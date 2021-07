Sjekkliste for sommerjobben: Dette har du rett på

Når har du krav på overtid og får du lønn for opplæring? Ekspertene gir deg svarene. Se listen over hva du har krav på her.

I disse dager er det mange som får prøve seg i arbeidslivet for første gang. Illustrasjonsbilde Vis mer byoutline Kenza Benaouda/Unsplash