Ny mastergrad ga alle studentene jobb: – Tyder på at kompetansen er etterspurt

Innspill og tilbakemeldinger fra næringslivet har vært avgjørende for utformingen av et masterstudium som kombinerer fagene forretningsjus og økonomi ved BI.

27 studenter, 20 kvinner og syv menn, ble denne uken ferdig med mastergrad i forretningsjus og økonomi ved BI. Graden er den første av sitt slag her til lands. Her er noen av dem i forbindelse med en markering av avslutningen. Vis mer byoutline BI

– Ingen studenter i Norge kan så mye om hvordan selskaper henter penger som disse, sier faglig ansvarlig på studiet.

Mandag denne uken avholdt BI en markering for det første kullet med avgangsstudenter på det som er det første studiet i sitt slag i Norge: en mastergrad i forretningsjus og økonomi.

Så godt som alle studentene på masterprogrammet fikk relevant jobb før studiet var over, opplyser førsteamanuensis og ansvarlig for det faglige innholdet på studiet Eivind Furuseth ved BI.

– Alle som har søkt har fått jobb. Dette tyder på at kompetansen de har tilegnet seg gjennom studiet er etterspurt. Det er morsomme og relevante jobber, sier Furuseth til E24.

Han opplyser at det blant annet dreier seg om stillinger i skatteavdelinger i de største advokatfirmaene i Oslo, i offentlige virksomheter og i privat sektor.

Jobber i skjæringspunktet mellom to fag

27 studenter ble ferdig med graden nå. Syv menn og 20 kvinner, blant dem studentene Trude Kvaløyseter og Gina Kviseth.

Mens Kviseth startet i jobb som skatterådgiver hos advokatfirmaet PwC allerede i januar mens hun skrev masteroppgave, begynner Kvaløyseter i jobb som junior fondsadministrator for alternative investeringsfond i Permian.

Kvaløyseter og Kviseth forteller at mange av studentene på mastergraden har fått jobb i de fire store revisjonsselskapene, EY, KPMG, PWC og Deloitte, i avdelinger som consulting, financial risk, deals, skatt og revisjon. Andre studenter har fått stillinger som transaksjonsrådgivere, eller skal jobbe mot antihvitvasking i forskjellige banker, IT-selskaper og advokatselskap.

– Vi får mye stillinger hvor man ser behov for å kunne både jus og økonomi, altså jobber som er i skjæringspunktet, sier de to studentene.

Rett24 har også omtalt avslutningen av det nye masterprogrammet.

Trude Kvaløyseter og Gina Kviseth under en markering av studentene denne uken. Vis mer byoutline BI

Har lyttet til næringslivet

Furuseth forteller at BI har vært opptatt av å lytte til arbeidsgivernes behov.

– Vi har sett på hva næringslivet trenger. Ved utformingen av studiet satte vi sammen et advisory board, med representanter både fra næringslivet og advokatbransjen, som vi har brukt mye.

Det toårige masterprogrammet er satt sammen av forretningsjuridiske og økonomiske fag, og er inspirert av lignende studier i Danmark, Nederland og Sverige som er svært populære, ifølge Furuseth.

Han er ikke bekymret for at studentene skal få «litt av det ene og litt av det andre», i stedet for spisset kompetanse på ett område.

– Det er jo ikke slik at de får «litt» av noe og «litt» av noe annet. De får ganske mye av både økonomi og jus, men på avgrensede områder, som for eksempel finansiering, skatt og compliance. Jeg tør driste den påstanden at ingen studenter i Norge kan så mye om for eksempel hvordan både børsnoterte og ikke-noterte selskaper henter penger som disse, sier Furseth.

– Det er noe vi har fått tilbakemelding fra næringslivet på også, at de ordinære jusstudentene mangler økonomisk forståelse. Så det er noe vi har jobbet litt med, sier han.

Førsteamanuensis Eivind Furuseth ved BI er sammen med Siv Staubo ansvarlig for det faglige innholdet på jus-øk-masterstudiet. Vis mer

Advokat Arnhild Dordi Gjønnes i NHO deltok i prosessen som ledet frem til at BI startet opp masterprogrammet.

Hun sier hun hadde tro på det da, og har fått økt tro etter at det viste seg at studentene ble godt mottatt på arbeidsmarkedet.

– Med denne utdanningen får du personer som kan se problemstillinger som er viktig for bedriften, Det er ikke alltid du trenger en jurist eller økonom, det kan hende det er nok at du ser problemstillingene og løser dem derfra, sier Gjønnes til E24.

Skal søke om å tilby fullt jusstudium

Bakgrunn for at BI etablerte mastergraden i forretningsjus og økonomi, var et ønske om å kunne tilby en hel jusutdanning.

Frem til nå har det vært forskriftsbestemt at kun universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø skulle få tilby jusutdanninger.

Dette er imidlertid endret, slik at BI nå kan søke utdanningsorganet NOKUT om å få godkjenning til å starte et fullt jusstudium fra høsten 2022 av.

– Universitetene tilbyr begrensede plasser, og vi har gjort litt undersøkelser på det og mener det er større etterspørsel i markedet etter denne type utdannelse. Vi vil nok vinkle vår utdanning mer mot næringslivet slik at vi blander inn mer av økonomiske fag. Vi kommer samtidig til å fortsette med den toårige mastergraden. Vi ser verdien av studiet og mener det fortsatt er marked for det, sier Furuseth.