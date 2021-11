Tjente sine første millioner som student

Selskapet hans er verdsatt til tre milliarder kroner. Men Tibber-gründer Edgeir Aksnes har ennå ikke tatt ut mer enn en ganske gjennomsnittlig norsk lønn: – Vi kan ikke bare gå rundt og sløse.

Publisert: I går 18:03

– Jeg har nok alltid vært veldig fascinert av å utforske, vært veldig nysgjerrig.

Edgeir Aksnes, gründer bak strømselskapet Tibber, snakker ikke om hvorfor han ble gründer, men hvorfor drømmen veldig lenge var å bli astronaut.

– Bare tanken på å sitte i et romskip og se på stjernene og galaksen, det føltes jo veldig eventyrlig.

E24 lurer på om ikke fascinasjonen for verdensrommet likevel er grunnen til at han startet for seg selv. Vil han bli som Amazon-gründer Jeff Bezos og tjene nok penger til en privat romferd?

– Den planen har vi i hvert fall ikke offentliggjort, sier Aksnes med en god latter.

– Men jeg ser jo veldig hvorfor disse store tech-gründerne ... Det som driver deg er jo eventyrtrang. Det er mye risiko involvert, mye man skal utforske som ellers ikke er gjort før. Så jeg skjønner hvorfor de holder på på den måten, og så er det nok en fryktelig god debatt om det er det man skal bruke tid og penger på, sier Aksnes i ukens episode av E24s podkast Voksenpoeng

Hør hele intervjuet der du vanligvis finner dine podkaster, eller i spilleren under.

– Ingenting fungerte

Det ble ikke noen astronomikarriere på Aksnes – men han har i det minste fått med seg astronomisk vekst i sitt eget selskap.

Siden oppstarten har omsetningen gjort hundregangen. I sommer ble Tibber verdsatt til tre milliarder kroner.

Men det er langt fra Aksnes første forsøk på oppstart. Da han startet på videregående skole hadde han allerede vært innom karriereplaner som astronaut, lege, kaptein og flyger. Så oppdaget han teknologi og programmering. I en påskeferie lærte han seg å kode, for så å bruke noen måneder på et opplæringsprogram han forsøkte å selge til skolen sin.

– Så jeg booket et møte med rektor. Jeg skulle demonstrere greiene, så jeg kom med det på en sånn gammel diskett. Ingenting fungerte, men det var første forsøk på å gjøre business med software.

– Du må ha vært ganske god til å kode?

– Nei, overhodet ikke! Sett i ettertid gjorde jeg jo alle mulige feil. Det var ikke noe marked for det og ingenting fungerte. Men det var tilfredsstillende å få kanalisert såpass mye energi inn i noe sånt. Jeg tror det har hjulpet meg senere, sier Aksnes.

Om det ikke ble noen knallsuksess på første forsøk, fant han i det minste ut hva han skulle studere. Turen gikk fra lille Vik i Sogn til Trondheim for å bli sivilingeniør. Aksnes fant seg ikke umiddelbart til rette i storbyen – overgangene ble mange og store.

– Men så fant jeg et sånt startupmiljø, Start NTNU. Vi var 30 studenter som jobbet for entreprenørskap og innovasjon. Det var vel egentlig da jeg følte meg virkelig hjemme. Det tok litt tid.

Solgte selskap som student

I løpet av studietiden ble det flere gründerprosjekter. Noen kom seg aldri på beina, andre var ikke skalerbare. Men midt i studietiden traff Aksnes og to andre studenter fra startupmiljøet i Trondheim blink med en startup som lagde digitale løsninger for helsesektoren.

Da studentene fikk vitnemålet sitt, hadde de akkurat solgt selskapet til Visma. Aksnes satt igjen med to millioner kroner.

– For en student er jo det helt fantastisk, sier Aksnes.

Pengene gikk dog hverken til øl eller sportsbil. Den nyutdannede sivilingeniøren var beinhard med seg selv: Dette skulle være startkapitalen til neste prosjekt. Alt han hadde investert av tid og kreativitet, skulle føres videre. Hus, bil og andre daglige utgifter, skulle finansieres på andre måter.

– Det jeg ikke visste da, var at det skulle ta 11 år før jeg kom opp med neste businessidé

Fra direktørlønning til nullinntekt

Vitnemålet fra NTNU fikk Aksnes aldri bruk for. Alle gründerne i helsetech-startupen ble tilbudt jobb i Visma da de solgte firmaet. Aksnes var innom flere områder der, og jobbet blant annet som utviklingssjef og produktsjef.

Etter fem år i Visma ble han tilbudt jobb i Elis AS, som senere ble til Enoro AS. Det ble hans første møte med strømbransjen: Selskapet leverte programvareløsninger til energiindustrien.

