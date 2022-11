Er det greit å spørre hva kolleger tjener? Slik ville eksperten tatt lønnspraten.

Alle er ikke like komfortable med å snakke om lønn, sier eksperten.

Lønn er et tema som er viktig for de aller fleste arbeidstagere, og lønn er en avtale du som arbeidstager har inngått med arbeidsgiver. Kontrakten skal inneholde informasjon om lønn slik at du som arbeidstager har oversikt over forventet avlønning.