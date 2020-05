Ettertraktede internship-ordninger faller gjennom i kjølvannet av corona

Som en konsekvens av coronapandemien har flere store bedrifter kuttet i studenters muligheter til å få arbeidserfaring. Også Adeccos «Konsernsjefen»-program er utsatt på ubestemt tid.

Færre studenter får være med på selskapers sommerprogrammer i år grunnet corona. Vis mer Gorm Kallestad

Publisert: Publisert: 23. mai 2020 10:51

Blant de utsatte sommerprogrammene er Adeccos, som gir en student muligheten til å være konsernsjef for bemanningsbyrået gjennom en sommer.

I år var det nær 30.000 søkere til stillingen. Av dem ble det etter flere runder snevret inn til ti potensielle konsernsjefer som skulle gjennom siste testrunde.

– En endelig beslutning om hvordan «Konsernsjefen» skal gjennomføres i år har vi ikke tatt. Vi jobber med å se om vi kan gjennomføre det i løpet av høsten, sier kommersiell konserndirektør i Adecco, Bjørn Wiik, til E24.

Les også Rema-sjefen mener flere bør droppe utdannelsen og gå inn i dagligvarebransjen

I tillegg til «Konsernsjefen» har Adecco normalt ti internships hver sommer, men praksisen har i år blitt endret.

– Sommerjobber slik vi kjenner behovet er satt på «vent» – og svært mange bedrifter og kommuner har valgt å ikke tilby sommerjobber denne sesongen, legger Wiik til.

Han forteller videre at undersøkelser viser en nedgang på opptil 90 prosent i antall sommerjobber denne sesongen.

– Andre store selskap tar inn færre denne sommeren, og det ser også ut til at tidsperioden bli kortere.

– Usikre på kapasitet

Gjensidige er på sin side er usikre på om de har kapasitet og mulighet til å ta inn et nytt studentkull til høsten eller ikke. Da pandemien stengte Norge var de i ferd med å rekruttere inn nye studenter med oppstart i august, forklarer HR-direktør Siri Conradi i Gjensidige til E24.

– Dette har påvirket oss i ganske stor grad. Vi har en god ordning for studenter med internship som tilsvarer en 20 stilling som følger et helt studieår.

Hun sier videre at sommer-internshipene stort sett er avlyst og at de har et sommerprosjekt kalt «summertech» som de også er usikre på om de klarer å gjennomføre.

– Hovedutfordringen ligger i kombinasjonen smittevernhensyn og samtidig sikre gode og lærerrike uker for studentene. Enkelte forretningsområder opprettholder selvsagt noen av sine sommervikarordninger, men da vil dette være i forbindelse med ferieavvikling.

– Vi håper at vi kan fullføre rekrutteringene, men da med noe senere oppstart. Vi vil merke godt dersom Huset Vårt i Schweigaards gate ikke har de om lag 20 studentene som en del av arbeidsmiljøet vårt.

Rekruttering til faste stillinger foregår som normalt, opplyser Conradi videre.

Les også Katja (18) dropper friårplaner og går rett på studier: – Det ble for usikkert

Avlyser

De siste årene har Kongsberg Gruppen hatt om lag 100 sommerstudenter i konsernet.

– Som følge av den ekstraordinære situasjonen vil vi ikke gjennomføre årets sommerstudentprogram, sier kommunikasjonsdirektør Ronny Lie i Kongsberg Gruppen, og legger til:

– Sommerjobbene er et viktig ledd i vårt rekrutteringsarbeid, men også som et viktig bidrag til den nasjonale teknologidugnaden og for å motivere studenter til å fullføre krevende studier.