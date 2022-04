Vinneren av «årets bærekraft» i Ledertalentene: – Se deg selv i speilet - og ikke tenk på penger!

Han kommer gjerne i shorts på jobb, mediterer hver morgen og har ansatt en egen «head of love». Easee-gründer Jonas Helmikstøl (33) er ikke helt som andre ledere.

ANNERLEDES-SJEFEN: - Hos oss er det ikke viktig hvordan folk for eksempel kler seg på jobb. Hvis man presterer best i joggedress - ja, så kommer man på jobb i joggedress, forteller Jonas Helmikstøl.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Men la oss bare aller først slippe nyheten som er utgangspunktet for dette intervjuet: Jonas Helmikstøl er vinner av kategorien «årets bærekraft» i E24-kåringen Ledertalentene.

– Så kjekt! Bærekraft er en ekstra gjev kategori å vinne for oss i Easee, sier Jonas Helmikstøl til Aftenbladet/E24.

Avlaster strømnettet

Stavanger-selskapet produserer ladestasjoner til elbiler med smart-teknologi for hjemmebruk, som automatisk tilpasser seg alle elbiler, strømstyrker og strømnett.

– Bærekraft for meg er todelt. Det ene handler om å gjøre våre produkter så lite ressurskrevende som mulig. Minst mulig avtrykk på verden. Mer detaljert handler det om alt fra komponenter og materialer til emballasje.

– For eksempel har våre produkter spesialdesignet emballasje for å være plassbesparende. Da kan vi transportere mange flere om gangen og redusere antall reiser fra fabrikken. Målsettingen er på sikt å bidra til et nullutslippssamfunn hvor vi er bidragsytere til et sterkere samfunn på flere nivåer.

– Den andre delen handler om å kunne bidra til en bærekraftig utvikling av strømnettet vi har i dag, noe som vil være helt avgjørende for kommende generasjoners bruk og forbruk av elektrisitet.

– Hvordan kan det gjøres?

– Blant annet ved å avlaste et allerede svært presset strømnett, i de mest kritiske periodene. For vår del har vi utviklet en slags ventil i våre ladestasjoner som gjør at de kan styres inn mot tider av døgnet hvor det er mindre pågang. På den måten vil vi kunne få en jevnere fordeling og belastning av strømnettet.



Derfor vinner Jonas Helmikstøl kategorien «årets bærekraft»: Dette er juryens begrunnelse: Jonas har etablert og utviklet et av klodens mest hurtigvoksende selskap innen grønn teknologi. Han og resten av Easee drives av å skape en mer rettferdig og bærekraftig verden, noe som synes godt gjennom organisasjonen, kulturen, produksjonen og produktutviklingen. Han beskrives som et unikum av en leder, som klarer å balansere ekstrem vekst med et sterkt fokus på det menneskelige aspektet. Jonas er både faglig og kommersielt sterk, men det er forretningskulturen med mennesket i sentrum som særlig trekkes frem. Jonas beskrives som en uovertruffen menneskekjenner som leder med kjærlighet og omsorg. Samtidig kan han også komme med et spark i rumpa når han ser uforløst potensiale. Vis mer

Økte omsetningen med 1 mrd.

Easee har sitt hovedkontor på Forus, midt mellom Stavanger og Sandnes, men har sine fabrikker i Horten og på Hadeland.

– Vi er opptatt av å skape verdier og arbeidsplasser her i Norge. Derfor kommer hovedproduksjonen vår alltid til å være her hjemme, sier Helmikstøl, som har sett selskapet sitt skyte voldsom fart etter etableringen i 2018.

For etter bare tre fulle driftsår har Easee gått fra null i 2018 til å ha inntekter på rett i overkant av 1,4 milliarder kroner i 2021 – med et resultat før skatt på 500 millioner kroner. Til sammenligning var inntektene på 377 millioner kroner i 2020 med et resultat før skatt på 88 millioner kroner.

Utviklingen er altså helt hinsides.

SUKSESS: Jonas Helmikstøl har i løpet av tre år utviklet Easee fra null til en omsetning på over 1,4 milliarder kroner.

– Ja, det har gått fort. Ekstremt fort. Og det har vært krevende - og er fortsatt veldig krevende. Det å hele tiden ta ting til et nytt nivå er ikke alltid like lett. Vi har fortsatt voksesmerter her og der, men ting går generelt veldig bra - takket være gode folk som er gira og som har lyst til å gjøre en forskjell, sier Helmikstøl, som er særdeles opptatt av å ta best mulig vare på sine rundt 300 ansatte.

