Helle Thorning-Schmidt om kvinneandel i styrer: – Ikke plass til flere unnskyldninger

Danmarks første kvinnelige statsminister Helle Thorning-Schmidt mener Norge er et godt forbilde for de andre nordiske landene i arbeidet for likestilling i styrene.

ØNSKER FLERE KVINNER: Danmarks tidligere statsminister, Helle Thorning-Schmidt, mener man må lete etter styremedlemmer utenfor egne nettverk. Her før Eksportkonferansen tirsdag.

– Jeg har sett hva som har virket i Norge, og kan forstå at man vil ta noen nye skritt. Og jeg synes det er spennende at Norge går foran på dette området, sier den tidligere danske statsministeren Helle Thorning-Schmidt om at regjeringen nå foreslår krav 40 prosent kvinneandel i norske AS-styrer.

Mandag gikk høringsfristen ut for høringen om bedre kjønnsbalanse i ledelsen i norske selskaper.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ønsker innføring av krav om at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styrene i norske selskaper.

Norge har allerede krav om 40 prosent kvinneandel i alle norske ASA ASAAlmennaksjeselskaper. En organisasjonsform brukt av børsnoterte selskaper.-selskaper. Det nye forslaget skal gjelde AS ASAksjeselskap, ikke børsnotert, ofte færre aksjonærer enn et ASA. Aksjonærene er ikke ansvarlig for selskapets gjeld og forpliktelser, det gjelder også i ASA.-selskaper.

Danmarks tidligere statsminister sier hun ikke kom langt nok med å få kvinner inn i styrene i danske selskaper da hun hadde makten. Den gang valgte de å gå for det hun kaller en frivillig modell der de ba selskapene frivillig sørge for at det blir flere kvinner i styrene.

Da hun gikk inn som statsminister i 2011 hadde regjeringen store ambisjoner om å innføre kjønnskvoter i børsnoterte selskaper, skriver Berlinske.

– Det jeg kan konstatere fra et dansk synspunkt er at det ikke har vært tilstrekkelig å be selskapene om å frivillig sørge for at det blir flere kvinner i styrene. I Danmark må vi også tenke på hvordan vi kan bruke nye verktøy for å få dette til å skje, sier Thorning-Schmidt som tirsdag deltok på Eksportkonferansen.

Dette foreslår regjeringen At større aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, stiftelser og boligbyggelag skal ha et krav om at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent av medlemmene i styret. Kravet til antall styremedlemmer av hver kjønn er avhengig av det totale antallet styremedlemmer, og i styrer med tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Kravet vil ikke gjelde for de minste bedriftene. Kilde: regjeringen.no Vis mer

Kvalifiserte kvinner

Mest sannsynlig vil et slikt krav føre til at opp mot 10.000 norske selskaper må ut og jakte kvinner til styrene sine, og det kanskje allerede fra neste år.

I et høringssvar anslår Finansforbundet at dersom utviklingen for kvinneandel i norske AS-styrer fortsetter som den har gjort siden 2006, vil det ta omtrent 100 år før man oppnår en kvinneandel på 40 prosent.

Helle Thorning-Schmidt er tydelig på at hun mener det er en dårlig unnskyldning å si at det er vanskelig å finne kvinner til slike verv.

– Nå er det ikke plass til flere unnskyldninger. Kvinnene finnes, de vil og de er klare.

I SAMME STYRE: Helle Thorning-Schmidt og norske Karoline Nystrøm (t.h.) sitter sammen styret i nettverket SelectionF.

Hun var med på å starte nettverket SelectionF i Danmark for noen år siden, med fokus å finne kvinner som kvalifiserer til styreverv og få flere kvinner inn i styrer. Via plattformen deres kan bedrifter mot betaling få tilgang til databasen over kvinnelige styrekandidater.

I januar i år kom nettverket til Norge.

– Rekrutterer fra eget nettverk

Thorning-Schmidt sier et av problemene er hvordan selskapene rekrutterer til styrene.

– Det er mange menn som velger hvem de tar inn i styrene fra sitt eget nettverk fremfor å søke bredere.

Den tidligere statsministeren mener det er viktig for selskapene og tenke på mangfold i styrene og ledelsen for å være attraktiv for arbeidstagere.

– Man må huske at om man er et ungt menneske som søker inn i en virksomhet så tror jeg det er mange som vil se på selskapets ledelse og styre. Dersom det kun sitter gamle menn i styret, så vil nok mange unge mennesker tenke at det er et selskap som ikke representerer mine verdier, sier hun.