelturer i Norden.

Som Norden-sjef har Moe Gjerde budsjettansvar for en omsetning på over 400 millioner kroner. I fjor økte inntektene til selskapet med over 55 prosent.

Ledertalent-vinneren er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og UC Berkeley. Tidligere har hun arbeidet som konsulent i EY og AVI Consulting, blant annet med større endringsprosesser for norske og utenlandske virksomheter.

LAGBYGGER: Christina Moe Gjerde har ifølge juryen «en unik evne til å motivere og bygge lag».

Omdiskuterte sparkesykler

Det har vært mye kontroverser rundt sparkesyklenes inntog i bybildet de siste årene.

Juryen trekker også frem måten Moe Gjerde har håndtert dette på:

«I en bransje som har møtt mye kritikk har hun også klart å snu kritikere til fans på tvers av myndigheter, samarbeidspartnere og befolkningen generelt», skriver de.

Til ledertalentkåringen i år kom det inn over 350 tips om unge ledere. Disse er nøye vurdert ved hjelp av flere fageksperter, rekrutteringsbyrået Mercuri Urval og til slutt juryen som har konkludert.

Derfor er Christina Moe Gjerde Årets ledertalent 2022 Her er juryens begrunnelse i sin helhet: «Christina er "Årets ledertalent" med store bokstaver! Hun har siden 2019 bygget og ledet el-sparkesykkelkometen Voi i Norden, med imponerende resultater. Selskapet har under hennes ledelse gått fra 30 til 400 ansatte i Norden, og har på tvers av Norge, Sverige, Finland og Danmark en omsetning på 400 millioner. De gjennomfører årlig nesten 30 millioner sparkesykkelturer – noe som kommer både kunder og klima til gode. Som leder har hun en stor følgerskare, og flere av hennes referanser sier de vil følge etter henne på hennes neste eventyr når den tid kommer. Hennes kollegaer beskriver henne som en leder med ekstrem kapasitet og oversikt, skarp nese for forbedringer og effektiviseringer, og en real fighter som aldri gir seg. I en bransje som har møtt mye kritikk har hun også klart å snu kritikere til fans på tvers av myndigheter, samarbeidspartnere og befolkningen generelt. Hun har en unik evne til å motivere og bygge lag, og Vois suksess er i stor grad knyttet til riktige ansettelser og tydelige mål for hva som er viktigst for folkene og selskapet. Flere sier hun er den mest inspirerende lederen de noensinne har jobbet med, og juryen er mektig imponert.» Vis mer