Der møtte han også medgründer Daniel Lindén. De to beundret tidens nyvinninger, som Spotify, Uber og Airbnb. Og de irriterte seg over mangelen på lignende innovasjoner de så i sin egen bransje.

– Vi var så overbevist om at her må det komme noe helt annet enn de gamle, trauste selskapene med det vi kalte fossile businessmodeller. Vi begynte å kalle dem dinosaurer, for dette her må jo dø ut, dette er ikke fremtiden.

De kommende gründerne, som da satt på feite direktørlønninger, begynte å leke med tanken på noe nytt. En tjeneste som ikke skulle tjene penger på at folk bruker så mye strøm som mulig, og som kunne være levedyktige uten telefonselgere.

Etter noen måneders prat, kom konklusjonen i en telefonsamtale. Enten måtte de si opp og satse, eller så måtte de slutte å snakke om dette.

– Dagen etter sa vi opp jobbene, begge to.

Feite direktørlønninger ble byttet ut med null inntekt og total gründerfrihet.

– Jeg følte meg ekstremt fri den dagen. Så gikk det noen dager, og da begynte vi å føle på desperasjon. Hva har vi gjort nå? Vi vet ikke nøyaktig hva vi skal gjøre, hvordan vi skal få dette til å fly og hvordan det skal gå med økonomien vår. Det var en ekstrem fase, sier Aksnes.

Vil ikke på børs - ennå

Etter flere runder på businessmodell, fikk de stablet appen Tibber på beina. Selskapet kjøper den billigste strømmen de finner, selger den videre uten påslag, og tjener heller penger på en fast månedlig månedsavgift.

Planen videre er også å tjene mer på salg av produkter for å gjøre husholdninger mer strømeffektive – og selvforsynte med strøm.

Selskapet tjente raskt penger – og fikk storinvestorer som Petter Stordalen på laget. Men selve gjennombruddet mener Aksnes selv ikke kom før rundt slutten av 2018, tre år etter oppstart.

– Vi ønsket oss et produkt som kunne skalere av seg selv, som ble så bra at folk pratet om det, så du får en viral spredning. Det tok lang tid før det nådde et nivå vi var fornøyd med.

Fem år etter oppstart kan Aksnes være fornøyd. Da Tibber i sommer fikk Schibsted inn på eiersiden, ble selskapet altså verdsatt til tre milliarder kroner. Aksnes sitter selv igjen med rundt 15 prosent av aksjene.

Gründeren mener Tibber sannsynligvis skal på børs – men ikke nå.

– Jeg har ikke lyst til å gå på børs og så går det som en jojo. Akkurat nå er vi i en såkalt hypervekstfase. Den er så ekstrem, og den krever veldig kompetente investorer.

– Vi kan ikke bare gå rundt og sløse

Hypervekst og milliardverdsetting til tross – Aksnes har ikke blitt rik på gründerprosjektet ennå. Etter at de oppsparte midlene fra første vellykkede gründerprosjekt var brukt opp, begynte han og medgründeren å ta ut en beskjeden lønn på 400.000 kroner.

De siste årene har de nærmet seg det Aksnes selv beskriver som et «levelig nivå». Men nøkternt har det vært hele veien. I fjor tok han ut en lønn på 561.000 kroner.

– Så skal det sies at privatøkonomien min var veldig ok da vi startet Tibber. Jeg hadde et fullt nedbetalt hus, så jeg trengte ikke å tenke på det. Så jeg har vært heldig med utgangspunktet, men jeg har også tenkt at skal vi lykkes i business, må vi gjøre de viktigste tingene. Vi kan ikke bare gå rundt og sløse, hverken privat eller i business, sier Aksnes.

– La oss si at dere går på børs, du realiserer noen av aksjene dine og får inn noe skikkelig «fuck you money» – hva er den første luksusen du spanderer på deg selv?

Aksnes ler og drar på det – han bedyrer at han ikke savner materielle ting. Det blir ikke noe slott eller sportsbil.

– Jeg er mer opptatt av å gjøre noe kult med ungene og venner. Jeg er helt «obsessed» av å klatre nå for tiden, så skulle jeg unne meg noe luksus er det mer å ta noen sabbatsmåneder og bare reise og klatre.

– Eller ta med barna til verdensrommet?

– Ja! Haha.

Når dagen kanskje kommer for børsnotering, er han ikke sikker på om han fortsatt vil være i selskapet. Hittil har han brukt hver sommer til å se an om han skal fortsette, eller gi tøylene videre.

– Jeg kan ikke svare for hva jeg konkluderer med til neste år, men så lenge jeg føler selv at her er det utfordringer, så er det full guffe og da ser jeg ingen grunn til å stoppe.

– Men den dagen Tibber er et superstabilt børsnotert selskap der ingenting skjer, da blir det et nytt prosjekt?

– Det tror jeg at jeg kan garantere, at den dagen vil det nok være noen andre som leder det, sier Aksnes.