– Folkene hos oss skal kjenne på den indre driven og gløden. De skal være inspirerte i stedet for å være motiverte, og de skal involveres på den rette måten. Hos oss er det ikke viktig hvordan folk for eksempel kler seg på jobb. Hvis man presterer best i joggedress - ja, så kommer man på jobb i joggedress. Så enkelt er det.

Mediterer hver morgen

Selv går han gjerne i shorts og t-skjorte når han føler for det.

– Men i dag går jeg i dress. Fordi jeg litt senere skal ha en presentasjon i et fora hvor det er naturlig med dress. Og da må det ikke bli sånn at det er feil heller, fordi folk har lest at jeg av og til liker å gå i shorts på jobb, sier Helmikstøl og ler.

For ifølge 33-åringen handler det om at folk skal føle seg komfortable - og trygge.

– Vi har en egen session hver uke som vi kaller «culture box». Der kan de ansatte, på grupper mellom 6 og 12 personer ta opp ulike tema eller spørsmål de ønsker å lufte. Det kan være helt ned på detaljnivå hvor for eksempel en ansatt irriterer seg over en annen ansatt som går rundt og plystrer. Det skal ikke være relatert til jobb og oppgaver, men til kultur og godt samarbeid på arbeidsplassen

– Gjennom en åpen feedback-kultur og konstruktive tilbakemeldinger fjerner vi friksjoner og får folk til å føle seg trygge. Det kan være dritskummelt i starten, men det har definitivt en effekt, mener Helmikstøl, som også gikk til ansettelse av en egen «head of love».

Hun heter Pon Kornwalee og er healer.

– For et par år siden var det fullstendig kaos for min del. Jeg har alltid jobbet beinhardt og flere ganger vært langt nede i kjelleren, men så sliten som jeg var da, har jeg aldri vært før. Jeg måtte ta noen grep og oppdaget da meditasjon. For meg fungerte det veldig bra, så nå kjører jeg fast en time hver morgen med meditasjon og et par andre ritualer. Det handler om takknemlighet og klarhet. Legge en plan for dagen og gå inn i møter med en positiv og åpen holdning, sier Helmikstøl.

ÅPEN: – Jeg prøver å være jordnær, lytte og ta i mot feedback fra de rundt meg, sier Jonas Helmikstøl.

– Må våge å dele

Hans erfaringer har nå ført til at Pon Kornwalee - eller «head of love» om du vil - kjører en fast seanse for de ansatte på Forus-kontoret hver morgen.

– Det er snakk om noen få minutter. Få klarnet hodet og ta kontroll over egen kropp. Tiden vi lever i, stresser oss. Det er et lass med sosiale medier-plattform som vi hele tiden logger oss inn på og som stjeler energi, mener Helmikstøl.

– Ser du på deg selv som en annerledes leder?

– Jeg prøver å være jordnær, lytte og ta i mot feedback fra de rundt meg. Det er en vrien øvelse å balansere dette med sårbarhet sammen med at vi skal oppnå resultater. Jeg prøver derfor å være tydelig på hva vi forventer. Samtidig må jeg også hele tiden utvikle meg. Bli mer autentisk og enda mer tydelig. Og så må jeg tørre å dele disse tingene med resten av organisasjonen.

– Lære, lære og lære

– Hva er dine tips til morgendagens ledere?

– Først og fremst at de ser seg selv i speilet og stiller følgende spørsmål: Hvorfor vil jeg dette? Svaret bør i hvert fall ikke være at det handler om penger. Det skal liksom være så sykt kult å være gründer nå for tiden, at selve betegnelsen overskygger alt annet. For det handler om å virkelig ville, og så må man jobbe beinhardt for det. Og så må man tørre å be om feedback fra de rundt seg - selv om det er dritskummelt. Men det er først når man våger det, at man blir den beste utgaven av seg selv.

– Hvilke ting har du vært bevisst på i ditt karriereløp for å komme dit du er i dag?

– Jeg har hatt fokus på å lære, lære og lære. Da vokser man som menneske. Hver dag. Og så har jeg jobbet knallhardt og tatt de mulighetene som har dukket opp. Mange i vår generasjon forventer å få alt i hendene, men det er ikke slik det fungerer. Alt handler ikke om lønn!

PS! Jonas Helmikstøl er en av to gründere av Easee. Selv eier han 27 prosent av selskapet, mens den andre gründeren, Kjetil André Næsje, også eier 27 prosent.

