EY-ansatte får ti dager påskeferie – uten å ta ut feriedager

Selskapet tar millionregningen for at de ansatte skal få ti sammenhengende fridager i påsken, som takk for innsatsen etter ett år på hjemmekontor.

Revisorselskapet EY i Norge vil vise sin takknemlighet overfor de ansatte, og sende et signal om at det er viktig med ferie, ved å gi alle ansatte fri de tre vanlige arbeidsdagene i påsken.

– De skal ha sterke grunner for å ikke ta fri, sier Bjørn Vihovde, Nordic Talent Leader og partner i EY, til E24.

Han forklarer at deres ansatte har en snittsalder på litt over 30 år, og mange er nyutdannet og kanskje nytilflyttet til en av byene de har kontorer i.

12. mars 2020 ble de fleste sendt på hjemmekontor, og siden har få vært innom kontorlokalene, ifølge Vihovde.

Han ser at den hverdagen begynner å tære på de ansatte.

– Også en takk for innsatsen

Han trekker frem to hovedgrunner til at de velger å gi de ansatte fri uten å ta ut feriedager eller avspasering.

– For det første syns vi de skal ta seg ti dager sammenhengende fri, hente seg litt inn, komme seg ut og gjøre andre ting. Det er også en takk for innsatsen. De har stått på noe voldsomt, forklarer Vihovde.

Han trekker frem både at de har tilpasset seg hjemmekontor, men også de nye måtene å jobbe på som pandemien har brakt frem.

De omtrent 2.000 ansatte trenger ikke bruke oppsparte feriedager eller avspasering på å få ti dager sammenhengende fri i år. Den regningen tar selskapet.

– Det er på ingen måte kostnadsfritt, slår han fast, og legger til at det er flere måter å regne seg frem til den totale kostnaden på.

Vihovde anslår at papirkostnaden grovt regnet er på 15 millioner kroner. Han understreker samtidig at det ikke er kostnaden som er deres fokus, men den langsiktige effekten det har å investere i de ansattes velvære.

De gjør dette fordi det er viktig å takke for innsatsen, samt at de ønsker at de ansatte skal ta seg fri.

– Tror det er viktig for den mentale helsen, sier han.

– Ti dager hjelper godt

Are Holen er professor emeritus ved NTNU og forsker på stress. Han forklarer at det å få sammenhengende fri senker stressnivået for arbeidstagere, så lenge man bruker den på en fornuftig måte.

– En ferie bør være en forskyving fra pliktaktiviteter til lystaktiviteter, så gjøre hyggelige ting, være sammen med andre mennesker, skifte aktivitet, gjøre andre ting enn man vanligvis gjør, forklarer Holen.

Han legger til at for mange innebærer arbeidsdagene mange mentale utfordringer, og få fysiske, derfor kan det være lurt for helsen å bruke kroppen mer i ferien enn i hverdagen.

Det er først og fremst for velværet, og for å koble av at en ferie er viktig, ifølge Holen.

– For dem som befinner seg i grenseland mot mental uhelse, så er det mange andre faktorer som også spiller inn, sier han.

For å nullstille stresshormonene i kroppen trengs det vanligvis tre uker sammenhengende ferie, forklarer Holen. Han anbefaler derfor tre uker sommerferie for de fleste.

– Men ti dager hjelper godt det også. Det er halvparten så det er bra, sier han.

Holen mener at en bedrift som tar regningen for at de ansatte får en lang påskeferie kan tjene det inn på flere ting. Han trekker frem økt trivsel og tilhørighet, at man kommer fornyet tilbake, og at man har større reserver å gå på.

